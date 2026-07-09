Chart Patterns full

Chart Patterns in Depth — 专业图表形态检测指标

本指标自动检测、绘制并管理专业价格行为交易者使用的16种经典图表形态：对称三角形、上升三角形、下降三角形、头肩顶及头肩底、杯柄形态及反向杯柄、下降楔形、上升楔形、看涨矩形、看跌矩形、旗形、三角旗形、双顶/双底、三顶/三底。

核心功能
• 确认后提供完整交易设置：入场（买入/卖出）、止盈以及两个止损位直接绘制在图表上，并显示点数距离和盈亏比。
• 结构性止损，配有经过校准的安全缓冲（目标测量值的7% / 14% / 21%），根据每个形态的内部结构分别设定。
• 入场纪律：只有当突破K线之后的下一根K线收盘于边界之外时才发出信号——自动过滤假突破。
• "假设情景"引擎：虚线投影提前告诉您，如果价格上涨、横盘或下跌，将形成哪种形态，以及每种突破情景的预计目标位。一键开关。
• 交易持久化：设置确认后，其价位线将保留在图表上，直到止盈或止损真正触发——新形态不会抹去正在运行的交易计划。
• 冲突管理：可选择如何处理方向相反的信号（最新优先/最先优先/同时显示并警告）。
• 推荐模式（默认开启）：仅交易持续形态，楔形按先前趋势过滤——保守的专业风格。
• 可拖动信息面板：形态名称、方向、状态、所有交易价位、盈亏比、活跃交易列表和情景图例。可拖至任意位置，位置自动记忆。
• 每个形态锚点标注(1)(2)(3)…编号。
• 完整警报套件：弹窗、声音、推送通知和电子邮件。

推荐用法
最适合H4和D1图表（旗形和三角旗形适用H1–H4）。适用于任何品种：外汇、贵金属、指数、加密货币。已确认信号不重绘。

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RVE Echo Indicator MT5 — Rejection Velocity Echo RVE Echo Indicator is a custom MetaTrader 5 technical indicator designed to detect abnormal price rejection, sharp velocity changes, and possible reversal zones in the market. RVE stands for Rejection Velocity Echo . The indicator studies how strongly price moves compared to its recent rejection behavior, then highlights moments where the current price movement appears unusually aggressive. This can help traders identify possible exhaustion, rejec
Smart Wave Trend Analyzer MT5
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Smart Wave Trend Analyzer 智能波浪趨勢分析器 這是一個先進的趨勢檢測系統，基於波浪分析和分形模式自動識別並繪製高質量的趨勢線。 MT4-version:  https://www.mql5.com/en/market/product/164395 主要組件： 1. 主要線條（藍色/紅色，粗線） 基於SMA(70)和LWMA(10)交叉的長期趨勢 識別價格走勢中的主要峰值和谷底 藍色線 = 阻力（連接高點） 紅色線 = 支撐（連接低點） 適用於波段交易和持倉交易 2. 次要線條（青色/橙色，細線） 基於SMA(21)和LWMA(4)交叉的短期趨勢 捕捉快速市場波動 青色線 = 阻力（連接高點） 橙色線 = 支撐（連接低點） 適用於日內交易和剝頭皮交易 3. 分形線條（綠色/紫色，中等粗細） 通過多個分形點自動檢測趨勢線 算法尋找通過4個以上分形點的線條 僅顯示最高質量的線條（點數最多） 綠色 = 阻力線 紫色 = 支撐線 自動適應市場結構 工作原理： 波浪檢測： 指標跟踪快速（LWMA）和慢速（SMA）移動平均線的交叉 峰值/谷底識別： 在每個波浪階段找到極端
BosMaster
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Fibaction
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RBreaker Gold Indicators 是黄金期货一种短线日内交易策略，它结合了趋势跟踪和日内反转两种交易方式，既能捕捉趋势行情的利润，又能在行情反转时及时止盈并顺势反手。 该策略曾连续15年被美国《Futures Truth》杂志评选为前十大最赚钱的交易策略之一，具有很长的生命周期，至今仍在国内外普遍使用与研究。 本指标结合了2026年期货黄金的走势，依据14日ATR指标，分别定义了突破系数A，观察系数B，反转系数R更合理的数值，非常不错的指标，已实现年稳定盈利，值得推荐~ 以上指标适合高波动品种，参数适合期货黄金，股指期货等，如果需要其他品种行情，需要单独设定 突破系数A，观察系数B，反转系数R，进行回测才能使用。 欢迎指标售后有问题可以加+V：504282029
Garuda Support Resistance Zones Indicator
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Garuda Support Resistance Indicator is a powerful smart trading tool designed to automatically detect high-probability support and resistance zones on your chart. Built especially for Gold (XAUUSD) and Forex traders, this indicator removes the need for manual drawing and provides clean, visually clear buy and sell areas. This indicator uses intelligent swing-based logic to identify key price reaction levels where the market is most likely to reverse or react. The zones are dynamically updated an
