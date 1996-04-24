Meridian Order Flow Profiler
- 指标
-
Michael Prescott Burney
- 版本: 1.0
- 激活: 20
首发价格：$99.99 —— 每售出一批价格都会上涨。早期购买者将锁定该指标历史最低价。
大多数交易者只看价格，而专业人士关注的是资金真正成交的位置。
Meridian Order Flow Profiler 将真正的机构级订单流分析引入 MetaTrader 5 —— 自动识别构成每个市场结构波段的成交量，并通过硬件加速的Canvas 渲染引擎进行呈现，带来干净、高端、媲美 TradingView 的视觉体验，这是传统 MT5 图形对象无法实现的。
这不是一个简单附加在图表旁的滞后成交量柱状图。Meridian 使用自适应 ATR 波段识别算法，捕捉市场的真实结构波动，并对每个波段构建高分辨率的成交量分布——清晰呈现控制点（POC）、买卖量差（Delta）以及异常成交区，揭示主力资金的参与痕迹。
当你能够看见市场在哪里形成共识价格，你就不再依赖猜测，而是用与机构相同的地图进行交易。
为什么选择 Meridian
- 结构化，而非静态。 成交量基于真实市场波段，而不是任意时间区间。
- Canvas 高级渲染。 所有元素通过 MT5 图形引擎绘制——清晰、发光、渐变效果，呈现类似 TradingView 的高级视觉体验。
- TradingView 风格。 一键切换图表主题——背景、K线与前景统一为简洁的深色风格。
- 自动清理机制。 切换周期或品种时自动重建，无残留对象，图表始终整洁。
- 控制点（POC）识别。 每个波段中成交最密集的价格水平被标记并向前延伸，直到价格回测。
- 买卖量差分析。 显示每个波段由买方还是卖方主导。
- 异常成交标记。 自动识别成交量激增区域，突出显示主力活动。
功能说明（简单理解）
市场不会直线运行，而是以波段形式推进——上涨、回调、再上涨。Meridian Order Flow Profiler：
- 自动识别结构波段，通过自适应 ATR 算法，根据不同品种与周期动态调整。
- 构建成交量分布，将真实（或 Tick）成交量精确分布到价格区间。
- 定位控制点（POC），并延伸为关键反应区域。
- 解析订单流，区分买入与卖出压力，识别主导力量。
- 标记异常成交，提前揭示机构资金介入。
最终效果：一张动态更新的结构化市场地图，清晰显示价格价值形成区域，可直接用于交易决策。
适用人群
- Smart Money / VSA 交易者 —— 希望观察机构行为。
- 短线与日内交易者 —— 寻找高概率反应区域（POC、价值区）。
- 波段交易者 —— 判断趋势波段的真实强度。
- EA 开发者 —— 需要可靠的成交量结构分析模块。
支持所有交易品种和所有时间周期 —— 外汇、黄金（XAUUSD）、指数、金属、加密货币和股票。
60 秒快速上手
- 将 Meridian Order Flow Profiler 添加到图表。
- （可选）启用 TradingView 主题。
- 观察结构成交量分布、POC 线与异常区域自动生成。
- 基于关键水平进行交易。
附带完整的PDF 使用手册，涵盖所有参数说明及实战应用方法。
支持与更新
由 Expert Advisor HQ (EAHQ) 提供支持 —— 开发者已发布 30+ 交易系统。您将获得持续更新与专业支持。如有购买前问题，欢迎直接联系。
风险声明
Meridian Order Flow Profiler 是分析工具，不构成投资建议或交易信号，不会自动执行交易。金融市场存在较高风险，过往表现不代表未来结果。请合理控制风险，仅使用可承受损失的资金交易。
Meridian Order Flow Profiler —— 看得更多，交易更优。EAHQ 出品。
价格随销量上涨。立即锁定 $99.99 首发价 —— 机会稍纵即逝。