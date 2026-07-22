Aurum EMA Pulse

一个信号，一个仓位，不靠加仓掩盖错误

黄金行情不会始终沿直线运行。Aurum EMA Pulse 面向愿意接受趋势策略真实特征的交易者：不追求每一笔都盈利，而是通过较少的大趋势盈利，争取覆盖较多的小额亏损。

EA 在选定信号周期上运行固定 EMA

这不是高胜率宣传型策略。参考报告中的胜率为 22.83%，但平均盈利交易为 36.25 USD，平均亏损交易为 -7.63 USD，历史平均盈亏金额比约为 4.75:1。购买者必须能够承受连续亏损和净值波动，等待较大的趋势行情。

核心特点

  • 固定 EMA 信号结构
  • 推荐使用 M30 信号周期
  • 初始化完成后实时监控 EMA 交叉
  • 下一根 K 线方向验证及反向机制
  • 同一品种一次只管理一个仓位
  • 固定手数，不自动复利
  • 不使用马丁
  • 不使用网格
  • 不进行亏损加仓
  • 不依赖 DLL、WebRequest 或外部授权
  • 直接使用当前图表品种，可适配带前后缀的黄金代码
  • 参数、日志和订单注释全部为英文
  • 开仓前检查交易量和可用保证金

参考回测数据

报告条件：XAUUSD+，100% 真实报价，2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

  • 初始资金：500.00 USD
  • 固定手数：0.01
  • 杠杆：1:500
  • 图表周期：M15
  • EA 内部信号周期：M30
  • 交易总数：920
  • 净利润：2,134.40 USD
  • 最终余额：2,634.40 USD
  • 盈利因子：1.39
  • 每笔预期收益：2.32 USD
  • 恢复因子：3.15
  • 夏普比率：3.11
  • 最大相对净值回撤：37.91%
  • 盈利交易占比：22.83%
  • 平均盈利交易：36.25 USD
  • 平均亏损交易：-7.63 USD

推荐配置

  • 品种：XAUUSD 或经纪商对应黄金品种
  • 信号周期：M30
  • 标准配置：500 USD 或以上、0.01 手、参考杠杆 1:500
  • 激进配置：500 USD、0.02 手、M30

现有报告只验证了 0.01 手，没有验证 0.02 手。0.02 手会使名义仓位、保证金占用和每次盈亏金额约为 0.01 手的两倍；由于保证金、点差、滑点和行情路径不同，实际百分比回撤不一定严格按两倍变化。

使用提醒

  • 一个黄金品种图表只加载一个 EA 实例。
  • 开启 MT5 的算法交易。
  • 保持终端持续联网，建议使用 VPS。
  • 不要在同一品种重复运行多个副本。
  • 净持仓账户中，如果检测到同品种存在非本 EA 仓位，EA 会暂停交易。
  • 本策略使用信号平仓和反向，不设置固定止损或固定止盈。
  • 实盘前必须先使用对应经纪商的模拟账户验证。

风险提示

杠杆交易可能造成快速亏损。历史回测不代表未来表现。经纪商报价、合约规格、点差、手续费、隔夜利息、执行延迟和滑点都会影响实际结果。本策略可能出现连续亏损和较大净值回撤，只能使用可承受损失的风险资金。

