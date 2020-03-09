Golden Lotus MT4

Golden Lotus —— 一款专为黄金（XAUUSD）M1 周期打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA）。

该 EA 已内置优化后的默认参数安装完成后即可开始交易，无需进行繁琐的参数优化。该策略的核心理念是在严格控制每笔交易风险的前提下，执行大量短线交易

购买 Golden Lotus 后，您不仅将获得 EA，还将获得完整的使用支持服务。

只需通过 MQL5 私信联系我，即可免费获得以下内容：

  • EA 详细使用说明；
  • 参数设置与风险管理建议；
  • 交易配置最佳实践；
  • 推荐经纪商名单（EA 在这些经纪商上的表现最为稳定）。


Golden Lotus 的主要优势

  • 安装即可交易。 EA 已针对 XAUUSD M1 内置优化参数，无需复杂设置。
  • 每笔交易采用固定风险。 仓位大小根据预设风险自动计算，不会因连续亏损而增加仓位。
  • 不使用 Martingale（马丁格尔）。 EA 不会在连续亏损后加大仓位。
  • 不进行亏损加仓（Averaging Down）。 每笔交易彼此独立，不会利用新仓位弥补之前的亏损。
  • 可控回撤。 交易逻辑旨在整个交易过程中保持适度且稳定的风险水平。
  • 按照现代 Prop Firm（资金公司）的要求设计。 凭借固定风险、无马丁格尔以及可控回撤等特点，该 EA 适用于许多 Prop Firm 的交易规则。

风险管理是策略的核心

Golden Lotus 的开发目标只有一个：打造一款能够长期稳定运行的 EA。因此，该系统围绕风险管理进行设计，而不是追求短期利润最大化。

每笔交易都采用预设且固定的风险水平，不会因之前交易的盈亏结果而发生变化。EA 不使用 Martingale（马丁格尔）也不会对亏损仓位进行加仓，从而使交易行为更加可预测，并始终保持风险可控。

长期稳定性比追求短期高收益更重要。 这种方式有助于避免连续亏损后账户风险快速增加，从而实现更加稳定的长期交易表现。


Golden Lotus 的工作原理

Golden Lotus 基于短期价格动量策略。在预设时间，EA 会分析当前市场状况，并在当前价格上方和下方同时挂出一系列挂单

当价格开始向某一方向运行时，仅与该方向一致的挂单会被触发。随后，EA 会使用移动止损（Trailing Stop）自动管理持仓，在行情持续发展的过程中逐步锁定利润。

