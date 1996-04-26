Aurora Auto Fibonacci Gold Edition
- 指标
-
Thorsten FuehrmannFounder of the Aurora Trading Suite.
My mission is to bridge the gap between institutional logic and automated trading. I don't believe in "Black Box" algorithms. I believe in documented transparency, multi-layer confluence, and capital protection as a priority.
- 版本: 1.0
- 激活: 5
AURORA AUTO FIBONACCI — GOLD EDITION
自动斐波那契回撤 + 可选布林带
✔ 自动找出最近一段有意义的摆动
✔ 干净地绘制斐波那契回撤，并自行更新
✔ 黄金口袋（0.618–0.65）以填充区间突出显示
✔ 同一指标内可选布林带
✔ 不提供买卖信号——纯分析工具
✔ 无需 set 文件
Aurora Auto Fibonacci 免去了您手动画线的麻烦。指标会自行找出最近一段有意义的高点与低点，并在两者之间干净地放置斐波那契回撤位。一旦形成新的摆动，各回撤位会自动更新。
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指标做什么
• 依据您设定的搜索深度与回溯范围，自动识别最近一段有意义的摆动。
• 绘制 0、23.6、38.2、50、61.8、78.6 与 100 各回撤位，并附清晰的 价格标签。
• 将 0.618 至 0.65 之间的黄金口袋以填充区间突出显示——这是许多交易者 在回调中特别关注的区域。
• 出现新的摆动时自动更新，您无需重新画任何东西。
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可选布林带
此外还可以显示布林带。中轨作为均值参照，上下轨让您快速感知当前波动状况。不需要的人一个开关即可关闭，斐波那契的显示完全不受影响。
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您可以怎样使用它
在趋势中，许多交易者会等待价格回撤到斐波那契区域——尤其是黄金口袋——且方向与更高周期趋势一致，然后再寻找自己的入场确认。这些价位同样可以作为设定目标位的参照。
指标提供的是背景信息，决定权仍在您手中。它是分析工具，不给出买卖信号。
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参数设置
• SwingLookback —— 搜索摆动时回溯多少根K线
• SwingDepth —— 摆动需要多显著才算数
• ShowBollinger —— 开启或关闭布林带
• 颜色与线宽均可自由设置
默认参数针对 H1 上的黄金调校，无需修改即可运行。
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安装
将指标加载到目标图表上即可。无需其他设置，加载后立即可用。
要求：
• 平台：MetaTrader 4
• 交易品种：不限；默认值面向黄金
• 时间周期：不限，在 H1 上开发并测试
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风险提示
本指标是分析工具，并非投资建议。金融工具交易存在重大风险。请仅使用您能够承受损失的资金进行交易。
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自动斐波那契回撤 + 可选布林带
✔ 自动找出最近一段有意义的摆动
✔ 干净地绘制斐波那契回撤，并自行更新
✔ 黄金口袋（0.618–0.65）以填充区间突出显示
✔ 同一指标内可选布林带
✔ 不提供买卖信号——纯分析工具
✔ 无需 set 文件
Aurora Auto Fibonacci 免去了您手动画线的麻烦。指标会自行找出最近一段有意义的高点与低点，并在两者之间干净地放置斐波那契回撤位。一旦形成新的摆动，各回撤位会自动更新。
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指标做什么
• 依据您设定的搜索深度与回溯范围，自动识别最近一段有意义的摆动。
• 绘制 0、23.6、38.2、50、61.8、78.6 与 100 各回撤位，并附清晰的 价格标签。
• 将 0.618 至 0.65 之间的黄金口袋以填充区间突出显示——这是许多交易者 在回调中特别关注的区域。
• 出现新的摆动时自动更新，您无需重新画任何东西。
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可选布林带
此外还可以显示布林带。中轨作为均值参照，上下轨让您快速感知当前波动状况。不需要的人一个开关即可关闭，斐波那契的显示完全不受影响。
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您可以怎样使用它
在趋势中，许多交易者会等待价格回撤到斐波那契区域——尤其是黄金口袋——且方向与更高周期趋势一致，然后再寻找自己的入场确认。这些价位同样可以作为设定目标位的参照。
指标提供的是背景信息，决定权仍在您手中。它是分析工具，不给出买卖信号。
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参数设置
• SwingLookback —— 搜索摆动时回溯多少根K线
• SwingDepth —— 摆动需要多显著才算数
• ShowBollinger —— 开启或关闭布林带
• 颜色与线宽均可自由设置
默认参数针对 H1 上的黄金调校，无需修改即可运行。
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安装
将指标加载到目标图表上即可。无需其他设置，加载后立即可用。
要求：
• 平台：MetaTrader 4
• 交易品种：不限；默认值面向黄金
• 时间周期：不限，在 H1 上开发并测试
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风险提示
本指标是分析工具，并非投资建议。金融工具交易存在重大风险。请仅使用您能够承受损失的资金进行交易。
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AURORA 产品系列 — 哪个适合您的配置
斐波那契显示回调深度，Aurora Zones 显示确认的供需区间。二者合起来才完整。
用斐波那契价位做趋势入场？Aurora Sentinel Pro 自动交易这套方法。
Hybrid Edition 在自动化之上增加手动面板，执行您的斐波那契入场。