价格

  • 12 个月租用：699 USD
  • 永久买断：2,999 USD
  • 暂不设置更短租期。

推荐产品
CacaMerba
Saiful Izham Bin Hassan
专家
CacaMerba Pro 是一款先进的多货币交易系统，采用机构级风险管理和统计过滤设计。该系统利用数学架构测量市场波动率、识别趋势衰竭，并根据资产增长参数动态调整头寸规模。 与盲目加仓的传统网格或马丁格尔系统不同，CacaMerba Pro 使用多层安全结构。它通过计算赫斯特指数来判断市场是处于区间震荡还是趋势行情，确保仅在统计条件有利时执行交易。此外，系统还包含专用的账户保护器，持续监控您的可用保证金、浮动回撤和跨资产相关性，以防止过度暴露风险。 核心优势与特性 Alpha 置信度引擎：系统使用统计概率为每个入场信号进行数学评分。若未达到置信度阈值，则该交易被否决并跳过。 赫斯特指数矩阵：通过在 100 期移动窗口上计算赫斯特指数，系统判断当前市场状态，避免在混乱或不可预测的价格行为中入场。 动态投资组合相关性守卫：EA 会自动扫描多个货币对上的所有持仓。若检测到您对某一基础货币的敞口过大，它将阻止新的高度相关交易，以保护您的保证金。 凯利公式风险规模：对于高级用户，系统可根据当前交易时段的历史胜率和盈利因子，利用凯利公式数学化地调整手数大小。 账户保护器：一个专用
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
专家
VIX Momentum Pro EA - 产品说明 概述 VIX Momentum Pro是一个专门为VIX75合成指数设计的复杂算法交易系统。该算法采用先进的多时间框架分析，结合专有的动量检测技术，以识别合成波动率市场中的高概率交易机会。 交易策略 该专家顾问基于综合的动量方法运行，分析多个时间框架的价格走势。系统通过数学分析VIX75特有的价格模式来识别方向性动量。当多个技术条件对齐时生成入场信号，包括动量汇合、波动率阈值和方向偏差确认。 该策略避免依赖传统指标，而是依赖专门为合成指数行为校准的专有数学模型。这种方法使算法能够在合成市场独特的24/7交易环境中有效运行。 风险管理 VIX Momentum Pro实施了一个全面的三层风险管理系统，旨在保护资本的同时最大化盈利潜力： 仓位规模设定：算法使用基于百分比的风险计算来确定基于账户余额和预定义风险参数的最佳仓位规模。 动态止损管理：每个仓位都受到智能止损设置的保护，该设置适应市场条件和仓位表现。 紧急保护系统：多层账户保护包括最大日风险限制和紧急停止机制，当达到预定回撤阈值时激活。 系统包含先进的利润保护技术，包括自动盈亏
Keys to Market
Anatolii Mel'sitov
专家
你好！我的名字是阿纳托利·梅尔西托夫。我是一名专业交易员，拥有外汇和莫斯科交易所保证金市场交易经验，总共交易了大约 14 年。在交易的所有时间里，我获得了丰富的知识、经验和对市场本质的理解。我想告诉你，对于初学者来说，市场似乎是一个轻松获利的地方。但这是一种错觉，也是一个大错误。市场无时无刻不在变化，波动性在变化，趋势被横盘取代，横盘被趋势取代，因此很难从中赚钱。这意味着在自然界中，市场没有神奇的通用设置。每个市场工具，无论是货币对、期货、期权还是股票，以及它们交易的时间框架，每一个都是一个独特的个体世界。对于这个世界的每个人来说，都有获利的钥匙。他们只需要被发现。因此，我开发了一个分析顾问来获取这些密钥，它可以适用于市场的交易工具。现在谈谈顾问。 EA 交易是为在莫斯科交易所 FORTS 平台上工作而创建的。可以交易 MT-5 终端中显示的任何期货。专为外汇市场交易而设计的智能交易系统正在测试中。即将上市。所有这些EA交易主要涉及趋势交易，这是基于一个非常简单的想法。为了让市场开始向任何方向移动，价格必须突破信号柱的高点或低点。我们可以将任何符合参数设置要求的柱称为信号柱。您可以使用
Minibull Logical Pro
Yusuf Levent Aksun
专家
# MiniBull Logical Pro: a trend-fade system, tested through real market stress ## What it is MiniBull Logical Pro is a multi-timeframe trend and false-breakout trading system, available as an MT5 Expert Advisor, a cTrader cBot, and a standalone cTrader indicator. The engine is the same across all three: - **Monthly + Weekly trend confluence** sets the directional bias. The system only trades in the direction both higher timeframes agree on — if they disagree, no trend, no trade. - **Daily fa
Onyx Prime Institutional
Rayan Myrie
专家
Onyx Prime Institutional v7.0 Onyx Prime Institutional is an algorithmic trading solution developed for the MetaTrader 5 platform. Version 7.0 is engineered to align with institutional order flow behavior while prioritizing capital preservation. The system is specifically optimized for XAUUSD (Gold) and NAS100, focusing on their unique volatility characteristics. Core Execution Logic Sovereign Volume Sentinel The system evaluates broker-specific specifications in real-time. By adhering to SYMBOL
