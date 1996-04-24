Meridian Order Flow Profiler

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  • Michael Prescott Burney
    Michael Prescott Burney

    Michael Prescott Burney

    3 (242)
    我是专业交易员和Expert Advisor（自动化交易系统）开发者，专注于为MetaTrader 5打造高性能、以风险控制为核心的交易系统。我的优势源于真实的市场经验——经历回撤、不断优化策略，并建立起一套在实盘环境中可稳定执行的纪律化、可复制交易框架。
    我是Code Guardian的创始人，该平台致力于为交易者提供实用工具与教育资源，帮助他们以更清晰的思路和更坚定的信心参与市场。作为五个孩子的父亲，我的使命建立在通过精准、稳定和目标驱动来创造自由之上。
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  • 版本: 1.0
  • 激活: 20
Meridian Order Flow Profiler — 适用于 MetaTrader 5 的结构化成交量智能分析

首发价格：$99.99 —— 每售出一批价格都会上涨。早期购买者将锁定该指标历史最低价。

大多数交易者只看价格，而专业人士关注的是资金真正成交的位置。

Meridian Order Flow Profiler 将真正的机构级订单流分析引入 MetaTrader 5 —— 自动识别构成每个市场结构波段的成交量，并通过硬件加速的Canvas 渲染引擎进行呈现，带来干净、高端、媲美 TradingView 的视觉体验，这是传统 MT5 图形对象无法实现的。

这不是一个简单附加在图表旁的滞后成交量柱状图。Meridian 使用自适应 ATR 波段识别算法，捕捉市场的真实结构波动，并对每个波段构建高分辨率的成交量分布——清晰呈现控制点（POC）买卖量差（Delta）以及异常成交区，揭示主力资金的参与痕迹。

当你能够看见市场在哪里形成共识价格，你就不再依赖猜测，而是用与机构相同的地图进行交易。

为什么选择 Meridian

  • 结构化，而非静态。 成交量基于真实市场波段，而不是任意时间区间。
  • Canvas 高级渲染。 所有元素通过 MT5 图形引擎绘制——清晰、发光、渐变效果，呈现类似 TradingView 的高级视觉体验。
  • TradingView 风格。 一键切换图表主题——背景、K线与前景统一为简洁的深色风格。
  • 自动清理机制。 切换周期或品种时自动重建，无残留对象，图表始终整洁。
  • 控制点（POC）识别。 每个波段中成交最密集的价格水平被标记并向前延伸，直到价格回测。
  • 买卖量差分析。 显示每个波段由买方还是卖方主导。
  • 异常成交标记。 自动识别成交量激增区域，突出显示主力活动。

功能说明（简单理解）

市场不会直线运行，而是以波段形式推进——上涨、回调、再上涨。Meridian Order Flow Profiler：

  1. 自动识别结构波段，通过自适应 ATR 算法，根据不同品种与周期动态调整。
  2. 构建成交量分布，将真实（或 Tick）成交量精确分布到价格区间。
  3. 定位控制点（POC），并延伸为关键反应区域。
  4. 解析订单流，区分买入与卖出压力，识别主导力量。
  5. 标记异常成交，提前揭示机构资金介入。

最终效果：一张动态更新的结构化市场地图，清晰显示价格价值形成区域，可直接用于交易决策。

适用人群

  • Smart Money / VSA 交易者 —— 希望观察机构行为。
  • 短线与日内交易者 —— 寻找高概率反应区域（POC、价值区）。
  • 波段交易者 —— 判断趋势波段的真实强度。
  • EA 开发者 —— 需要可靠的成交量结构分析模块。

支持所有交易品种所有时间周期 —— 外汇、黄金（XAUUSD）、指数、金属、加密货币和股票。

60 秒快速上手

  1. Meridian Order Flow Profiler 添加到图表。
  2. （可选）启用 TradingView 主题
  3. 观察结构成交量分布、POC 线与异常区域自动生成。
  4. 基于关键水平进行交易。

附带完整的PDF 使用手册，涵盖所有参数说明及实战应用方法。

支持与更新

Expert Advisor HQ (EAHQ) 提供支持 —— 开发者已发布 30+ 交易系统。您将获得持续更新与专业支持。如有购买前问题，欢迎直接联系。

风险声明

Meridian Order Flow Profiler 是分析工具，不构成投资建议或交易信号，不会自动执行交易。金融市场存在较高风险，过往表现不代表未来结果。请合理控制风险，仅使用可承受损失的资金交易。

