一个信号，一个仓位，不靠加仓掩盖错误

黄金行情不会始终沿直线运行。Aurum EMA Pulse 面向愿意接受趋势策略真实特征的交易者：不追求每一笔都盈利，而是通过较少的大趋势盈利，争取覆盖较多的小额亏损。

EA 在选定信号周期上运行固定 EMA

这不是高胜率宣传型策略。参考报告中的胜率为 22.83%，但平均盈利交易为 36.25 USD，平均亏损交易为 -7.63 USD，历史平均盈亏金额比约为 4.75:1。购买者必须能够承受连续亏损和净值波动，等待较大的趋势行情。

核心特点

固定 EMA 信号结构

推荐使用 M30 信号周期

初始化完成后实时监控 EMA 交叉

下一根 K 线方向验证及反向机制

同一品种一次只管理一个仓位

固定手数，不自动复利

不使用马丁

不使用网格

不进行亏损加仓

不依赖 DLL、WebRequest 或外部授权

直接使用当前图表品种，可适配带前后缀的黄金代码

参数、日志和订单注释全部为英文

开仓前检查交易量和可用保证金

参考回测数据

报告条件：XAUUSD+，100% 真实报价，2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

初始资金：500.00 USD

固定手数：0.01

杠杆：1:500

图表周期：M15

EA 内部信号周期：M30

交易总数：920

净利润：2,134.40 USD

最终余额：2,634.40 USD

盈利因子：1.39

每笔预期收益：2.32 USD

恢复因子：3.15

夏普比率：3.11

最大相对净值回撤：37.91%

盈利交易占比：22.83%

平均盈利交易：36.25 USD

平均亏损交易：-7.63 USD

推荐配置

品种：XAUUSD 或经纪商对应黄金品种

信号周期：M30

标准配置：500 USD 或以上、0.01 手、参考杠杆 1:500

激进配置：500 USD、0.02 手、M30

现有报告只验证了 0.01 手，没有验证 0.02 手。0.02 手会使名义仓位、保证金占用和每次盈亏金额约为 0.01 手的两倍；由于保证金、点差、滑点和行情路径不同，实际百分比回撤不一定严格按两倍变化。

使用提醒

一个黄金品种图表只加载一个 EA 实例。

开启 MT5 的算法交易。

保持终端持续联网，建议使用 VPS。

不要在同一品种重复运行多个副本。

净持仓账户中，如果检测到同品种存在非本 EA 仓位，EA 会暂停交易。

本策略使用信号平仓和反向，不设置固定止损或固定止盈。

实盘前必须先使用对应经纪商的模拟账户验证。

风险提示

杠杆交易可能造成快速亏损。历史回测不代表未来表现。经纪商报价、合约规格、点差、手续费、隔夜利息、执行延迟和滑点都会影响实际结果。本策略可能出现连续亏损和较大净值回撤，只能使用可承受损失的风险资金。

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