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
专家
AI Nodiurnal EA是一款先进的外汇机器人，利用尖端的机器学习技术优化交易策略，在动态的外汇市场中提升性能。术语“Nodiurnal”反映了它的适应能力，不仅在典型的白天交易时间内运行，而且在非标准时段也能持续运行，为外汇交易提供连续和适应性的方法。 设置：货币对的默认设置：EURUSD H1。特殊设置仅在购买后提供。 市场推出促销！仅剩下10份中的3份，价格为：5,000美元，下一个价格为：7,500美元，最终价格为：10,000美元 主要特点： 机器学习算法：AI Nodiurnal EA的核心优势在于利用机器学习算法。这些算法分析大量的历史市场数据，识别模式、趋势和潜在的交易机会。通过不断学习，系统优化其策略，适应不断变化的市场条件。 适应性交易策略：与静态算法的传统交易机器人不同，AI Nodiurnal EA设计为适应不断变化的市场动态。它可以动态调整交易参数，优化其应对当前条件的方法，减少市场不确定性的影响。 24/5交易能力：该EA全天候运行，顺利地穿越全球各种市场时段。这确保潜在的交易机会不会被错过，并且系统在不同的时区保持活跃，提高整体效果。 风险管理：AI
ExpQL
Roberto Manuel Merino Blazquez
专家
Input Parameters  Risk Management BaseLot Lot size for each trade. Controls the risk per position. Higher values increase both profit potential and drawdown. StopLossPoints Stop Loss distance in points. Defines the maximum loss allowed per trade. TakeProfitPoints Take Profit distance in points. Sets the profit target for each position. TrailingPoints Trailing Stop distance in points. The Stop Loss will automatically move in favor of the price when the trade is profitable. MaxPositions Maxi
The Silver Bullet Dex 900 Down
Christoffel Francois Du Toit
专家
Consistency is key. The Silver Bullet Dex 900 Down showed steady growth over the last year. Tests showed 140% - 280% and more per year (Depending on Account Size) Pro's: The software runs 24hours a day, 7days per week Fully Automated No settings adjustments Tests showed Zero Losses in the last year Steady monthly growth in tests Cons: Only for bigger accounts Uses a lot of equity during extreme market movements (Not Losses) Minimum Requirements: Account Size $5 000.00 Permanent Internet Access
Vision Quant Atlas
Sofien Kaabar
指标
Vision：产品说明 Quant Atlas 的 Vision 是一款多组件反转信号指标，旨在识别流动性市场中的短期看涨和看跌衰竭点。该模型整合了多个独立的技术证据层，包括动量行为、均值回归压力、基于波动率的条件、趋势互动、时机结构，以及与移动平均线相关的确认因素。最终结果会直接转换为图表上的可视化信号强度标记。 该指标主要用于反转分析。它的目标是突出价格可能已经过度延伸、结构上变得脆弱，或正在接近潜在方向转换的区域。Vision 最适合作为决策辅助层，与价格行为、市场结构、蜡烛图行为、支撑与阻力、流动性区域，以及更广泛的趋势背景结合使用。 信号理念 Vision 不会以相同方式处理所有反转条件。每个信号都会根据其背后的证据数量和质量进行分类。 只有当模型的综合评分达到预设的信号强度区域时，信号才会生成。内部组件之间的一致性越强，信号分类的重要性就越高。 该指标使用三个实用的信号强度等级： 蓝色三角形：中等信号强度 蓝色三角形代表中等反转信号强度。 这些信号表示模型已经检测到有意义的看涨或看跌反转条件，但证据还不足以将其归类为高强度信号。 当模型检测到中等看涨反转倾向时，蓝色看涨三角
Space X
Marta Gonzalez
专家
Space X  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions Space X It is an advanced and professional trading system. This is a FULL configurable system.     Space X     is a professional system, Ready to personalized your profile.                            You can download the demo and test it yourself.                        Space X 18
Pure Diamond Trend Exhaustion
Vagif Shabanov
指标