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Arrow Trends – Clear Trade Entry Signals for MetaTrader 5 Arrow Trends is a professional arrow indicator for MetaTrader 5 designed to provide trade entry signals in the direction of the prevailing trend. Whether you are scalping, day trading, or swing trading, Arrow Trends helps you identify strong opportunities. Key Features: Non-Repainting Signals: Once an arrow appears, it never disappears. Trend-Focused Entries: Signals align with the dominant market direction. Multi-Timeframe Ready: From 1-
FiboCircles zones MT5
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Claude Signals AI-Powered Trend Confirmation Indicator for MetaTrader 5 Overview Claude Signals is a professional trend-following indicator designed to identify high-probability BUY and SELL opportunities by analyzing market momentum and trend strength. It helps traders avoid weak market conditions and focus only on strong trending moves. How It Works The indicator continuously analyzes market trend strength and momentum before generating a signal. When a strong bullish trend is confirmed, Claud
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Easy Short
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【指标名称】—— 多周期做空信号指标 核心功能 本指标专注于捕捉下跌行情，当检测到做空信号时，在图表上显示 蓝色向下箭头 ，提示入场做空机会。 产品特点   信号清晰 ：出现蓝色向下箭头即为做空信号，无需复杂判断 ️   多周期通用 ：支持所有时间周期（M1/M5/M15/M30/H1/H4/D1/W1/MN），一套指标适配多种交易风格   全品种兼容 ：适用于外汇、黄金、原油、指数、加密货币   无未来函数 ：信号基于已确认条件绘制，不漂移、不重绘   即插即用 ：加载到图表即可，无需复杂参数设置 使用方法 将指标拖拽到图表 选择你交易的时间周期 出现蓝色向下箭头 → 考虑做空 适用场景 短线剥头皮（M1-M15） 日内交易（M30-H1） 波段交易（H4-D1） ️ 风险提示 本指标为技术分析辅助工具，不保证100%胜率。建议配合止损使用，合理控制仓位。
AJiBoLangMT5
Qiuyang Zheng
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这款AJiBoLang指标适合所有周期的信号，非常适合短线的信号，信号的准确性好。 看图表上的箭头做单就可以了，绿色箭头做Buy单，红色箭头做Sell单。 做Buy单后，如果黄色线走到上方水平向前行驶了一段距离，这时候就可以抛售出Buy单。 做Sell单后，如果黄色线走到下方水平向前行驶了一段距离，这时候就可以抛售出Sell单。 如果黄色线走在中间，并且还没有做任何单，这时候如果黄色线向上折返，就可以做Buy单，并且这单的准确性会更高。 如果黄色线走在中间，并且还没有做任何单，这时候如果黄色线向下折返，就可以做Sell单，并且这单的准确性会更高。 参数说明： 【alert_NO_OFF】：这是警报开关，设置成true，如果出现箭头就会自动警报提示；设置成false，则不会警报提示。 【sendmail_NO_OFF】：这是发送邮件的开关，设置成true，如果出现箭头就会发送邮件到你在MT5设置好的邮箱里面；设置成false，则不会发邮件。 【sendnotification_NO_OFF】：这是发送即时消息的开关，设置成true，如果出现箭头就会发送消息到你的移动设备；设置成false
Fibonacci Sniper XAUUSD
Luis Paulo de Oliveira
指标
GOLD FIBONACCI SNIPER M5 Description GOLD FIBONACCI SNIPER M5 is a professional MetaTrader 5 indicator specially developed for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. The indicator uses Fibonacci retracements combined with trend analysis, volatility filters, candle rejection patterns, and market strength confirmation to identify high-probability entry opportunities. The system automatically detects retracement zones between the 38.2, 50, and 61.8 Fibonacci levels, which are commonly considered instit
Market Perspective Structure Indicator MT5
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BOA Ice Signals Indicator
Eugene Kendrick
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Binary Options Assistant (BOA) ICE Signals Indicator provides signals based on gkNextLevel Binary Options Strategy. Indicators: 2 Bollinger Bands & Stochastic Stop missing trades, stop jumping from chart to chart looking for trade set-ups and get all the signals on 1 chart! U se any of the BOA Signals Indicator with the  Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard .  All BOA Signal Indicator settings are adjustable to give you more strategy combinations. The signals can be seen vis
