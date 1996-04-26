Aurora Auto Fibonacci Gold Edition

AURORA AUTO FIBONACCI — GOLD EDITION

自动斐波那契回撤 + 可选布林带

✔ 自动找出最近一段有意义的摆动
✔ 干净地绘制斐波那契回撤，并自行更新
✔ 黄金口袋（0.618–0.65）以填充区间突出显示
✔ 同一指标内可选布林带
✔ 不提供买卖信号——纯分析工具
✔ 无需 set 文件

Aurora Auto Fibonacci 免去了您手动画线的麻烦。指标会自行找出最近一段有意义的高点与低点，并在两者之间干净地放置斐波那契回撤位。一旦形成新的摆动，各回撤位会自动更新。
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指标做什么
• 依据您设定的搜索深度与回溯范围，自动识别最近一段有意义的摆动。
• 绘制 0、23.6、38.2、50、61.8、78.6 与 100 各回撤位，并附清晰的  价格标签。
• 将 0.618 至 0.65 之间的黄金口袋以填充区间突出显示——这是许多交易者  在回调中特别关注的区域。
• 出现新的摆动时自动更新，您无需重新画任何东西。
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可选布林带
此外还可以显示布林带。中轨作为均值参照，上下轨让您快速感知当前波动状况。不需要的人一个开关即可关闭，斐波那契的显示完全不受影响。
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您可以怎样使用它
在趋势中，许多交易者会等待价格回撤到斐波那契区域——尤其是黄金口袋——且方向与更高周期趋势一致，然后再寻找自己的入场确认。这些价位同样可以作为设定目标位的参照。
指标提供的是背景信息，决定权仍在您手中。它是分析工具，不给出买卖信号。
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参数设置
• SwingLookback —— 搜索摆动时回溯多少根K线
• SwingDepth —— 摆动需要多显著才算数
• ShowBollinger —— 开启或关闭布林带
• 颜色与线宽均可自由设置
默认参数针对 H1 上的黄金调校，无需修改即可运行。
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安装
将指标加载到目标图表上即可。无需其他设置，加载后立即可用。
要求：
• 平台：MetaTrader 4
• 交易品种：不限；默认值面向黄金
• 时间周期：不限，在 H1 上开发并测试
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风险提示
本指标是分析工具，并非投资建议。金融工具交易存在重大风险。请仅使用您能够承受损失的资金进行交易。
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AURORA 产品系列 — 哪个适合您的配置