Pure Diamond Trend Exhaustion Pure Diamond Trend Exhaustion 指标旨在识别市场动能枯竭区域及潜在的价格反转点。核心算法基于价格极值和蜡烛图影线结构分析，能够精准识别超买和超卖水平，且无需使用传统的滞后型振荡指标。 技术特性： 无重绘 (No Repaint)： 指标信号（菱形）在当前蜡烛关闭后立即固定。一旦信号形成，不会随价格后续波动而消失或改变位置。 噪声过滤算法： 程序分析蜡烛实体与影线的比例，有效过滤既定价格区间内的虚假波动。 通用性： 指标适用于所有资产类型，包括外汇 (Forex)、加密货币、股指和商品。可在任何时间周期内使用。 极简界面： 采用图形化符号显示，避免占用交易者过多的图表空间，便于与其他技术分析方法结合。 使用方法： 该指标生成两种类型的信号： 粉色菱形 (Pink Diamond)： 形成于局部高点，指示上涨动能枯竭。 蓝色菱形 (Blue Diamond)： 形成于局部低点，指示下跌动能枯竭。 默认设置： 指标自带的预设参数已针对 M15 和 M30 时间周期进行了优化。这些设置在信号准确性与出现频率
NAS100 Compression Cross
Max Brown
专家
NAS100 Compression Cross. H1 MACD with Regime and Volatility Filters A systematic trend-following Expert Advisor for NAS100 and US_TECH100 CFD. Entries are triggered by MACD histogram zero-line crossovers on the H1 timeframe. Three structural filters determine whether each signal is taken. All results presented in this listing are simulated. Past performance is not indicative of future results. Figures represent walk-forward optimisation out-of-sample periods on historical data, not real money t
MangoFX Initial
Olisa Chigozie Ufondu
专家
MangoFX Initial – Smart Trend EA with Tesla‑Style Risk Management MangoFX Initial is a fully automated Expert Advisor designed for traders who value disciplined risk control, flexible entry logic, and transparent performance monitoring. Whether you are a conservative swing trader or prefer a more aggressive delayed‑entry approach, this EA adapts to your style while protecting your capital with daily, yearly, and floating equity limits. Key Advantages · Two Trading Modes in One EA   · Standa
Market Structure MT
Agus Santoso
5 (1)
指标
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/125756 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/157655 这款一体化指标实时显示“市场结构”（内部和波段 BOS/CHOCH）、订单块、溢价和折价区域、等高点和等低点等等……使交易者能够使用广泛应用的价格行为方法自动标记图表。在我们发布公允价值缺口脚本后，我们收到了社区的大量请求，希望发布更多同类功能。 “市场结构”是一个相对较新但被价格行为交易者广泛使用的术语，旨在帮助他们更准确地把握市场流动性，并在市场中找到更理想的交易点。尝试确定机构市场参与者的订单位置（买方或卖方流动性）是基于价格行为寻找更实际的入场和出场点的非常合理的方法。 该指标包含针对摆动结构及其他诸多相关条件的警报。 功能特点：该指标包含多项功能，以下重点介绍：实时完整标注内部及摆动市场结构；结构突破 (BOS)；特征转变 (CHoCH)；订单块（看涨和看跌）；等高低点；公允价值缺口检测；前期高低点；溢价和折价区域范围。
Strike Zone EA MT5
Matteo Schizzerotto
专家
Strike Zone 是一款基于 OHLC 烛台图表模式的 EA 交易，所有回测均基于 10 年的 EA 活动。 回测使用固定参数：1 对、10,000 美元资本和 0.1 手入市量。 经过几天的测试，该 EA 交易在以下货币对和时间范围内被证明是有利可图的： 澳元CAD H4 NAS100 新西兰元 H1 美元兑加元 H1 回测并不能保证未来的利润，任何使用此工具的行为均由使用者承担全部责任。在将以下 EA 放入真实账户之前，必须在模拟账户上进行测试。 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
FREE
MT5 Notion Tool Algo Smart Flow
LORAMA, S.R.L.
专家
http://www.tradepositive.lat Eleva tu Journaling al Nivel Institucional. Olvídate de registrar tus operaciones a mano, de los errores de cálculo y de la recolección tediosa de datos. TPI Notion Sync es la herramienta definitiva desarrollada por el Trade Positive Institute, diseñada para conectar tu plataforma MetaTrader directamente con tu base de datos de Notion en tiempo real. Diseñado originalmente para los traders del ALGO Smart Flow Model , este puente tecnológico extrae la matemática pur
