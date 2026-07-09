Chart Patterns full

Chart Patterns in Depth — 专业图表形态检测指标





本指标自动检测、绘制并管理专业价格行为交易者使用的16种经典图表形态：对称三角形、上升三角形、下降三角形、头肩顶及头肩底、杯柄形态及反向杯柄、下降楔形、上升楔形、看涨矩形、看跌矩形、旗形、三角旗形、双顶/双底、三顶/三底。





核心功能

• 确认后提供完整交易设置：入场（买入/卖出）、止盈以及两个止损位直接绘制在图表上，并显示点数距离和盈亏比。

• 结构性止损，配有经过校准的安全缓冲（目标测量值的7% / 14% / 21%），根据每个形态的内部结构分别设定。

• 入场纪律：只有当突破K线之后的下一根K线收盘于边界之外时才发出信号——自动过滤假突破。

• "假设情景"引擎：虚线投影提前告诉您，如果价格上涨、横盘或下跌，将形成哪种形态，以及每种突破情景的预计目标位。一键开关。

• 交易持久化：设置确认后，其价位线将保留在图表上，直到止盈或止损真正触发——新形态不会抹去正在运行的交易计划。

• 冲突管理：可选择如何处理方向相反的信号（最新优先/最先优先/同时显示并警告）。

• 推荐模式（默认开启）：仅交易持续形态，楔形按先前趋势过滤——保守的专业风格。

• 可拖动信息面板：形态名称、方向、状态、所有交易价位、盈亏比、活跃交易列表和情景图例。可拖至任意位置，位置自动记忆。

• 每个形态锚点标注(1)(2)(3)…编号。

• 完整警报套件：弹窗、声音、推送通知和电子邮件。





推荐用法

最适合H4和D1图表（旗形和三角旗形适用H1–H4）。适用于任何品种：外汇、贵金属、指数、加密货币。已确认信号不重绘。