  斐波那契显示回调深度，Aurora Zones 显示确认的供需区间。二者合起来才完整。

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4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
ORB Seeker
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者您自定义的交易时段。ORB Seeker 会根据您选择的交易时段自动调整，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、范围框、突破箭头
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
指标
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
指标
Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。 指示器功能  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。  几种类型的通知以箭头组合。  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。  可供任何经验水平的交易者使用。 主要参数 Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。 它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。 通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。 使用指标进行交易的时刻：  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
指标
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
M1 Arrow
Oleg Rodin
4.81 (21)
指标
M1 Arrow 指标基于市场自然交易原则，包括波动性和成交量分析。该指标适用于任何时间框架和外汇货币对。指标中一个易于使用的参数即可让您根据想要交易的任何外汇货币对和时间框架调整信号。 除了基于买卖信号的主要算法外，该指标还内置了多种额外的策略，您可以在输入参数中选择。这些策略无需任何设置。指标会根据您在指标中使用的策略模式自动选择设置。 该算法基于对成交量和价格波动的分析，并使用额外的过滤器。该指标的智能算法仅在两个市场因素结合为一个时才发出信号。该指标计算特定范围的波动，并使用成交量分析来确认波动。 购买后请联系我，即可免费获得我的交易技巧和超棒的额外指标！ 祝您在生活的各个方面都取得巨大成功，万事如意！
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！   Quantum Breakout PRO 由拥有超过 13 年交易经验的经验丰富的交易者团队开发，旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT5版本：   点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您
Sweep Protocol MT4
WI CAPITAL
指标
SWEEP PROTOCOL —— 只做派发，不追噪音。 在流动性扫荡交易上，整个 MQL5 市场没有同类产品。 行情不会无缘无故地突破一个高点或低点。它是去猎杀停在那里的挂单——然后掉头。SWEEP PROTOCOL 把这个掉头的瞬间，实时画在你的图表上。 指标用起来很简单。挂到任意图表，剩下的交给它：自动标出聪明钱真正瞄准的价位，等扫荡发生，确认之后才标记反转。不预测，不猜测——它只汇报市场已经做过的事。 它能为你做什么 - 自动标注流动性 —— 前日高低点、50% 中位线、午夜开盘价，以及亚盘 / 伦敦盘 / 纽约盘的完整区间。自动绘制，自动刷新。 - 信号永不重绘。 信号在 K 线收盘时确认，此后原地不动。你回看的历史，就是当时真正能交易到的。 - 订单块确认。 只有价格从有效的机构价位做出反应，才会给出扫荡信号。信号更少——留下的都是有分量的。 - Power of 3 (AMD) 过滤。 只保留走完“吸筹 → 操纵 → 派发”完整节奏的行情，把没困住任何人的走势剔除掉。 - Sweep A+ —— 假突破。 价格突破区间，触及同向的订单块，再穿过一个公允价值缺口，
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
指标
许多盈利交易者不仅知道如何识别市场趋势，而且也能把握趋势建立后的交易机会。 Pz 趋势交易 指标设计用来在趋势行情中尽可能的赚取利润。 已建立的趋势提供了一揽子交易机会，但大多数趋势交易指标完全忽视了它们，让交易者在趋势行情时完全不知道该如何做！一般趋势指标只通知有关的趋势变化，但根本不足以得到卓越的回报. Pz 趋势交易 指标比一般趋势指标显示多达 20 倍的交易 , 因为它注重所谓的市场时机。它不仅显示当前的市场趋势，也有回调，内柱线的突破和调整。它令您在趋势回调之后介入，安全的柱线内突破金字塔加仓，以及发现潜在的反转，和已知的调整。 趋势改变 一个趋势改变在市场方向变化时发生。趋势变化在图表上用带数字的彩色圆圈显示。蓝色 (1) 信号为上涨开始, 而红色 (1) 信号为下跌开始。趋势变化并非评估当前价格动作的结果, 它意味着交易设置是不定时地。如果您正确使用本指标, 在趋势变化时, 您将将已经入场 (参看下面的调整)。 回调 但凡趋势在运动中，行情上下抖动，盈利者收割利润，且其它参与者入场。趋势回调代表好的买入机会，通常是由主力获利离场导致。如果行情在回调后回归上行, 指标将
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
指标
在顺势交易中，主要的难点不在于找到一个水平位，而在于理解哪里才是一个真正有效的入场点。 价格经常对水平位产生反应，但无法延续 движение — 这会导致错误入场或错过行情。 Owl Smart Levels 不仅仅显示水平位 ，还会基于市场结构和回调构建区域。这使你可以以不同的方式评估入场点，并避免一部分虚假信号。 Owl Smart Levels 系统包含什么？ Owl Smart Levels 不只是标记水平位，而是一个 完整的交易模型 ，其中每个元素相互配合。 系统包含： Owl Smart Levels（指标） 显示趋势方向、回调区域，以及预定义的入场、止损和止盈水平 系统指南 解释如何在实战中使用信号：哪些情况需要考虑，哪些需要忽略，以及如何管理交易 交易决策清单 帮助你快速评估信号，避免基于“感觉”入场 Owl Helper 辅助EA 简化交易执行和管理 （一键下单） 说明、示例和策略 帮助你快速上手，并在实践中理解系统逻辑 最终，你获得的不是一个单独的工具，而是一个完整的交易框架 —— 从分析到执行。 阅读更多： Owl Smart Levels 如何发展
作者的更多信息
Aurora Sentinel Gold
Thorsten Fuehrmann
专家
AURORA SENTINEL PRO 面向黄金（XAUUSD）的趋势跟踪系统 针对 XAUUSD 的纯趋势跟踪方法 无马丁格尔 • 无网格 一键方向控制（多头 / 空头 开关） D1 宏观过滤器判定总体方向 在 H1 周期上执行 基于规则的金字塔加仓，严格只朝盈利方向 无需 set 文件，加载后即可运行 为那些希望获得清晰、有纪律的黄金趋势跟踪系统的交易者而打造——并且明白这样的系统在行情特征鲜明的阶段才显示实力，而不是在每一个单独的周里。 专才，而非全能 Aurora Sentinel Pro 被刻意设计为专才。系统只交易黄金，并遵循一个清晰的原则：在日线图上判定总体方向，在 H1 上寻找与该趋势一致的入场点。没有逆势交易，也没有隐藏策略。 本 EA 不去追逐每一次波动。它的设计目的是伴随清晰而持续的趋势，并在趋势不断得到确认的过程中逐步扩大仓位。 系统如何运作 Aurora Sentinel Pro 的决策分三个连续阶段： • 方向
Aurora Lot Dashboard
Thorsten Fuehrmann
指标