FREE
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
专家
Send me a message so I can send you the setfile 入门费 498 美元，每月增加 100 美元，直至达到 1298 美元 XAUUSD（黄金）的自动交易机器人。 将此机器人连接到您的 XAUUSD (GOLD) H1 图表并让它按照经过验证的策略自动交易！该机器人专为寻求简单而高效的自动化的交易者而设计，它根据技术指标和价格行为的组合执行交易，并针对低到中等价差进行了优化。 机器人如何工作？ 建议的时间范围：H1（1 小时），以平衡信号精度并降低噪音。 主要资产：XAUUSD（黄金），市场波动性很大，但机会明显。 进入和退出：机器人分析价格模式、关键水平和动量确认以开启/关闭交易。 内置风险管理：自动调整头寸规模并使用动态止损保护。 轻松设置 – 即用 建议手数：1000 美元账户 0.01（根据您的资本进行调整）。 针对低/中价差进行了优化（避免在高佣金条件下进行交易）。 无需复杂的设置 – 只需连接并激活即可。 首先在演示中进行测试——在正式上线之前，务必在模拟账户上验证性能。 主要优势 清晰、不过度优化的策略——适
QTS Gold Guardian AI
Benny Hidayat
专家
QTS Gold Guardian AI 机构级黄金短线交易系统，采用神经网络驱动。具备智能对冲、资金保护和波动率适应功能。无需使用危险的马丁格尔策略。 QTS Gold Guardian AI 是 XAUUSD（黄金）短线交易的终极解决方案，旨在应对波动剧烈的市场环境。与爆仓的传统短线交易系统不同，QTS 的首要目标是保本。 主要功能： 神经网络逻辑：运用先进的逻辑技术，在 M5/H1 时间框架内检测微趋势。 智能恢复：采用智能对冲系数，在不影响保证金的情况下，有效抵消亏损交易。 资金保护：内置硬止损机制。如果回撤达到临界水平，EA 将暂停交易以保护账户（这对自营交易公司至关重要！）。 新闻过滤：自动避免在重大新闻发布期间进行交易。 动态间隙：根据实时市场波动率（ATR）调整网格间距。 ️ 推荐： 交易品种：XAUUSD（黄金）。 时间周期：M15 或 H1。 最低入金：100 美元（美分）或 1000 美元（标准）。 账户类型：推荐低点差/ECN 账户。 VPS：强烈建议使用 VPS 以实现 24/7 全天候运行。 注意：此 EA 已通过严格的
Boom Killerr
Ignacio Agustin Mene Franco
专家
Boom 1000 Killer — WorldInversor Expert Advisor specializing in Boom 1000 (Derivative Synthetic Indices) — M1 Timeframe Boom 1000 Killer is a directional trading system (sell positions only) specifically designed to exploit the characteristic structure of the Boom 1000 synthetic index: a sustained downtrend interrupted by occasional bullish spikes. The EA is calibrated exclusively for this symbol and M1 timeframe, so its use on other pairs or indices is not recommended. Input Logic Trend fil
Scalper HFT EA
Felixs Triang Rosario Alves
1.75 (4)
专家
[Scalper HFT EA] : Precision One-Shot Scalper [Scalper HFT EA] is a high-precision trading algorithm designed for the modern trader who values capital preservation over reckless gambling. Unlike "grid" or "martingale" systems that carry high drawdown risks, this EA operates on a strict One Shot philosophy: one trade at a time, each protected by a hard Stop Loss. The strategy utilizes a sophisticated Pending Order mechanism to catch high-probability breakouts and price inefficiencies. By entering
XAU Endurance Portfolio M5
Fernando Medina Villanueva
专家
XAU Endurance Portfolio M5 策略概述 XAU Endurance Portfolio M5 是一个专业的多策略专家顾问投资组合，专为在 M5 时间框架上交易黄金（XAUUSD）而设计。该投资组合结合了六种精心挑选的策略，这些策略具有不相关的亏损模式，构建了一个稳健的交易系统，旨在承受最严峻的市场条件并实现长期可持续增长。 开发与稳健性测试 该投资组合使用超过 20 年的历史 tick 数据进行开发，为策略验证提供了坚实的统计基础。我们在多个时间框架上进行了广泛的稳健性测试——包括高于和低于主要交易时间框架——以确保在不同市场条件下的适应性和弹性。这种多时间框架测试方法有助于识别真正稳健的策略，而不是仅仅针对特定时期过度优化的策略。 开发过程包括严格的样本外验证和统计分析，以过滤掉过度拟合的策略，并识别那些具有真正预测优势的策略。通过在开发周期中应用数学和统计学的严谨性，我们旨在在未来市场条件下实现更一致的表现。 交易逻辑与市场分析 该投资组合采用专有的多阶段市场分析逻辑。它不依赖于随机入场，也不基于任意条件生成交易。相反，系统会等待特定的市场条
