Ltz levels

LTZ Levels® — Профессиональная система конвергенции для MetaTrader 5

LTZ Levels® разработан для того, чтобы помочь трейдерам быстро и объективно находить области с высокой вероятностью отработки торгового сценария путем объединения нескольких уровней технического анализа в одном индикаторе.

Вместо того чтобы полагаться на один сигнал, LTZ Levels визуально объединяет уровни поддержки и сопротивления, зоны истощения движения, трендовые фильтры и показатели волатильности, обеспечивая более понятное чтение рынка и поддержку процесса принятия решений.

🔶 Infinity Levels®

Infinity Levels® — это динамические уровни истощения движения, отображаемые желтыми линиями индикатора.

Расчет основан на сочетании:

  • Математических расширений предыдущей дневной свечи
  • Проекций, построенных на основе пивотных уровней
  • Собственных алгоритмов оценки истощения рыночного движения

Эти уровни помогают выявлять зоны, где рынок может демонстрировать:

  • Чрезмерное расширение цены
  • Ослабление импульса
  • Технические реакции
  • Потенциальные развороты

🟩 Demand Zones и 🟥 Supply Zones

Цветные зоны представляют собой институциональные области поддержки и сопротивления.

Demand Zones (Зеленые)

Потенциальные зоны покупки, рассчитываемые на основе сочетания:

  • Значимых минимумов рынка
  • Структуры рынка
  • Ценовой полярности
  • Концепций Smart Money Concepts (SMC)
  • Институциональных Order Blocks

Supply Zones (Красные)

Потенциальные зоны продажи, рассчитываемые на основе сочетания:

  • Значимых максимумов рынка
  • Структуры рынка
  • Ценовой полярности
  • Концепций Smart Money Concepts (SMC)
  • Институциональных Order Blocks

Эти зоны помогают трейдерам определять области, где институциональные участники рынка могут вновь проявить активность.

🔴 LTZ MA Cloud®

Облако скользящих средних предоставляет контекст тренда и динамические уровни поддержки и сопротивления.

По умолчанию используются:

  • Простая скользящая средняя 200 (SMA 200)
  • Экспоненциальная скользящая средняя 200 (EMA 200)

Параметры средних могут быть настроены пользователем.

Конвергенция MA Cloud с другими элементами индикатора повышает значимость анализируемой зоны.

🔵 Bollinger Bands®

Полосы Боллинджера используются как инструмент конвергенции и поддержки торгового процесса.

Для покупок

Близость к:

  • Нижней полосе Боллинджера

может использоваться как ориентир для:

  • Более выгодного соотношения риск/прибыль
  • Входа ближе к зоне истощения
  • Размещения Stop Loss

Для продаж

Близость к:

  • Верхней полосе Боллинджера

может использоваться как ориентир для:

  • Более выгодного соотношения риск/прибыль
  • Входа ближе к зоне истощения
  • Размещения Stop Loss

🔔 Система оповещений

LTZ Levels® может автоматически уведомлять трейдера при приближении цены к важным уровням или зонам индикатора.

Доступные способы уведомлений:

  • Всплывающее окно в MetaTrader 5
  • Звуковой сигнал
  • Push-уведомление в мобильное приложение MetaTrader

(Требуется предварительная настройка MetaQuotes ID в терминале MetaTrader 5.)

⚙️ Полная настройка

Все визуальные элементы индикатора могут быть адаптированы под предпочтения пользователя:

  • Цвета
  • Толщина линий
  • Стили линий
  • Настройки скользящих средних
  • Настройки полос Боллинджера
  • Количество отображаемых зон
  • Настройки оповещений
  • Индивидуальное включение и отключение модулей

✅ Как LTZ Levels помогает трейдеру

Индикатор объединяет в одном месте ключевые элементы конвергенции, используемые в современном техническом анализе:

✔ Demand Zones
✔ Supply Zones
✔ Infinity Levels
✔ Скользящие средние 200
✔ Полосы Боллинджера
✔ Система оповещений

Это позволяет значительно сократить время анализа графика и быстрее находить потенциально интересные торговые возможности.

⚠️ Важное уведомление

LTZ Levels® является исключительно инструментом визуальной поддержки принятия решений.

Индикатор:

✅ Не открывает сделки автоматически
✅ Не отправляет торговые ордера на рынок
✅ Не осуществляет автоматическое управление позициями

Все решения по входу, выходу и управлению рисками остаются исключительно ответственностью трейдера.

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1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
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LTZ Liquidity Trap Zones
Cristian Juliano Bomm Reuter
Индикаторы
LTZ   -   Liquidity   Trap   Zones A complete support, resistance, and price expansion indicator, built to identify   liquidity   zones   where   price   tends   to   react   —   no   trades   opened,   purely   a   visual   tool   to   support   your   own   decision-making. What   LTZ   offers:   Smart Support & Resistance Combines two detection methods: daily tops/bottoms (last N sessions) and fractal swing tops/bottoms on the chart's own timeframe, confirmed by opposite-structure breaks
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