Meridian Order Flow Profiler —— 看得更多，交易更优。EAHQ 出品。

价格随销量上涨。立即锁定 $99.99 首发价 —— 机会稍纵即逝。

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使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。   该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
指标
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
指标
Ultimate Boom and Crash 指标 Ultimate Boom and Crash 指标由 Coetsee Digital 开发，是一款先进工具，旨在识别市场中的潜在暴涨机会。该指标专为关注 Deriv 和 Weltrade 合成市场的交易者设计，仅在 3 分钟 (M3)、5 分钟 (M5)、15 分钟 (M15)、30 分钟 (M30) 和 1 小时 (H1) 时间周期上运行，并仅支持以下交易对：PainX 1200、PainX 999、PainX 800、PainX 600、PainX 400、GainX 1200、GainX 999、GainX 800、GainX 600、GainX 400、BreakX 600、BreakX 1200、BreakX 1800、SwitchX 600、SwitchX 1200、SwitchX 1800、Crash 1000 Index、Crash 900 Index、Crash 600 Index、Crash 500 Index、Crash 300 Index、Boom 1000 Index、Boom 900 Index、Bo
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT5）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方向
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
指标
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
作者的更多信息
The Prop Hunt EA
Michael Prescott Burney
5 (1)
专家
Prop Hunt Portfolio（NZDUSD H1） Prop Hunt Portfolio 是一款专业的 MetaTrader 5 智能交易系统（EA），专为 NZDUSD 的 H1 时间周期设计，基于 Expert Advisor HQ 通用投资组合框架运行。 该系统用于在 NZDUSD H1 上进行结构化的自动化交易，并在图表上清晰展示入场、出场、风险保护以及实时表现，使您能够直观了解 EA 的运行状态。 概述 Prop Hunt Portfolio 将其针对 NZDUSD 的组合策略逻辑与 Expert Advisor HQ 的执行与风险控制引擎相结合。其重点不仅在于识别交易机会，还在于让每一笔交易都经过严格的筛选、执行、风险控制以及全生命周期监控流程。 该框架提供多层级保护机制（入场级、日内级和账户级）、自动适配经纪商订单执行类型、针对临时执行问题的重试机制、基于 MetaTrader 5 经济日历的新闻过滤器，以及类似 TradingView 风格的分析面板。这些组件共同构建了一个透明且可控的 NZDUSD 交易环境。 推荐市场 交易品种： NZDUSD 时间周期：
Big Dog MT5
Michael Prescott Burney
专家
Big Dog MT5 – XAUUSD M5 精准剥头皮交易员 大狗MT5     这是一个专为……设计的高性能顾问     XAUUSD 在 M5 时间框架上 的表现。该系统运用精准的入场逻辑和先进的多元分析方法，专注于以高效的市场入场和可控的回撤行为，把握高概率的超短线交易机会。 基本策略 Big Dog MT5 采用专有的分析系统，运用多种数学方法评估价格走势。这种多层次的方法使投资顾问能够精准定位入场点，同时最大限度地降低不必要的市场风险。 该系统基于以下原理构建： 基于高精度的高频记录。 短期交易期 降低长期市场风险敞口 在波动性变化的条件下表现出的适应性行为 表现和行为 EA当然是，     激进的交易频率 专为偏好主动交易系统而非缓慢的长期持有策略的交易者而设计。默认参数提供了坚实的基础，优化关键设置可以显著提高执行稳定性。 正确配置后，Big Dog MT5 提供以下功能： 输入准确度稳定 有效的资金回撤管理 在各种传播条件下均能稳定运行。 优化参数（重要） 要充分发挥 Big Dog MT5 的性能，需要进行正确的设置： 扩展筛选器：     智能交易系统面板实时显
Volatix Ai
Michael Prescott Burney
4.8 (5)
专家
Volatix AI for XAUUSD H1 Volatix AI     是一个专为黄金交易而设计的系统     XAUUSD H1 图表 。 这款EA现在恢复了高级定价。 当前入场价格为     100美元 。 为了   每售出10份 ，价格将上涨。       100美元 。 这   本次攀登的最后 10 份将以 1000 美元的价格出售 。 之后，Volatix AI将转移到其   最终成交价为 2000 美元   并且只面向最认真的交易者。 在价格开始上涨之前，现在是保护系统安全的最佳时机。 定价阶梯 第 1-10 份：       100美元 第11-20份：       200美元 第21-30份：       300美元 第31-40页：       400美元 第41-50页：       500美元 第51-60页：       600美元 第61-70页：       700美元 第71-80页：       800美元 第 81–90 份：       900美元 第91-100份：       1000美元 上涨后的最终长期价格：2000 美元 为什么选
Saltwater Silver
Michael Prescott Burney
4.2 (5)
专家