Zone Hunter Pro Trend Trader
Chiemerie Emmanuel Obiora
专家
AI Zone Hunter Pro Overview AI Zone Hunter Pro is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5 designed exclusively for XAUUSD (Gold). It combines support and resistance zone analysis, trend confirmation, intelligent scaling, and multiple layers of automated risk management to identify high-probability trading opportunities. The Expert Advisor was developed with a focus on consistency, disciplined trade management, and adaptability to changing market conditions. Every trade is monitored and mana
FREE
Quantum Crypto X
Domantas Juodenis
专家
QuantumCryptoX — Quantum Wave Swing Trader v3.10 QuantumCryptoX is a swing trading Expert Advisor for MetaTrader 5 that models the market as a quantum system. Nine independent indicator waves interfere constructively or destructively to generate a probability score for each bar. A trade is only opened when the score exceeds a configurable threshold, a minimum number of waves agree, and three hard gates — market structure, institutional bias, and higher timeframe trend — all confirm the direction
EMA Trinity Pulse
Jonatan Gergo Schmal
专家
EMA Trinity Pulse: Advanced Institutional-Grade Trend Alignment Engine Welcome to EMA Trinity Pulse , a state-of-the-art algorithmic trading system engineered for traders who demand precision, strict capital preservation, and uncompromising performance. Developed through thousands of hours of quantitative research, rigorous tick-data backtesting and live market validation. This EA represents the pinnacle of automated trading technology. Unlike generic grid or martingale systems that expose you
Secura Gold Wave
KINGSLEY IFEANYI IWUFRED
专家
Secura Gold Wave EA v1.0 Institutional-Grade Pullback Trading System for Higher Timeframes Trade with the rhythm of the market using   Secura Gold Wave EA , a professional expert advisor built for patient, higher-timeframe traders. It systematically identifies high-probability pullback entries within a confirmed trend, using a multi-moving-average framework for precision. Core Strategy: Identifies price retracements to a dynamic moving average, waiting for a strong confirmation candle to signa
FREE
ATC AlgoZone MT5 Indic
Ameur Boudenne
指标
Algo Trading Indicaor MT5 The ATC ALGO indicator has been developed to work on the MetaTrader 5 platform. It has the same specifications and zones as the MetaTrader 4 version. There may be slight lag, which we believe is due to differences in MetaTrader 5 programming. We will work on improving it, God willing. MT5 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/170028 MT4 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/88034 With this indicator , you’ll have
