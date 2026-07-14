Ltz levels
- Индикаторы
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- Версия: 1.1
- Обновлено: 15 июля 2026
- Активации: 5
LTZ Levels® разработан для того, чтобы помочь трейдерам быстро и объективно находить области с высокой вероятностью отработки торгового сценария путем объединения нескольких уровней технического анализа в одном индикаторе.
Вместо того чтобы полагаться на один сигнал, LTZ Levels визуально объединяет уровни поддержки и сопротивления, зоны истощения движения, трендовые фильтры и показатели волатильности, обеспечивая более понятное чтение рынка и поддержку процесса принятия решений.
🔶 Infinity Levels®
Infinity Levels® — это динамические уровни истощения движения, отображаемые желтыми линиями индикатора.
Расчет основан на сочетании:
- Математических расширений предыдущей дневной свечи
- Проекций, построенных на основе пивотных уровней
- Собственных алгоритмов оценки истощения рыночного движения
Эти уровни помогают выявлять зоны, где рынок может демонстрировать:
- Чрезмерное расширение цены
- Ослабление импульса
- Технические реакции
- Потенциальные развороты
🟩 Demand Zones и 🟥 Supply Zones
Цветные зоны представляют собой институциональные области поддержки и сопротивления.
Demand Zones (Зеленые)
Потенциальные зоны покупки, рассчитываемые на основе сочетания:
- Значимых минимумов рынка
- Структуры рынка
- Ценовой полярности
- Концепций Smart Money Concepts (SMC)
- Институциональных Order Blocks
Supply Zones (Красные)
Потенциальные зоны продажи, рассчитываемые на основе сочетания:
- Значимых максимумов рынка
- Структуры рынка
- Ценовой полярности
- Концепций Smart Money Concepts (SMC)
- Институциональных Order Blocks
Эти зоны помогают трейдерам определять области, где институциональные участники рынка могут вновь проявить активность.
🔴 LTZ MA Cloud®
Облако скользящих средних предоставляет контекст тренда и динамические уровни поддержки и сопротивления.
По умолчанию используются:
- Простая скользящая средняя 200 (SMA 200)
- Экспоненциальная скользящая средняя 200 (EMA 200)
Параметры средних могут быть настроены пользователем.
Конвергенция MA Cloud с другими элементами индикатора повышает значимость анализируемой зоны.
🔵 Bollinger Bands®
Полосы Боллинджера используются как инструмент конвергенции и поддержки торгового процесса.
Для покупок
Близость к:
- Нижней полосе Боллинджера
может использоваться как ориентир для:
- Более выгодного соотношения риск/прибыль
- Входа ближе к зоне истощения
- Размещения Stop Loss
Для продаж
Близость к:
- Верхней полосе Боллинджера
может использоваться как ориентир для:
- Более выгодного соотношения риск/прибыль
- Входа ближе к зоне истощения
- Размещения Stop Loss
🔔 Система оповещений
LTZ Levels® может автоматически уведомлять трейдера при приближении цены к важным уровням или зонам индикатора.
Доступные способы уведомлений:
- Всплывающее окно в MetaTrader 5
- Звуковой сигнал
- Push-уведомление в мобильное приложение MetaTrader
(Требуется предварительная настройка MetaQuotes ID в терминале MetaTrader 5.)
⚙️ Полная настройка
Все визуальные элементы индикатора могут быть адаптированы под предпочтения пользователя:
- Цвета
- Толщина линий
- Стили линий
- Настройки скользящих средних
- Настройки полос Боллинджера
- Количество отображаемых зон
- Настройки оповещений
- Индивидуальное включение и отключение модулей
✅ Как LTZ Levels помогает трейдеру
Индикатор объединяет в одном месте ключевые элементы конвергенции, используемые в современном техническом анализе:
✔ Demand Zones
✔ Supply Zones
✔ Infinity Levels
✔ Скользящие средние 200
✔ Полосы Боллинджера
✔ Система оповещений
Это позволяет значительно сократить время анализа графика и быстрее находить потенциально интересные торговые возможности.
⚠️ Важное уведомление
LTZ Levels® является исключительно инструментом визуальной поддержки принятия решений.
Индикатор:
✅ Не открывает сделки автоматически
✅ Не отправляет торговые ордера на рынок
✅ Не осуществляет автоматическое управление позициями
Все решения по входу, выходу и управлению рисками остаются исключительно ответственностью трейдера.