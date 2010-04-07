Aurora Sentinel Gold Hybrid

AURORA SENTINEL PRO — HYBRID EDITION



自动黄金趋势跟踪系统 + 手动交易管理面板，二合一



✔ 面向黄金（XAUUSD）的全自动趋势跟踪引擎

✔ 图表上直接操作的手动交易管理面板

✔ 全自动、纯手动，或两者同时使用

✔ 一键方向控制（多头 / 空头 开关）

✔ 无马丁格尔 • 无网格

✔ 在 H1 周期上执行

✔ 无需 set 文件，加载后即可运行

Aurora Sentinel Pro Hybrid Edition 将两个工具整合进同一个 EA：经过验证的黄金自动趋势跟踪引擎，以及一个让您用鼠标点击就能精确下单与管理自有仓位的手动面板。由您决定：让机器人替您交易、自己掌控，或者两者同时使用。

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自动引擎

自动部分是纯粹的黄金趋势跟踪系统，决策分三个连续阶段：

• 方向（日线图）：D1 上的高周期趋势过滤器决定是否交易以及交易方向。 没有明确的日线趋势时，引擎保持观望。

• 入场（H1）：在已确认的日线趋势内，系统在 H1 的回调中寻找入场点并 等待确认信号。每笔交易立即设置固定止损。

• 仓位构建（金字塔加仓）：当交易已有浮盈且趋势延续时，引擎以严格受限 的步骤加仓——只朝盈利方向加，绝不向亏损方向加。每次加仓后，所有止损 都会向保本位移动。

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手动交易管理面板

Hybrid Edition 的核心。图表上一目了然的面板，让您干净、有纪律地执行自己的交易：

• 直接在图表上点击设定入场价与止损价。

• 面板自动计算交易方向、依据您的风险百分比得出正确手数，以及三个 止盈位。

• 一次点击开仓，另一次点击平仓。

• 入场线与止损线可用鼠标拖动，面板实时重新计算数值。

这样您是按清晰的结构手动交易，而不是凭感觉：固定风险、明确目标、干净执行。

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彻底分离

自动交易与手动面板相互独立运行。面板使用自己独立的订单标识（magicnumber）——"Close All" 只会关闭您的手动仓位，绝不触碰引擎的自动仓位。两条路径互不干扰。

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一键方向控制（新功能）

面板上两个带颜色的按钮，让您掌控自动交易被允许运行的方向：



[ LONG ON ] 绿色 [ SHORT ON ] 红色 [ LONG OFF ] 灰色 [ SHORT OFF ] 灰色



一次点击即可。按钮上以文字明确标示当前状态，不会混淆。

为什么加入这个功能：

• 因为在终端里关闭"自动交易"也会同时禁用手动面板。用那种方式停止自动 交易后，您连手动下单都做不了。用这两个按钮，您只暂停自动交易—— Aurora Manager 仍然完全可用。

• 因为交易者往往对市场有自己明确的判断。若您看到高周期处于下降趋势， 只需关闭 LONG，让引擎只在您认可的方向工作。这有助于在震荡行情中 避免逆势交易。

重要——究竟阻止了什么：只有被关闭方向上的"新入场"会被阻止。已经持有的仓位继续照常管理：止损、保本、止盈与加仓机制全部保持有效。这是刻意设计的——一次点击绝不应该掐断一笔正在良好运行的交易。手动面板同样不受影响。

您的设置会被记住：切换周期或重启终端都不会重置这两个开关。您有意关闭的方向会一直保持关闭，直到您自己重新开启。

另外说清楚，避免产生错误期待：这不是替您做分析的自动市场过滤器，而是一个手动开关。判断的质量仍然在您手中，工具只是始终如一地执行。

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三种运行模式

• 仅自动：关闭面板，引擎自行交易。

• 仅手动：关闭自动交易，您通过面板交易。

• 两者同时：引擎自动交易的同时，您并行通过面板下自己的单。

在参数设置中切换即可（ShowTradeManager 与 EnableTrading）。

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您可以对本系统抱有什么期待——请务必阅读

这是整个页面最重要的一节。Aurora Sentinel Pro 不是全天候系统，这里也不会这样销售它。引擎只有两种状态：



状态一 —— 市场处于强劲且持续的趋势中这正是引擎被设计出来应对的情形。它判断方向、在回调中入场，并通过金字塔加仓扩大仓位。几乎全部收益都产生于此——集中在少数但幅度较大的行情中。

状态二 —— 市场横向震荡此时情况相反。缺乏持续性行情，许多交易以零收益或小额亏损结束，账户会原地踏步，或在一段时间内回吐部分利润。对此并没有内置的灵丹妙药，我们也不声称拥有。

没有中间地带。如果您寻找的是每周稳定盈利的系统，这不是它。我们宁愿事先说明，也不愿事后解释。



这在实践中意味着什么：

• 收益集中在趋势阶段爆发，而非均匀分布。少数交易承担了整体结果， 绝大多数交易在零附近结束。

• 在这些阶段之间，您需要两样东西：耐心，以及足够熬过平淡期的资金。

• 能够自行判断大局的交易者在这里有真正的优势：在可识别的横盘阶段， 您只需暂停自动交易，改用手动面板继续工作。Hybrid Edition 正是 为此而生。

如果您理解并接受这一特性，您得到的是一个透明的、基于规则的工具，没有网格与马丁格尔风险。如果不能接受，请不要购买。

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关于资金使用的建议

如何处理利润由您决定。作为一种经过验证的做法——这明确只是建议而非要求——定期（例如每周）提取利润，并在每个交易阶段重新以固定的初始资金开始，效果良好。这样所承担的风险始终可计算、随时间保持恒定。

将利润留在账户中的人，交易手数会不断增大。这可能在趋势阶段提高收益，但同样会放大风险。两条路都可行，决定权在您。

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风险管理

• 每笔交易都有固定止损——没有任何仓位处于无保护状态。

• 无马丁格尔、无网格、不向亏损方向摊平。

• 自动加仓严格只朝盈利方向进行，并有明确上限。

• 手动面板依据您设定的风险百分比计算每笔仓位大小。

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安装与要求

1. 将 Aurora Sentinel Pro Hybrid Edition 加载到 XAUUSD 的 H1 图表上。

2. 启用自动交易。3. 在参数中选择运行模式（自动 / 手动 / 两者）。



无需 set 文件。加载后 EA 即以合理的默认参数就绪，面板会整齐地显示在图表上。

要求：

• 交易品种：黄金（XAUUSD）

• 时间周期：H1

• 平台：MetaTrader 4

• 账户类型：建议使用低点差的 ECN 账户

• 杠杆：至少 1:500 或更高（正确运行的必要条件）

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风险提示

金融工具交易存在重大风险。过往表现不保证未来结果。请仅使用您能够承受损失的资金进行交易。

