LTZ Levels® разработан для того, чтобы помочь трейдерам быстро и объективно находить области с высокой вероятностью отработки торгового сценария путем объединения нескольких уровней технического анализа в одном индикаторе.

Вместо того чтобы полагаться на один сигнал, LTZ Levels визуально объединяет уровни поддержки и сопротивления, зоны истощения движения, трендовые фильтры и показатели волатильности, обеспечивая более понятное чтение рынка и поддержку процесса принятия решений.

🔶 Infinity Levels®

Infinity Levels® — это динамические уровни истощения движения, отображаемые желтыми линиями индикатора.

Расчет основан на сочетании:

Математических расширений предыдущей дневной свечи

Проекций, построенных на основе пивотных уровней

Собственных алгоритмов оценки истощения рыночного движения

Эти уровни помогают выявлять зоны, где рынок может демонстрировать:

Чрезмерное расширение цены

Ослабление импульса

Технические реакции

Потенциальные развороты

🟩 Demand Zones и 🟥 Supply Zones

Цветные зоны представляют собой институциональные области поддержки и сопротивления.

Demand Zones (Зеленые)

Потенциальные зоны покупки, рассчитываемые на основе сочетания:

Значимых минимумов рынка

Структуры рынка

Ценовой полярности

Концепций Smart Money Concepts (SMC)

Институциональных Order Blocks

Supply Zones (Красные)

Потенциальные зоны продажи, рассчитываемые на основе сочетания:

Значимых максимумов рынка

Структуры рынка

Ценовой полярности

Концепций Smart Money Concepts (SMC)

Институциональных Order Blocks

Эти зоны помогают трейдерам определять области, где институциональные участники рынка могут вновь проявить активность.

🔴 LTZ MA Cloud®

Облако скользящих средних предоставляет контекст тренда и динамические уровни поддержки и сопротивления.

По умолчанию используются:

Простая скользящая средняя 200 (SMA 200)

Экспоненциальная скользящая средняя 200 (EMA 200)

Параметры средних могут быть настроены пользователем.

Конвергенция MA Cloud с другими элементами индикатора повышает значимость анализируемой зоны.

🔵 Bollinger Bands®

Полосы Боллинджера используются как инструмент конвергенции и поддержки торгового процесса.

Для покупок

Близость к:

Нижней полосе Боллинджера

может использоваться как ориентир для:

Более выгодного соотношения риск/прибыль

Входа ближе к зоне истощения

Размещения Stop Loss

Для продаж

Близость к:

Верхней полосе Боллинджера

может использоваться как ориентир для:

Более выгодного соотношения риск/прибыль

Входа ближе к зоне истощения

Размещения Stop Loss

🔔 Система оповещений

LTZ Levels® может автоматически уведомлять трейдера при приближении цены к важным уровням или зонам индикатора.

Доступные способы уведомлений:

Всплывающее окно в MetaTrader 5

Звуковой сигнал

Push-уведомление в мобильное приложение MetaTrader

(Требуется предварительная настройка MetaQuotes ID в терминале MetaTrader 5.)

⚙️ Полная настройка

Все визуальные элементы индикатора могут быть адаптированы под предпочтения пользователя:

Цвета

Толщина линий

Стили линий

Настройки скользящих средних

Настройки полос Боллинджера

Количество отображаемых зон

Настройки оповещений

Индивидуальное включение и отключение модулей

✅ Как LTZ Levels помогает трейдеру

Индикатор объединяет в одном месте ключевые элементы конвергенции, используемые в современном техническом анализе:

✔ Demand Zones

✔ Supply Zones

✔ Infinity Levels

✔ Скользящие средние 200

✔ Полосы Боллинджера

✔ Система оповещений

Это позволяет значительно сократить время анализа графика и быстрее находить потенциально интересные торговые возможности.

⚠️ Важное уведомление

LTZ Levels® является исключительно инструментом визуальной поддержки принятия решений.

Индикатор:

✅ Не открывает сделки автоматически

✅ Не отправляет торговые ордера на рынок

✅ Не осуществляет автоматическое управление позициями

Все решения по входу, выходу и управлению рисками остаются исключительно ответственностью трейдера.