整个交易流程完全自动化。 将 EA 挂载到 XAUUSD M1 图表后，它将自动完成市场分析、开仓、持仓管理以及平仓，无需交易者持续干预。


为什么选择 XAUUSD？

Golden Lotus 专为黄金（XAUUSD）交易而开发。开发过程中并未追求适用于所有品种，而是专注于深入研究全球交易最活跃、波动性最高的金融品种之一。

黄金的高日内波动率能够持续产生大量短期动量行情，从而提供丰富的交易机会。这些市场特性正是 Golden Lotus 交易策略的基础。

针对单一交易品种进行优化，避免了多品种策略所需的各种折中，使 EA 能够更充分地适应 XAUUSD 的市场特性，从而获得更加稳定的长期表现。


安装后即可开始交易

Golden Lotus 秉承“安装即可交易”的设计理念。EA 已内置经过大量测试与优化所得的优化默认参数，大多数情况下无需进行任何额外配置。

开始交易只需三个简单步骤：

  • 打开 XAUUSD M1 图表。
  • 加载 Golden Lotus EA。
  • 启用 Algo Trading（算法交易）

启动后，EA 将自动完成整个交易流程：

  • 分析市场；
  • 挂出一系列挂单；
  • 管理持仓；
  • 控制风险；
  • 自动平仓。

对于绝大多数用户来说，默认参数即可满足交易需求。 有经验的交易者也可以根据自己的交易偏好调整输入参数，对策略进行个性化设置。

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Fan Yang
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Neuralis Cortoid Gold
Olivier Nomblot
专家
NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD ://www.mql5.com/en/signals/2385985  nb: mt5 is a mirror EA; Early days the brain started learning  Gold does not forgive the ordinary.   It hunts stops. It shifts character overnight. It rewards only those who can think faster than the market itself. Neuralis Cortoid Gold was engineered for one purpose only: to survive and thrive where most Expert Advisors eventually fail — in the brutal, high-volatility world of
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
专家
當前促銷： 僅剩 1 件，549 美元 最終價格：999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“   Ultimate EA 組合包 ”   ！   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro 是市場上獨一無二的交易系統。  它完全專注於通過交易支撐位和阻力位的突破來利用比特幣市場的波動性。 EA 的重點在於安全性，這轉化為極低的回撤和非常好的交易風險/回報率。 EA 在內部使用“智能自適應參數係統”，它將根據比特幣的實際價格計算止損、止盈、尾隨止損以及入場和手數。 這意味著如果比特幣以 6000 或 30000 的價格交易，所有參數的值都會不同。 自 2022 年 6 月以來，該 EA 已在真實真實賬戶上進行了前瞻性測試，到目前為止，結果非常有希望。 還進行了 99.90% tickquality 的回溯測試，並且在過去幾年中顯示出非常穩定的增長。 該 EA 需要提供低比特幣點差的經紀商。 私信聯繫我，獲取推薦經紀商名單。 主要特徵： 自適
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
专家
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
专家
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
专家
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
专家
GoldPro (MT4) — XAUUSD 智能交易系统，提供两种可选模式：经典模式和剥头皮模式 GoldPro 是一款专为 XAUUSD（黄金） 打造的自动交易系统，专为希望获得结构化交易、清晰的风险控制以及能够在不同市场节奏下运行的 EA 的交易者而设计。 在一个EA程序内部，您可以选择 其交易方式 ： 1）经典模式——冷静的逻辑，应对波动和回调 经典方法侧重于反转/均值回归行为（从市场“衰竭”区域入场）和结构化仓位管理。 篮式管理（采用一系列职位管理方式） 可选的严格限制平均值计算（距离/步数/批号系数） 多种退出方式：固定目标、盈亏平衡、尾随逻辑 扩散滤波器 交易时间表控制（工作日/周五截止/周末停止交易） 交易方向选项：买入/卖出/双向/季节性模式 2) 超短线模式——更快的逻辑，把握日内交易机会 动态模式，旨在实现更快的操作，提供灵活的入场方式和全系列的利润保护。 入场策略 选择（不同的短线交易入场逻辑） XAUUSD 自动预设 ： 安全/最优（推荐）/激进 （预设值会自动调整一组短线交易参数） 篮子止盈（现金）+ 利润保护（返还逻辑） 可选择采用金字塔式加仓（盈利时
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
专家
交易顾问 Ice Cube Scalper -         这是一天的黄牛     , 每天进行大量交易，每笔交易拿几个点。 EA 的策略是使用 RSI 指标与趋势进行交易。 EA 使用乘数平均，您需要在使用 EA 之前了解这一点，但是该策略在回测和实时交易中表现良好。 购买前，请务必在策略测试器中测试顾问的工作。 为了控制 EA 交易中的风险，您可以限制平均订单的最大数量以及股权风险。 为了了解顾问的工作方式，您可以订阅免费信号，这样您就可以了解顾问的工作方式及其潜力。 输入参数 很多     _     乘数             -             手数乘数         参展时       平均订单 起始批次           -           起始批次 命令     _     斯佩特             - 介于两者之间       亲   命令         平均 智能步         =真/     错误的           包括/在         用于更改订单之间步骤的智能模式 起始步长系数           - 在平均顺序之
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
专家
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Gann HiLo System MT4
Pol Lazaro Porta
专家
GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.68 (19)
专家
介绍 One Gold EA，这是 Meta Trader 平台上一种先进的黄金交易机器人，旨在帮助交易者进行高级市场分析。我们的专有技术利用神经网络和数据驱动算法来分析历史和实时黄金市场数据，提供有助于决策的见解。与传统的手动策略不同，One Gold EA 以最少的干预运行，简化了交易流程并旨在降低相关风险。虽然使用先进的神经插件可以增强机器人的分析能力，但需要注意的是，与任何交易工具一样，One Gold EA 并不保证盈利。然而，它被设计为具有通过提供更明智和数据支持的见解来提高交易绩效的潜力。One Gold EA 持续监控黄金市场，以检测人类交易者可能难以发现的模式和趋势。该系统能够适应各种市场条件，提供更一致的交易方法，尤其是在黄金交易等高度波动的环境中。无论您是经验丰富的交易员还是市场新手，One Gold EA 都旨在通过提供全面的市场分析和减少手动工作量来支持您的决策过程。虽然 One Gold EA 旨在简化交易体验，但将机器人与深思熟虑的交易计划和适当的风险管理策略结合使用至关重要。我们相信我们的技术有潜力为交易员提供支持，但鼓励负责任地使用和持续监控结果以获得
