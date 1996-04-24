首发价格：$99.99 —— 每售出一批价格都会上涨。早期购买者将锁定该指标历史最低价。

大多数交易者只看价格，而专业人士关注的是资金真正成交的位置。

Meridian Order Flow Profiler 将真正的机构级订单流分析引入 MetaTrader 5 —— 自动识别构成每个市场结构波段的成交量，并通过硬件加速的Canvas 渲染引擎进行呈现，带来干净、高端、媲美 TradingView 的视觉体验，这是传统 MT5 图形对象无法实现的。

这不是一个简单附加在图表旁的滞后成交量柱状图。Meridian 使用自适应 ATR 波段识别算法，捕捉市场的真实结构波动，并对每个波段构建高分辨率的成交量分布——清晰呈现控制点（POC）、买卖量差（Delta）以及异常成交区，揭示主力资金的参与痕迹。

当你能够看见市场在哪里形成共识价格，你就不再依赖猜测，而是用与机构相同的地图进行交易。

为什么选择 Meridian

结构化，而非静态。 成交量基于真实市场波段，而不是任意时间区间。

成交量基于真实市场波段，而不是任意时间区间。 Canvas 高级渲染。 所有元素通过 MT5 图形引擎绘制——清晰、发光、渐变效果，呈现类似 TradingView 的高级视觉体验。

所有元素通过 MT5 图形引擎绘制——清晰、发光、渐变效果，呈现类似 TradingView 的高级视觉体验。 TradingView 风格。 一键切换图表主题——背景、K线与前景统一为简洁的深色风格。

一键切换图表主题——背景、K线与前景统一为简洁的深色风格。 自动清理机制。 切换周期或品种时自动重建，无残留对象，图表始终整洁。

切换周期或品种时自动重建，无残留对象，图表始终整洁。 控制点（POC）识别。 每个波段中成交最密集的价格水平被标记并向前延伸，直到价格回测。

每个波段中成交最密集的价格水平被标记并向前延伸，直到价格回测。 买卖量差分析。 显示每个波段由买方还是卖方主导。

显示每个波段由买方还是卖方主导。 异常成交标记。 自动识别成交量激增区域，突出显示主力活动。

功能说明（简单理解）

市场不会直线运行，而是以波段形式推进——上涨、回调、再上涨。Meridian Order Flow Profiler：

自动识别结构波段，通过自适应 ATR 算法，根据不同品种与周期动态调整。 构建成交量分布，将真实（或 Tick）成交量精确分布到价格区间。 定位控制点（POC），并延伸为关键反应区域。 解析订单流，区分买入与卖出压力，识别主导力量。 标记异常成交，提前揭示机构资金介入。

最终效果：一张动态更新的结构化市场地图，清晰显示价格价值形成区域，可直接用于交易决策。

适用人群

Smart Money / VSA 交易者 —— 希望观察机构行为。

—— 希望观察机构行为。 短线与日内交易者 —— 寻找高概率反应区域（POC、价值区）。

—— 寻找高概率反应区域（POC、价值区）。 波段交易者 —— 判断趋势波段的真实强度。

—— 判断趋势波段的真实强度。 EA 开发者 —— 需要可靠的成交量结构分析模块。

支持所有交易品种和所有时间周期 —— 外汇、黄金（XAUUSD）、指数、金属、加密货币和股票。

60 秒快速上手

将 Meridian Order Flow Profiler 添加到图表。 （可选）启用 TradingView 主题。 观察结构成交量分布、POC 线与异常区域自动生成。 基于关键水平进行交易。

附带完整的PDF 使用手册，涵盖所有参数说明及实战应用方法。

支持与更新

由 Expert Advisor HQ (EAHQ) 提供支持 —— 开发者已发布 30+ 交易系统。您将获得持续更新与专业支持。如有购买前问题，欢迎直接联系。

风险声明

Meridian Order Flow Profiler 是分析工具，不构成投资建议或交易信号，不会自动执行交易。金融市场存在较高风险，过往表现不代表未来结果。请合理控制风险，仅使用可承受损失的资金交易。

Meridian Order Flow Profiler —— 看得更多，交易更优。EAHQ 出品。

价格随销量上涨。立即锁定 $99.99 首发价 —— 机会稍纵即逝。