Mercury Solar Pro
Enzo Daniel Bergeron
专家
Title: Mercury Solar Pro Description: Mercury Solar Pro is a specialized algorithmic trading system designed exclusively for the GBPUSD pair on the M15 timeframe. Unlike static risk models, Solar Pro utilizes dynamic risk allocation and time-based volatility tracking to navigate both accumulation and expansion market phases. This system is engineered to address the specific requirements of proprietary trading firm challenges, focusing on risk management, drawdown control, and execution during s
Vidya pearson flow robot
Ekaterina Saltykova
专家
At the core of the VidyaPearsonFlow Robot lies the synthesis of two key principles : a daptive filtration of market noise and statistical analysis of correlations between major Forex pairs such as EURUSD, GBPUSD, and XAUUSD. This is not merely an algorithm—it is a system that embodies the harmony of mathematical rigor and the flexibility required to operate in the ever-changing market environment. The Essence of the Method: Adaptive Filtration: The system dynamically adjusts to changing market
Trade of coefficient
Dmitriy Konogorov
专家
This expert is suitable for trading on any currency pair, and preferably a time frame greater than 30 minutes. The expert himself uses universal trends strategies or against them, your choice. Many settings can be configured on the working panel. There is a panel on the chart for visualization and settings. He displays his decision on the graph in the form of icons and vertical lines. There are only two types of badges. The volume is calculated for profit. In the tester it works fine by default
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
专家
Syna 7 - 全程陪伴交易的 AI 大多数交易系统在入场之后就停止思考了。 Syna 不会。 Syna 7 是一个 AI 交易助手，也是一套自主交易系统，从分析到离场全程参与。 它可以监控当前行情、记住交易的来龙去脉、评估新闻与波动、管理持仓、协调账户，并在订单成交之后继续重新审视自己的决策。 交易不会在入场时结束。 智能也不该如此。 从分析到离场，一以贯之的智能。 频道与社区 关注频道，获取更新、信号、发布消息和产品演示。加入公开群组，提问并与其他交易者交流。 关注我的 MQL5 频道 加入我的 MQL5 公开群组 什么是 Syna？ Syna 的设计目标，是充当整个交易运作的智能层。 它可以配合： 自身的自主交易策略 由其他 EA 开出的持仓 手动交易 多个 MetaTrader 5 终端 多个经纪商与账户 不同的品种、策略和风险配置 你可以把 Syna 当作自主交易者、AI 助手、持仓管理器、投资组合协调者，或者四者兼具。 AI 的优势不再局限于单一入场信号或某个孤立的 EA。 Syna 为何改变你的交易方式 传统 EA 遵循预先设定的逻辑，只能沿着开发者事先编写好的路径做
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
专家
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
专家
ORB Revolution — MetaTrader 5 专家顾问 ORB Revolution 是一款 专业级开盘区间突破（ORB）专家顾问 ，专为 MetaTrader 5 平台设计，适用于 纪律严明且风险可控的自动化交易 。该系统以机构级标准打造，优先考虑 资金保护 、 可重复执行 以及 透明的决策逻辑 ——非常适合严肃的交易者以及参与自营交易公司考核的用户。ORB Revolution 完全支持 净额（NETTING）和对冲（HEDGING）账户 ，并内置多重安全机制，以防止过度交易、过度风险以及违反规则，这些问题通常会导致自营交易公司账户被取消资格。  警告： 此为 限时优惠 价格，仅适用于接下来的 25 份或在下次更新前有效！当前价格仅剩少量名额！ EA 的默认设置适用于 Nasdaq（请根据需要调整风险）。Gold、USDJPY 和 GBPUSD 的预设文件可按需提供，其他预设将逐步发布 —  点击此处联系我们 。 购买 ORB Revolution 即可免费获得任意 EA - 联系我们获取更多详情 核心功能概览 ORB Revolution 将执行、过滤和风险控制等
