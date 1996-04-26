Aurora Auto Fibonacci Gold Edition

AURORA 产品系列 — 哪个适合您的配置





斐波那契显示回调深度，Aurora Zones 显示确认的供需区间。二者合起来才完整。





用斐波那契价位做趋势入场？Aurora Sentinel Pro 自动交易这套方法。





Hybrid Edition 在自动化之上增加手动面板，执行您的斐波那契入场。





AURORA AUTO FIBONACCI — GOLD EDITION自动斐波那契回撤 + 可选布林带✔ 自动找出最近一段有意义的摆动✔ 干净地绘制斐波那契回撤，并自行更新✔ 黄金口袋（0.618–0.65）以填充区间突出显示✔ 同一指标内可选布林带✔ 不提供买卖信号——纯分析工具✔ 无需 set 文件Aurora Auto Fibonacci 免去了您手动画线的麻烦。指标会自行找出最近一段有意义的高点与低点，并在两者之间干净地放置斐波那契回撤位。一旦形成新的摆动，各回撤位会自动更新。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━指标做什么• 依据您设定的搜索深度与回溯范围，自动识别最近一段有意义的摆动。• 绘制 0、23.6、38.2、50、61.8、78.6 与 100 各回撤位，并附清晰的 价格标签。• 将 0.618 至 0.65 之间的黄金口袋以填充区间突出显示——这是许多交易者 在回调中特别关注的区域。• 出现新的摆动时自动更新，您无需重新画任何东西。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━可选布林带此外还可以显示布林带。中轨作为均值参照，上下轨让您快速感知当前波动状况。不需要的人一个开关即可关闭，斐波那契的显示完全不受影响。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━您可以怎样使用它在趋势中，许多交易者会等待价格回撤到斐波那契区域——尤其是黄金口袋——且方向与更高周期趋势一致，然后再寻找自己的入场确认。这些价位同样可以作为设定目标位的参照。指标提供的是背景信息，决定权仍在您手中。它是分析工具，不给出买卖信号。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━参数设置• SwingLookback —— 搜索摆动时回溯多少根K线• SwingDepth —— 摆动需要多显著才算数• ShowBollinger —— 开启或关闭布林带• 颜色与线宽均可自由设置默认参数针对 H1 上的黄金调校，无需修改即可运行。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━安装将指标加载到目标图表上即可。无需其他设置，加载后立即可用。要求：• 平台：MetaTrader 4• 交易品种：不限；默认值面向黄金• 时间周期：不限，在 H1 上开发并测试━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━风险提示本指标是分析工具，并非投资建议。金融工具交易存在重大风险。请仅使用您能够承受损失的资金进行交易。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━