Trend Pullback System MT4
Pol Lazaro Porta
专家
TPS (Trend Pullback System) is an expert advisor built around a single concept: wait for a defined trend, wait for price to pull back into the value zone within that trend, and enter only when the original move resumes. It applies the principle of buying weakness within an uptrend and selling strength within a downtrend. It does not average down, does not build grids, and does not increase lot size after a loss. This Expert Advisor is NOT for you if: You are looking for a system with no losing
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
专家
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
4.75 (4)
专家
ORIX System —— 一款专为 GBPUSD 货币对在 M5 时间周期上开发的交易机器人。该EA基于价格行为与市场结构分析，不使用任何标准技术指标。系统不使用马丁格尔、交易网格、逆势加仓、对冲、无止损交易，也不进行高频或混乱交易。 Live signals 主要要求与建议 交易品种：GBPUSD 时间周期：M5 最低入金：从 100 USD / EUR（最小交易手数 0.01） 经纪商：任何提供高质量报价的正规 ECN 经纪商 账户类型：ECN / RAW / Razor（支持 Netting 与 Hedging 模式） VPS：建议使用 VPS 以保证 EA 稳定、连续运行 推荐风险：每笔交易 1%–5%（风险基于单笔交易的止损计算） 参数设置：默认设置 交易逻辑与风险管理 策略类型：价格行为与市场结构分析，识别关键反转区域 不使用标准技术指标 每笔交易均带有强制止损 支持固定手数交易 支持 Auto Risk 自动风险模式 风险基于单笔交易的止损进行计算 推荐风险：每笔交易 1–5% GMT 参数 默认情况下，EA 使用最常见的服务器时间偏移：冬令时 GMT +2，
作者的更多信息
Golden Lotus MT5
Evgeniia Terekhova
专家
Golden Lotus —— 一款专为黄金（XAUUSD）M1 周期打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA）。 该 EA 已内置 优化后的默认参数 ， 安装完成后即可开始交易，无需进行繁琐的参数优化 。该策略的核心理念是在严格控制每笔交易风险的前提下，执行 大量短线交易 。 购买 Golden Lotus 后，您不仅将获得 EA，还将获得完整的使用支持服务。 只需通过 MQL5 私信联系我，即可免费获得以下内容： EA 详细使用说明； 参数设置与风险管理建议； 交易配置最佳实践； 推荐经纪商名单（EA 在这些经纪商上的表现最为稳定）。 Golden Lotus 的主要优势 安装即可交易。 EA 已针对 XAUUSD M1 内置优化参数，无需复杂设置。 每笔交易采用固定风险。 仓位大小根据预设风险自动计算，不会因连续亏损而增加仓位。 不使用 Martingale（马丁格尔）。 EA 不会在连续亏损后加大仓位。 不进行亏损加仓（Averaging Down）。 每笔交易彼此独立，不会利用新仓位弥补之前的亏损。 可控回撤。 交易逻辑旨在整个交易过程中保持适度且稳定的
Every Day Trader
Evgeniia Terekhova
专家
One Hour. One Momentum. One Opportunity. Most Expert Advisors try to predict where the market will go. Every Day Trader takes a different approach. It patiently waits for the market to reveal its intentions, identifies key breakout levels, and enters the trade only when real momentum appears. Designed specifically for XAUUSD on the M1 timeframe , the EA is built around one of the most effective price action concepts — Market Structure Breakouts . Built Around Market Structure Instead of relying
Promex MT4
Evgeniia Terekhova
5 (1)
专家
Promex is a unique Expert Advisor that trades when there is a strong deviation of the price from the normal value. By opening trades at the moment when it is very likely to move in the opposite direction the Promex Expert Advisor accompanies it with a short trailing stop, thus collecting a small profit from the market, but with a probability of 95%. Trading account requirements. • Account types: ECN and RAW • Leverage: 1:30 or more • Minimum deposit: 100 USD • EURUSD spread: up to 6 pips Prop
Promex MT5
Evgeniia Terekhova
3 (2)
专家
Promex is a unique Expert Advisor that trades when there is a strong deviation of the price from the normal value. By opening trades at the moment when it is very likely to move in the opposite direction the Promex Expert Advisor accompanies it with a short trailing stop, thus collecting a small profit from the market, but with a probability of 95%. Trading account requirements. • Account types: ECN and RAW • Leverage: 1:30 or more • Minimum deposit: 100 USD • EURUSD spread: up to 6 pips Prop
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