Ltz levels
- 指标
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- 版本: 1.1
- 更新: 15 七月 2026
- 激活: 5
LTZ Levels® 专为帮助交易者快速、客观地识别高概率交易区域而设计，通过将多种技术分析要素整合到一个指标中，实现更高效的市场分析。
与依赖单一交易信号不同，LTZ Levels 将支撑位、阻力位、价格衰竭区域、趋势和波动率等关键因素可视化呈现，从而帮助交易者更清晰地理解市场结构并辅助决策。
🔶 Infinity Levels®
Infinity Levels® 是指标中的动态价格衰竭水平，以黄色线条显示。
其计算模型结合了：
- 基于前一交易日K线的数学扩展计算
- Pivot（枢轴点）投影
- 专有市场衰竭算法
这些水平有助于识别市场可能出现以下情况的区域：
- 价格过度延伸
- 动能减弱
- 技术性反应
- 潜在反转机会
🟩 Demand Zones 与 🟥 Supply Zones
彩色区域代表机构级支撑与阻力区域。
Demand Zones（绿色）
潜在买入区域，综合以下因素计算：
- 关键低点
- 市场结构
- 价格极性转换
- Smart Money Concepts（SMC）
- 机构订单块（Order Blocks）
Supply Zones（红色）
潜在卖出区域，综合以下因素计算：
- 关键高点
- 市场结构
- 价格极性转换
- Smart Money Concepts（SMC）
- 机构订单块（Order Blocks）
这些区域帮助交易者识别机构资金可能重新介入市场的位置。
🔴 LTZ MA Cloud®
移动平均云层用于提供趋势背景以及动态支撑与阻力区域。
默认配置：
- 200周期简单移动平均线（SMA 200）
- 200周期指数移动平均线（EMA 200）
所有均线参数均可根据个人交易风格进行调整。
当 MA Cloud 与其他模块形成共振时，可显著提升交易区域的重要性。
🔵 Bollinger Bands®
布林带用于增强交易共振判断与风险管理。
买入场景
当价格接近：
- 下轨（Lower Band）
交易者可将其作为以下参考：
- 更优的风险收益比
- 更接近衰竭区域的入场点
- 止损位置参考
卖出场景
当价格接近：
- 上轨（Upper Band）
交易者可将其作为以下参考：
- 更优的风险收益比
- 更接近衰竭区域的入场点
- 止损位置参考
🔔 预警系统
当价格接近指标的重要区域时，LTZ Levels® 可以自动发出提醒。
支持以下提醒方式：
- MetaTrader 5 弹窗提醒
- 声音提醒
- MetaTrader 手机应用推送通知
（需提前配置 MetaQuotes ID）
⚙️ 高度可定制
所有可视化元素均可根据个人偏好进行调整：
- 颜色设置
- 线条粗细
- 线条样式
- 均线参数
- 布林带参数
- 显示区域数量
- 预警设置
- 各模块独立显示或隐藏
✅ LTZ Levels 如何帮助交易者
该指标将现代技术分析中的关键共振因素集中展示于同一图表：
✔ Demand Zones（需求区）
✔ Supply Zones（供给区）
✔ Infinity Levels（衰竭水平）
✔ 200周期均线系统
✔ Bollinger Bands（布林带）
✔ 接近关键区域预警
这能够显著减少分析时间，并帮助交易者更高效地发现潜在交易机会。
⚠️ 重要声明
LTZ Levels® 是一款辅助决策的可视化分析工具。
本指标：
✅ 不自动执行交易
✅ 不自动发送订单
✅ 不自动管理持仓
所有进场、出场及风险管理决策均由交易者自行负责。