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
专家
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
专家
Golden Tree 是一款专为 Gold (XAUUSD) M1 设计的激进型 多周期 剥头皮 EA。 每个周期都是 独立的 。它使用一系列订单，并拥有各自的 TP 和 SL 。它采用 马丁格尔 系统。 该 EA 利用过去的 强烈重复规律 来建仓，以实现 较高的胜率 。 开始之前，务必阅读 博客文章 。 在 1:500 杠杆下， 最低 入金为 100 美元 。已 内置 自动手数 系统。 我建议使用 低点差 的 1:500 ECN 账户和 快速的 VPS 。 该 EA 每个图表至少需要 1000 MB（1 GB）可用内存才能正常运行。 此版本新增了可选的 交互式面板 、基于 ForexFactory 的新闻过滤器 以及 FTMO 自营交易模式 （每日亏损、最大亏损、新闻暂停）。均为可选项，默认关闭。 设置和参数文件： https://www.mql5.com/en/blogs/post/747168 信号： https://www.mql5.com/en/users/myxx/seller Sun 系列： Sun (EURUSD)： https://www.mql5.com/e
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
专家
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3999.99 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA AI VEGA BOT 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，
EA Legendary Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (5)
专家
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,          XAUUSD M30 SL5 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  8   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF   920   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  1420   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advis
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
专家
AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (43)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝
Apex Drawdown Zero
Tshivhidzo Moss Mbedzi
专家
Apex Drawdown Zero V9 — Gold & Forex Trading Robot (XAUUSD, EURUSD, EURJPY) with Prop Firm Protection | MT5 Apex Drawdown Zero is a fully automated trading robot for MetaTrader 5, built for traders who care about drawdown control first. It trades a proprietary daily session-range model on the H1 timeframe, taking a maximum of one qualified trade per day with a fixed, percent-based risk and a structural stop-loss attached from the moment of entry. No martingale. No grid. No averaging. No recovery
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
专家
SmartChoise Battery EA 是经典 SmartChoise Expert Advisor（v8.2）的精炼且稳定的延续版本。 用户手册可以通过我个人主页上的链接获取。 本版本保留了早期的神经逻辑和经典过滤系统，许多交易者正是因为其稳定、可预测的表现而认可它。它专为偏好原始交易节奏的用户打造，更注重清晰与简洁，而不是不断的功能变动。 Battery EA 集成了 SmartChoise 全套安全层、风险控制和回撤恢复机制，确保在各种市场环境下都能进行有纪律的交易管理。它同样兼容既有的保护逻辑，例如 Hard Stops、Daily and Weekly Limits、Equity Controls 和 Safe Mode，以在长期内维持账户的安全与稳定。 与较新的版本不同，此分支将保持逻辑固定，几乎无需维护，适合希望在不改变内部逻辑和参数行为的前提下，获得稳定表现的交易者。 简单来说，SmartChoise Battery EA 在保留原始 SmartChoise 引擎可靠性的同时，结合了先进保护系统带来的安全性，以及经过验证结构的简洁性，非常适合重视信任、掌控感和
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
筛选:
无评论
回复评论