Big Black Shark MT5
Yaroslav Varankin
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Tool for Identifying Potential Reversal Points and Trend Direction This tool is excellent for identifying potential market reversal points and trend direction. It works well in combination with confirming indicators such as MACD, Stochastic, RSI, which are standard on all MT5 platforms. Together, they form a reliable trading strategy. The settings allow for adjusting the channel’s distance and period. It is recommended to enter a trade when the signal line crosses the upper channel boundary and
Alligator modified
Gennadiy Stanilevych
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Alligator Modified is a modification of the classic Alligator indicator designed to help traders visually identify market direction and coordinated line expansion. In addition to displaying the Jaw, Teeth, and Lips, the indicator marks situations when the lines cross and become correctly aligned. This helps distinguish directional Alligator expansion from periods when the lines are intertwined and do not indicate a consistent market direction. A Buy signal appears when the Lips and Teeth cross t
VR Cub MT 5
Vladimir Pastushak
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VR Cub 这是获得高质量切入点的指标。该指标的开发是为了促进数学计算并简化对仓位入场点的搜索。多年来，该指标所针对的交易策略已被证明其有效性。交易策略的简单性是其巨大的优势，即使是新手交易者也能成功进行交易。 VR Cub 计算开仓点以及获利和止损目标水平，这显着提高了效率和易用性。查看使用以下策略进行交易的屏幕截图，了解简单的交易规则。 设置、设置文件、演示版本、说明、问题解决，可以从以下位置获取 [博客] 您可以在以下位置阅读或撰写评论 [关联] 版本为 [MetaTrader 4] 计算入场点的规则 开仓 要计算入场点，您需要将 VR Cub 工具从最后一个高点拉伸到最后一个低点。 如果第一个点在时间上早于第二个点，交易者等待柱线收于中线上方。 如果第一个点在时间上晚于第二个点，交易者等待柱线收于中线下方。 根据上述条件，严格在 柱线收盘 后建仓。 换句话说，如果我们在小时图上进行交易，那么从最高点到最低点的时间距离必须超过24小时，最高点和最低点之间的点数必须大于或等于平均价格变动每天。 维持和改变市场地位 可以有多个未平仓头寸；每个头寸都可以单独修改。 VR Cub
Boom kerdoskopos
David Chokumanyara
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Boom Kerdoskopos Indicator – Sell With Confidence The Boom Kerdoskopos Indicator is a scalper’s dream for Boom markets on M1 timeframe . Built to protect you from spikes, it gives precise yellow down arrows for sell entries and red cross exit signals so you always know when to enter and leave the trade. With smart alerts (audible, push, email), you can trade stress-free and secure 8–10 safe candles every time. It’s perfect for scalpers who want fast, consistent profits. Why Traders Choose
Long island reversal MT5
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An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
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INTRODUCTION The  Fib Autotrendline   is a basic tool that analysts use to find out when a security's trend is reversing. By determining the   support and resistance areas , it helps to identify significant changes in price while filtering out short-term fluctuations, thus eliminating the noise of everyday market conditions. It is an excellent tool for any trader who follows indicators that use   swing highs  and   swing lows . How to Use the fib Auto Trendline Indicator The Fib Auto Trendline