Saltwater Silver – 购买白银交易EA MT5 XAGUSD H1 海水银   是精密制造的   白银交易EA MT5（XAGUSD）     专为希望获得结构化、专业化的白银自动交易解决方案的交易者而设计。       MetaTrader 5 专为……而开发     XAGUSD H1 时间框架 ，该智能交易系统专注于纪律严明的执行、可控的交易管理和持续的市场参与。 对于希望……的交易者   购买白银交易EA MT5 XAGUSD   ，     购买一款适用于 MetaTrader 5 的白银级 EA   ，或者寻找一款     Saltwater Silver 是一款 可靠的 XAGUSD 交易机器人 MT5   ，它提供了一个围绕稳定性、易用性和结构化自动化而构建的精细系统。 购买白银交易EA MT5 XAGUSD Saltwater Silver 定位为   专业白银交易EA MT5 XAGUSD     专为寻求可靠自动化交易解决方案的交易者而设计。该系统采用清晰、结构化的框架运行，避免混乱的执行，同时保持严谨的市场参与方式。 这使其对正在寻找的用户来说
SuperTrend AI Clustering EA
Michael Prescott Burney
专家
SuperTrend AI Clustering 自动聚类趋势跟随智能交易系统（MetaTrader 5） SuperTrend AI Clustering 是一款用于 MetaTrader 5 的自适应趋势跟随智能交易系统，旨在根据不断变化的市场环境自动调整自身参数。系统并非只使用单一固定的 SuperTrend 倍数，而是同时评估多个倍数因子，衡量其近期表现，通过 K-Means 聚类算法将其分组，并选择当前表现最优的一组因子。这样就形成了一个动态的 SuperTrend 模型，可以在不同波动率阶段和市场结构下自我适应，而无需频繁手动重新配置。 该系统适合希望采用自动化趋势跟随方式，并且重视自适应能力、结构化风险控制以及透明图表信息展示的交易者。它可用于外汇交易品种、贵金属、指数、加密货币、商品及其他在 MetaTrader 5 中可交易的品种。智能交易系统兼容多种周期，从短周期的日内交易到长周期的波段和中长期趋势交易均可应用。 核心交易理念 该智能交易系统的逻辑基础是 SuperTrend 指标，它使用基于 ATR 的波动通道来识别市场的多头和空头阶段。较低的倍数因子会形成更紧的
Atomic Gold
Michael Prescott Burney
4 (5)
专家
Atomic Gold MT5 – 500 美元账户的黄金 EA MT5 交易对 原子金 MT5     是一个专业化的组织结构     500美元账户的黄金EA MT5     想要进行纪律严明的自动化交易、控制风险敞口并采用更有条理的交易方法的交易者   在 MetaTrader 5 上交易 XAUUSD   。采用多策略设计。       MT5黄金专家顾问 系统旨在评估不断变化的市场状况，并以稳定的交易处理、实际的风险控制和更一致的执行质量为重点，做出相应的逻辑反应。 对于正在寻找交易者的人来说   适用于小额账户的黄金交易机器人 MT5     适用于 500 美元账户的最佳黄金 EA MT5   ，或者     Atomic Gold MT5 是一款 适用于 MetaTrader 5 的低余额黄金 EA   ，它定位为一种结构化的解决方案，强调逻辑、纪律和风险意识下的自动市场参与，而不是鲁莽的过度投资。 专为小额账户黄金交易而设计 Atomic Gold MT5 专为想要……的交易者而设计   适用于MT5小账户的黄金EA     该系统拥有更强大的战略基础。它融合了多层
Golden Taipan FX
Michael Prescott Burney
3.38 (16)
专家
Golden Taipan FX – 非网格黄金交易机器人 MT5，适用于 XAUUSD H1 图表 Golden Taipan FX     是精密制造的   非网格黄金交易机器人 MT5     专为希望实现结构化自动化、严格执行和可控风险敞口的交易者而设计     MetaTrader 5 上的 XAUUSD 市场 。专为……开发     XAUUSD H1 时间框架 ，该智能交易系统无需基于网格的交易堆叠即可运行，而是专注于更清晰的入场点、可控的风险和更稳定的交易过程。 对于正在寻找交易者的人来说   无网格的黄金EA MT5   ，     非网格 XAUUSD EA MT5   ，或     Golden Taipan FX 是一款 无需网格策略的安全黄金交易机器人 ，它提供了一种更专业、更可控的自动黄金交易方法。 非网格黄金交易机器人 MT5 Golden Taipan FX的核心特征是其结构……     非网格黄金交易机器人 MT5   。该系统摒弃了依赖分层持仓和不断增加风险敞口的网格化恢复模型，而是采用更为严谨的框架，旨在维持更清晰的交易结构和可控的市场参与。 这使
Hamunaptra FX
Michael Prescott Burney
5 (1)
专家
Hamunaptra Portfolio 适用于 GBPUSD H1 Hamunaptra Portfolio 是一款用于 GBPUSD H1 时间周期的专业 MetaTrader 5 智能交易系统，运行在 Expert Advisor HQ 通用组合框架之上。 它为 GBPUSD H1 提供结构化的自动交易，并在图表上清晰显示入场、离场、保护参数以及实时表现，让您可以实时看到智能交易系统的运行情况。 概览 Hamunaptra Portfolio 将针对 GBPUSD 的组合策略逻辑与 Expert Advisor HQ 的执行与保护引擎相结合。它不仅关注识别交易机会，更强调让每一笔交易都经过严格的过滤、执行、风险控制与全程监控的流程。 该框架提供分层的入场保护、日内保护和账户保护，自动协商适合当前经纪商的订单成交模式，内置针对临时执行问题的重试机制，集成与 MetaTrader 5 经济日历联动的新闻过滤器，并提供类似 TradingView 风格的分析面板。这些组件共同构建出一个透明且可控的 GBPUSD 交易环境。 推荐市场 品种： GBPUSD 时间周期： H1 本产品专为
Golden Gator EP
Michael Prescott Burney
5 (1)
专家
Gold Gator Portfolio 用于 XAUUSD M15 Gold Gator Portfolio 是一款专业的 MetaTrader 5 智能交易系统（EA），适用于 XAUUSD 的 M15 时间周期，基于 Expert Advisor HQ 通用投资组合框架运行。 该系统专为 XAUUSD M15 的结构化自动交易而设计，在图表上提供清晰的入场、出场、保护机制以及实时绩效反馈，使您能够在黄金日内交易时段直观地了解 EA 的运行状态。 概述 Gold Gator Portfolio 将其针对 XAUUSD 的组合式策略逻辑与 Expert Advisor HQ 的执行与保护引擎相结合。其重点不仅在于识别交易机会，还在于让每一笔交易都经过严格的流程，包括筛选、执行、风险控制以及整个持仓周期的监控。 该框架提供多层级的入场保护、每日保护和账户保护机制，自动匹配经纪商订单执行类型，具备应对临时执行问题的重试引擎，内置新闻过滤器，以及类似 TradingView 的分析仪表板。这些组件共同构建了一个透明且可控的 XAUUSD M15 交易环境。 推荐市场 交易品种： XAUUS
