Random Forest Oracle

介绍 RF Oracle FX是一款机器学习指标，可帮助您更清晰地解读市场。它基于真正的随机森林集成模型构建，完全使用 MQL5 从零开始编写，并在您的 MetaTrader 5 终端中以简洁现代的视觉体验提供预测性的牛市和熊市概率信号。

这并非又一个规则固定的箭头指标。它是一个自训练预测引擎，能够从每个已确认K线的最新市场走势中学习，并不断调整自身以适应当前的市场环境。

重要的。 购买后，请通过 MQL5 向我发送私信，即可收到您的专业 PDF 用户手册、推荐设置和分步设置指南。

购买 RF Oracle FX，您就有机会获赠最热门货币对的免费设置文件包。详情请私信联系我。

您可以在评论区找到实际示例和屏幕截图，我的卖家个人资料中还有更多系统展示。如果您在购买前有任何疑问，请直接联系我。

上市价格为 99.99 美元。随着销量增加，价格还会上涨，所以这是最低价。

RF Oracle FX 的独特之处是什么？

许多被冠以“人工智能”之名的指标，实际上只是换了个标签的简单移动平均线规则。RF Oracle FX 是一款实时运行的随机森林分类器和回归器，它会在您的图表上进行训练。对于每一根已确认的K线，该引擎都会根据您选择的锚定震荡指标、趋势相关性指标以及ATR归一化动量构建一个新的特征集。然后，它会在近期价格走势的滚动窗口中训练一个决策树集成模型，并对所有决策树进行投票，从而得出下一波行情的精确看涨概率。同时，一个并行的回归森林模型还会估算预期的未来收益。

由于引擎采用滚动窗口进行训练，因此不会预测未来，已确认的信号也不会重绘。最终结果是，图表上会显示一个具有精确概率的高置信度信号。

引擎盖下的发动机

随机森林分类

每棵树都寻找能够最大化信息增益的分裂点，其依据是基尼不纯度，这与专业机器学习库所使用的标准相同。许多弱学习器被合并成一个更强大、更稳定的预测器。

随机特征选择

每棵树都基于随机选择的特征进行训练，这使得集成模型之间相互独立。这是随机森林的标志性特征，也是其预测结果稳健而非过度拟合单一信号的原因所在。

自适应阈值

当近期信号表现不佳时，RF Oracle FX 会提高其置信阈值，并要求更强的信号集合一致性才会再次触发。随着信号表现的恢复，该阈值会放宽。这有助于系统在波动较大的市场环境下保持选择性，而无需任何手动调整。

内置统计面板

图表上的实时面板跟踪它产生的每一个信号，包括胜率、累计结果、每个信号的平均结果、盈利因子以及输赢次数，因此您可以实时研究它的行为。

精准交易水平

每个新信号都会在您的图表上直接投射出清晰的基于ATR的止盈和止损位，并带有价格标签。您可以一目了然地看到止盈和止损位的位置以及风险所在，而且两者都可以根据您的风险偏好进行完全自定义。

在 MT5 中提供类似 TradingView 的简洁体验

RF Oracle FX 的外观也同样出色。它可以渲染清晰的青色和珊瑚色蜡烛图，为背景、网格和前景应用匹配的深色主题，并显示一个带有实时指标的画布渲染玻璃形体统计面板，所有这些都带有 Expert Advisor HQ 的品牌标识。样式更改完全是非破坏性的：移除指标后，图表的原始颜色会立即恢复。

建议

市场：外汇、黄金（XAUUSD）、指数和加密货币。适用于任何交易品种。

时间周期：M15、M30、H1 及以上，可获得最清晰的信号。

锚定震荡指标：默认为 RSI，或者切换到 MFI、随机指标或 Z 分数以匹配您的风格。

使用图表统计面板调整每个市场的概率阈值和训练窗口。

在区间震荡条件下启用 ADX 过滤器，以专注于已确认的趋势。

如果打算持续运行，请使用VPS。

规格

真正的随机森林分类器和回归器，采用 MQL5 原生构建。

在滚动窗口内进行自我训练，并适应当前的市场环境。

已确认的信号不会重绘。

四个可选锚定振荡器：RSI、MFI、随机指标和 Z 分数。

自适应信念阈值，在结果较差时收紧。

基于ATR的自动止盈止损预测，并带有标签。

实时图表统计面板：信号、胜率、累计结果、平均结果、盈利因子以及输赢次数。

可选的ADX趋势过滤器。

TradingView 风格的蜡烛图、深色主题和玻璃变形面板。

非破坏性：移除后可恢复图表颜色。

优化历史计算性能，保持终端响应迅速。

开箱即用的合理默认设置。

为什么现在要考虑它

这是首发最低价，之后会随着销量上涨。这款指标集随机森林的分析能力、简洁的 TradingView 风格图表以及 Expert Advisor HQ 产品的精良品质于一身。

将 RF Oracle FX 添加到您的图表中，让分析与您协同工作。

风险提示：外汇交易、差价合约及其他杠杆工具风险极高，可能并不适合所有投资者。过往业绩及回测结果并不代表未来表现。RF Oracle FX 是一款决策支持及分析工具，不会自动下单交易，也不保证任何盈利或特定结果。请务必先在模拟账户上进行测试，切勿投入您无法承受损失的资金。