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
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KT Renko Patterns 会逐砖扫描整个 Renko 图表，寻找那些在各种金融市场中被交易者频繁使用的著名图表形态。 与基于时间的图表相比，Renko 图由于其简洁清晰的特性，更容易识别图表形态，尤其适合基于形态的交易策略。 KT Renko Patterns 包含多种常见的 Renko 图形模式，其中许多都在 Prashant Shah 所著的《用 Renko 图表实现盈利交易》一书中有详细说明。 基于 KT Renko Patterns 指标开发的 100% 自动交易EA已发布，点击这里了解 - KT Renko Patterns EA 。 特点 可交易多达八种清晰明确的 Renko 图形模式，无任何模糊。 每种模式都配有止损位和斐波那契目标位，确保交易策略客观明确。 KT Renko Patterns 实时监测每种模式的准确率，并将关键统计信息显示在图表上。 当 Renko 砖块发生反转时会自动标记并提醒，有助于在行情突变时提前计划退出。 已识别的图形不会重绘或重新绘制，信号稳定可靠。 包含的图形模式 W-M 形态 强势旗形 AB=CD 形态 三顶/三底 双顶
Reverse Strike
Antonio Gutemberg Frota
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Reverse Strike – Professional Gold Reversal Indicator for MetaTrader 5 EXPERT:  Reverse Strike expert Reverse Strike is a professional MetaTrader 5 indicator designed to identify high-probability reversal opportunities on XAUUSD and other trading symbols. Built with ATR trailing stop logic, linear regression analysis, and multi-timeframe confirmation, it helps traders detect potential market turning points with clarity and precision. Instead of simply following the existing trend, Reverse Stri
Crypto Trender MT5
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专家
No price discounts. No Black Fridays, no Christmas deals – simply put, no promotions at all. No one will be disadvantaged. The price will be fixed for everyone. If you have any questions, I’m always happy to help, so feel free to contact me. I believe that markets function as people do, so if we’re capable of understanding them in the present moment, why not take advantage of it, right? TREND IS MY FRIEND! It is trend system, which is based on trend indicators. Works very well on bitcoin and
Force and Weakness Trading
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The Force and Weakness Indicator for MT5 Forex is part of the (Wyckoff Academy Price and Volume) Toolkit The Force and Weakness Indicator for MT5 Forex was developed to identify the Strength and Weakness of volume in an accumulated way. Enabling the vision of a panorama between price and volume. The Indicator can be used as an oscillator and as a histogram. As usual it has all the premises of R. Wyckoff's three laws when put together with the price: Cause and Effect, Effort x Result and Supply a
ATrend
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ATREND： 工作原理及使用方法 工作原理 “ATREND”指标针对MT5平台设计，旨在通过结合多种技术分析方法为交易者提供强有力的买卖信号。该指标主要利用平均真实波幅（ATR）来测量波动性，并结合趋势检测算法来识别潜在的市场动向。 购买后请留言，您将获得特别的赠品。 主要特点： - 动态趋势检测：该指标评估市场趋势并相应调整信号，帮助交易者与当前市场条件对齐策略。 - 波动性测量：通过使用ATR，该指标衡量市场波动性，这对于确定最佳止损（SL）和止盈（TP）水平至关重要。 - 信号可视化：该指标在图表上直观地表示买卖信号，增强交易者的决策能力。 操作步骤 输入和设置： - 时间框架：此输入允许您设置指标计算的主要时间框架，默认值为15分钟。 - 时间框架2：此输入可用于定义额外分析的辅助时间框架，默认值为1分钟。 - 移动：此参数允许您将指标的计算向回移动，默认值为0。 - SLATR：此输入定义用于根据ATR计算止损水平的乘数，默认值为2.56。 - TPATR：此输入定义用于根据ATR计算止盈水平的乘数，默认值也为2.56。 - AlertsOn：启用或禁用交易信号的警报，
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Smart Trend Trading System MT5
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本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随
Superhero
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5 (2)