Yellowstone FX
Michael Prescott Burney
4 (5)
专家
Yellowstone FX – 最安全的黄金交易机器人，MT5 平台，XAUUSD H1 图表。 黄石特效   是精密设计的   最安全的黄金交易机器人 MT5     该解决方案专为那些优先考虑资本保护、纪律严明的交易执行和可控风险敞口的交易者而设计。       XAUUSD 市场 。专为……而建     MetaTrader 5     并针对以下方面进行了优化     XAUUSD H1 时间框架 ，这款高级智能交易系统专注于稳定性和结构化自动化，而不是激进和不可预测的交易行为。 对于正在寻找交易者的人来说   安全黄金EA MT5   ，     低风险黄金交易机器人MT5   ，或     Yellowstone FX 是一款 具有强大风险管理功能的黄金 EA MT5 交易系统，它采用精细化的系统设计，以一致、逻辑和专业的风险优先方法运行。 专为安全可控的XAUUSD交易而设计 Yellowstone FX 是专门为……开发的     XAUUSD H1   ，使其能够在清晰定义的市场结构内运行，而不是对多个交易品种应用通用逻辑。这种有针对性的方法有助于实现更稳定的业绩
Random Forest Oracle
Michael Prescott Burney
指标
介绍     RF Oracle FX 是一款机器学习指标，可帮助您更清晰地解读市场。它基于真正的随机森林集成模型构建，完全使用 MQL5 从零开始编写，并在您的 MetaTrader 5 终端中以简洁现代的视觉体验提供预测性的牛市和熊市概率信号。 这并非又一个规则固定的箭头指标。它是一个自训练预测引擎，能够从每个已确认K线的最新市场走势中学习，并不断调整自身以适应当前的市场环境。 重要的。     购买后，请通过 MQL5 向我发送私信，即可收到您的专业 PDF 用户手册、推荐设置和分步设置指南。 购买 RF Oracle FX，您就有机会获赠最热门货币对的免费设置文件包。详情请私信联系我。 您可以在评论区找到实际示例和屏幕截图，我的卖家个人资料中还有更多系统展示。如果您在购买前有任何疑问，请直接联系我。 上市价格为     99.99 美元 。随着销量增加，价格还会上涨，所以这是最低价。 RF Oracle FX 的独特之处是什么？ 许多被冠以“人工智能”之名的指标，实际上只是换了个标签的简单移动平均线规则。RF Oracle FX 是一款实时运行的随机森林分类器和回归器，它会在您
RSI Cortex Ai
Michael Prescott Burney
指标
RSI Cortex AI for MT5 RSI Cortex AI is a MetaTrader 5 indicator designed to help traders analyze momentum using a multi-factor ranking model instead of relying only on a fixed RSI threshold approach. It combines momentum features, directional ranking, confidence scoring, and adaptive filtering into a clean TradingView-style workspace for chart-based analysis. What the indicator does RSI Cortex AI evaluates momentum using a broader feature set than a standard RSI line. It is designed to help trad
Reversion Apex EA
Michael Prescott Burney
专家
Reversion Apex EA Professional Mean-Reversion Trading for MetaTrader 5 Reversion Apex EA is a disciplined automated trading system for MetaTrader 5, built around Bollinger Band and RSI confluence with confirmed bar-close execution. It is designed for traders who want a structured mean-reversion approach with clear logic, controlled entries, and serious risk management. Strategy Overview The EA looks for price to become stretched beyond the Bollinger Bands and then waits for confirmation that mom
Delta Pulse Auto EA
Michael Prescott Burney
专家
DeltaPulse Auto for MT5 DeltaPulse Auto is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that trades structural divergence confirmed by the Quantum Delta Wave and manages exposure with built-in prop-firm risk controls. What this Expert Advisor does DeltaPulse Auto is the automated counterpart of the DeltaPulse Wave concept. It is designed for traders who want selective entries, hard-stop protection, and disciplined account management in one trading robot. Automated divergence-based entries Quantum Delta Wa