Aurora P&L Dashboard — Free Aurora P&L Dashboard puts your profit and loss right on the chart — so you can close the crowded terminal window and still keep the overview. Live on your chart: Today — realized P&L since midnight (server time) N days — realized P&L over a period you set Positions — number of open positions and total lot Floating — current open P&L Two modes: Account-wide — all symbols together Single symbol — type any symbol (e.g. EURUSD, USDJPY), or leave blank for the chart
FREE
Aurora Momentum Explosion
Thorsten Fuehrmann
指标
Aurora Momentum Explosion (AME) Is a clean momentum indicator for any instrument and timeframe. It shows, in a sub-window, how strongly price is being pushed in a direction and whether that push is expanding or fading: Trend-power histogram — green for up-momentum, red for down-momentum Explosion line — momentum expanding beyond volatility signals real drive Dead-zone threshold — filters out weak, going-nowhere momentum Works on any symbol and timeframe (built with defaults suited to
FREE
Aurora OS Account Guardian
Thorsten Fuehrmann
实用工具
ACCOUNT GUARDIAN MT4 – PROFESSIONAL CAPITAL PROTECTION SYSTEM Account Guardian is a specialized risk management tool designed to protect your trading account from uncontrolled losses. The system continuously monitors your open positions and account equity, automatically intervening when predefined risk thresholds are reached. MAIN FEATURES • Automatic
Aurora Trend Pilot
Thorsten Fuehrmann
实用工具
TREND PILOT MT4 – SMART MONEY TREND-FOLLOWING SYSTEM Trend Pilot is a fully automated Expert Advisor based on Smart Money Concepts and structural market analysis. The system identifies trend reversals through Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH), utilizing precise entry mechanisms for optimal position openings. NEW: Includes a trading
Aurora Session Pilot Ultimate Market Timer
Thorsten Fuehrmann
实用工具
SESSION PILOT MT4 – MARKET SESSION & NEWS FILTER Session Pilot is an intelligent filtering tool designed to focus trading activity on the most liquid market sessions and avoid trades during high-volatility news events. The system continuously monitors current time and upcoming economic announcements. MAIN FEATURES • Automatic detection of London, New Y
Aurora Sentinel Gold Hybrid
Thorsten Fuehrmann
专家
AURORA SENTINEL PRO — HYBRID EDITION 自动黄金趋势跟踪系统 + 手动交易管理面板，二合一 面向黄金（XAUUSD）的全自动趋势跟踪引擎 图表上直接操作的手动交易管理面板 全自动、纯手动，或两者同时使用 一键方向控制（多头 / 空头 开关） 无马丁格尔 • 无网格 在 H1 周期上执行 无需 set 文件，加载后即可运行 Aurora Sentinel Pro Hybrid Edition 将两个工具整合进同一个 EA：经过验证的黄金自动趋势跟踪引擎，以及一个让您用鼠标点击就能精确下单与管理自有仓位的手动面板。由您决定：让机器人替您交易、自己掌控，或者两者同时使用。 自动引擎 自动部分是纯粹的黄金趋势跟踪系统，决策分三个连续阶段： • 方向（日线图）：D1 上的高周期趋势过滤器决定是否交易以及交易方向。  没有明确的日线趋势时，引擎保持观望。 • 入场（H1）：在已确认的日线趋势内，系统在 H1 的回调中寻找入场点并  等待确认信号。每笔交易立即设置固定止损。 •
Aurora Zones
Thorsten Fuehrmann
指标
AURORA ZONES — 自适应支撑与阻力区间 会随波动率调整的区间，而不是处处等宽的线条 区间宽度由 ATR 推导，而非固定点数 重叠的区间自动合并 只绘制最近的区间——图表不会杂乱 更高周期（H4、D1）的区间直接显示在您的工作图表上 四级评定：未测试、已测试、强劲、已跌破 可选的接近提醒 纯分析工具——不提供交易信号 Aurora Zones 找出价格中的显著摆动点，将彼此靠近的点归并成区间，并根据价格实际尊重该区间的次数为其评级。结果是一张干净的图表，只有少数几条有意义的价带，而不是一梯子的线。 有哪些不同的做法 多数区间类指标都栽在同样的三个问题上。Aurora Zones 正是从这三点入手： • 区间宽度来自 ATR  平静的一周与剧烈波动的一周，同一个区间的合理宽度并不相同。固定点数  在两种情况下都是错的——要么太窄，要么太粗。Aurora Zones 从当前波动  幅度推导宽度，因而能自行适应。 • 重叠区间会被合并  否则每一个小摆动都会生成自己的区间，最后形成一梯子几乎
Aurora Command All in One Gold Trading Terminal
Thorsten Fuehrmann
专家
AURORA COMMAND — 一体化黄金交易终端 它不是一个打开后只能干等的机器人，而是一个面向新手与专业交易者的完整指挥中心——全部在同一张图表上。 自动黄金趋势引擎（XAUUSD，H1），基于规则的金字塔加仓 实时市场驾驶舱：趋势对齐、区域、时机，以及一份可直接读取的交易计划 一键「Take Plan」——将驾驶舱的计划直接送入手动面板 手动交易面板：用鼠标设定入场与止损，其余交由终端管理 手动开的仓位会被自动接管并加以保护 内置随机指标提示与 Aurora Momentum Explosion（AME）——既是读数，也是可视化仪表 一键方向控制（多头 / 空头 开-关） 无马丁 • 无网格 • 每笔交易都有固定止损 单一文件，拖放即用——无需 .set 文件，加载后即可运行 AURORA COMMAND 究竟是什么 大多数产品只给你一样东西：一个引擎、一个指标，或一个面板。Aurora Command 给你的是整张交易台。它就是一位自主交易者若有时间便会为自己打造的指挥中心——自
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