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SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
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Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
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Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
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SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
Entry Points Pro for MT5
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传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
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让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
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Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
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我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
作者的更多信息
Elliott Wave Principle
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
指标
**按照书中所教的方式交易波浪，而不是凭猜测。** 该指标自动读取价格结构，标注艾略特推动浪（1-2-3-4-5）和调整浪（A-B-C），并向您展示 下一浪最可能的走向，以及书中所指出的交易位置。它直接基于 A.J. 弗罗斯特与罗伯特·普莱切特 所著的《艾略特波浪原理——市场行为的关键》，并忠实于原著：四条不可违背的波浪规则被 100% 严格执行，因此不符合艾略特规则的数浪永远不会被绘制。 **您在图表上看到的内容** - **已完成的波浪** —— 完整的推动浪 1-2-3-4-5（以及 A-B-C 调整浪），以清晰的带标签   线段绘制。 - **接下来的预期** —— 下一浪的投影线，指向阴影的 **斐波那契目标区** ，让您始终知道价格   “应该”前往何处。 - **基于书中的交易设置** —— 买入/卖出的 **入场** 、 **止损** 以及两个 **止盈** 价位，并实时   显示 **风险回报比** 。 - **可移动的信息面板** —— 数浪方向、置信度百分比、当前交易设置，以及依据书中给出的   周期与品种适用性自动提示。 **止损为何与众不同** 止损并
Kaufman Pairs Spread MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
专家
方法的专业 MetaTrader EA。 市场中性价差交易：当两个相关品种比率的z分数拉伸时，做空高估腿、做多低估腿，在均值附近离场。 输入参数: - InpSymbolA — 第一腿品种 - InpSymbolB — 第二腿品种 - InpLookback — z分数回看K线数 - InpEntryZ — 入场z分数阈值 - InpExitZ — 离场z分数阈值 - InpLotsA — 每腿手数 - InpMagic — EA订单识别魔术码 - InpSlippage — 最大滑点（点，MT4） 交易思路: - 使用相关品种对：EURUSD/GBPUSD、黄金/白银。 - 降低入场z分数增加交易次数，提高则更安全。 适用于任何品种和周期。无DLL，无外部依赖。 购买后请联系我领取您的礼物！
Perfect VWAP
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
指标
**Perfect VWAP** 是一款专为 MetaTrader 5 设计的高专业度技术分析工具，为传统的成交量加权平均价（VWAP）赋予了现代交易维度。传统 VWAP 通常在每日或每节开盘时重置，而本指标采用**滚动窗口算法（Rolling Window）**，在用户设定的移动周期内动态计算 VWAP，呈现出平滑且连续的曲线。这使其不仅完美适用于日内剥头皮（Scalping），也同样适用于长线波段交易。 指标自带 **3 条可自定义的成交量加权标准差通道线**（类似于布林带，但严格锚定成交量与流动性），为交易者提供机构价值核心区、动态支撑/阻力位以及极端波动下的超买/超卖关键参考点。 ## 输入参数说明 * **Period of Volume Weight Average Price (`InpPeriod`)：** 计算滚动 VWAP 和标准差所使用的回溯 K 线周期数量。 * **Shift (`InpShift`)：** 指标线条在图表上的左右时间位移（平移）。 * **Price Type (`InpPriceType`)：** 用于计算的价格类型（收盘价、开盘价
FREE
Cycle Channel Index
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
指标
方法的专业 MetaTrader 指标。 显示价格在主导市场周期通道中的位置，归一化为0-100，带信号线。 输入参数: - InpCyclePeriod — 主导周期长度（K线数） - InpSignalPeriod — 信号线平滑 交易思路: - 震荡市中在20附近买入、80附近卖出。 - 根据品种的自然节奏调整周期长度。 适用于任何品种和周期。无DLL，无外部依赖。 主要特点：参数设置灵活，显示清晰，资源占用低，不会拖慢终端运行速度。适用于外汇、黄金、指数和加密货币等所有品种，兼容所有经纪商账户。安装简单，加载到图表后即可立即使用，无需复杂配置。建议先在模拟账户或策略测试器中熟悉各项参数，找到最适合您交易风格的设置，然后再应用到真实账户。如果您在使用过程中有任何问题或建议，欢迎随时通过私信与我联系，我会尽快回复并提供技术支持。 礼物：购买后请联系我领取您的礼物！
Perfect VWAP MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
指标