Lorentzian Classification EA
Michael Prescott Burney
专家
Lorentzian Classification EA for MetaTrader 5 Lorentzian Classification EA is a machine-learning-based Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to classify market conditions and automate trade execution using a structured confirmation process. It combines Lorentzian Distance K-Nearest Neighbors (KNN) classification with kernel regression trend confirmation, then applies multiple market filters and configurable trade management rules before opening a position. The system was built for traders who
Pyro Flux Liquidity Matrix EA
Michael Prescott Burney
专家
PyroFlux Liquidity Matrix EA v3 – Marketplace‑grade liquidity engine with full‑chart visuals and strict broker checks PyroFlux Liquidity Matrix EA v3 is a MetaTrader 5 trading robot from Expert Advisor HQ (EAHQ) that combines a live price–volume profile “matrix” with an embedded heatmap and HUD to help traders see and trade the real liquidity structure behind each move. It is designed for users who want a visually transparent, rule‑based Expert Advisor rather than a black‑box system, with all cr
Aurum Saucer
Michael Prescott Burney
专家
Aurum Saucer Portfolio for XAUUSD H1 Aurum Saucer Portfolio is a high-capacity MetaTrader 5 Expert Advisor for XAUUSD on the H1 timeframe, built on the Expert Advisor HQ universal portfolio framework. This system represents a significant evolution beyond standard portfolio EAs, delivering over 280 strategies and approximately three times the trading opportunities of traditional portfolio configurations. It is designed for structured, high-frequency opportunity capture on gold, while maintaining
Multi Model Portfolio Engine EA
Michael Prescott Burney
专家
Multi Model Portfolio Engine is a premium EURUSD H1 Expert Advisor designed around a diversified portfolio of models working together to identify and validate high-quality trade setups. Built for traders who want a more structured approach to automation, the engine combines multiple technical perspectives into one clean and efficient framework. Instead of relying on a single idea, it uses a multi-model logic structure to analyze market behavior and support more disciplined decision-making on the
Ultimate Day Trading System MT5
Michael Prescott Burney
专家
Ultimate Day Trading System MT5 | 265-Strategy AI-Powered Expert Advisor for EURUSD H1 Meet Our Advanced Meta Trader 5 Expert Advisor Carefully Engineered for EURUSD Day Trading on the 1-Hour Timeframe. The Ultimate Day Trading System MT5 represents the pinnacle of automated trading technology, combining 265 proprietary trading strategies , an intelligent native AI agent , and a visually stunning interactive dashboard into one cohesive, high-performance trading ecosystem. Unlike conventional Ex
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