**Perfect VWAP** 是一款专为 MetaTrader 5 设计的高专业度技术分析工具，为传统的成交量加权平均价（VWAP）赋予了现代交易维度。传统 VWAP 通常在每日或每节开盘时重置，而本指标采用**滚动窗口算法（Rolling Window）**，在用户设定的移动周期内动态计算 VWAP，呈现出平滑且连续的曲线。这使其不仅完美适用于日内剥头皮（Scalping），也同样适用于长线波段交易。 指标自带 **3 条可自定义的成交量加权标准差通道线**（类似于布林带，但严格锚定成交量与流动性），为交易者提供机构价值核心区、动态支撑/阻力位以及极端波动下的超买/超卖关键参考点。 ## 输入参数说明 * **Period of Volume Weight Average Price (`InpPeriod`)：** 计算滚动 VWAP 和标准差所使用的回溯 K 线周期数量。 * **Shift (`InpShift`)：** 指标线条在图表上的左右时间位移（平移）。 * **Price Type (`InpPriceType`)：** 用于计算的价格类型（收盘价、开盘价
FREE
MO Exit Manager
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
专家
**Exit Manager — trail and close your trades by rule** Exit Manager takes over the exits on trades you already have open. You open positions however you like — by hand, from a signal, or from another EA — and this one manages them out with three rules you can mix: a peak-based Trailing Take-Profit, a Time-in-Trade close, and an ATR-trailing stop. Exit-only EA: it never OPENS trades; it manages and closes existing ones. MO 交易工具系列的一部分 — 在市场中搜索"MO"即可找到其他免费和付费工具。
FREE
MO Exit Manager MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
专家
**Exit Manager — trail and close your trades by rule** Exit Manager takes over the exits on trades you already have open. You open positions however you like — by hand, from a signal, or from another EA — and this one manages them out with three rules you can mix: a peak-based Trailing Take-Profit, a Time-in-Trade close, and an ATR-trailing stop. Exit-only EA: it never OPENS trades; it manages and closes existing ones. MO 交易工具系列的一部分 — 在市场中搜索"MO"即可找到其他免费和付费工具。
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Elliott Wave Principle MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
指标
**按照书中所教的方式交易波浪，而不是凭猜测。** 该指标自动读取价格结构，标注艾略特推动浪（1-2-3-4-5）和调整浪（A-B-C），并向您展示 下一浪最可能的走向，以及书中所指出的交易位置。它直接基于 A.J. 弗罗斯特与罗伯特·普莱切特 所著的《艾略特波浪原理——市场行为的关键》，并忠实于原著：四条不可违背的波浪规则被 100% 严格执行，因此不符合艾略特规则的数浪永远不会被绘制。 **您在图表上看到的内容** -   **已完成的波浪**   —— 完整的推动浪 1-2-3-4-5（以及 A-B-C 调整浪），以清晰的带标签   线段绘制。 -   **接下来的预期**   —— 下一浪的投影线，指向阴影的 **斐波那契目标区** ，让您始终知道价格   “应该”前往何处。 -   **基于书中的交易设置**   —— 买入/卖出的 **入场** 、 **止损** 以及两个 **止盈** 价位，并实时   显示 **风险回报比** 。 -   **可移动的信息面板**   —— 数浪方向、置信度百分比、当前交易设置，以及依据书中给出的   周期与品种适用性自动提示。
Gann S9 Pro Signals and Star MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
5 (1)
指标
**江恩九方图 2 — 高级价格与时间预测工具** 九方图是 W.D. 江恩最强大的预测工具之一。本指标是 MetaTrader 5 的第二代完整实现， 完全依据帕特里克·米库拉的书籍方法构建。新增：交互式工具栏、交易信号面板、 江恩星形图、通道区域、角度统计、平均区域叠加和 12 语言界面。 从单一锚定价格出发，投射落在基本十字（0、90、180、270 度）与对角十字 （45、135、225、315 度）上的支撑与阻力。还预测时间（可能转折的 K 线）， 衡量市场最尊重哪些角度。当价格位与江恩时间计数重合时，触发"价格-时间共振"警报。 纯分析预测工具，不下单。无 DLL，无网络。适用于任何品种与周期。 **功能列表** - 价格水平：基本十字与对角十字，多圈投影，自动缩放 - 信号面板（书本方法）：买入/卖出设置，三级汇聚评分，价格-时间共振警报 - 江恩星形图：四条射线，阴影区域，信号角度金色高亮 - 江恩通道：最近 0 水平之间的填充区域 - 11 按钮工具栏，状态自动保存 - 角度统计：每个角度的历史尊重率 - 平均区域：当前圈、全部水平、最优角度 - 时间预测
Gann S9 Pro Signals and Star
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
5 (1)
指标
**江恩九方图 2 — 高级价格与时间预测工具** 九方图是 W.D. 江恩最强大的预测工具之一。本指标是 MetaTrader 5 的第二代完整实现， 完全依据帕特里克·米库拉的书籍方法构建。新增：交互式工具栏、交易信号面板、 江恩星形图、通道区域、角度统计、平均区域叠加和 12 语言界面。 从单一锚定价格出发，投射落在基本十字（0、90、180、270 度）与对角十字 （45、135、225、315 度）上的支撑与阻力。还预测时间（可能转折的 K 线）， 衡量市场最尊重哪些角度。当价格位与江恩时间计数重合时，触发"价格-时间共振"警报。 纯分析预测工具，不下单。无 DLL，无网络。适用于任何品种与周期。 **功能列表** - 价格水平：基本十字与对角十字，多圈投影，自动缩放 - 信号面板（书本方法）：买入/卖出设置，三级汇聚评分，价格-时间共振警报 - 江恩星形图：四条射线，阴影区域，信号角度金色高亮 - 江恩通道：最近 0 水平之间的填充区域 - 11 按钮工具栏，状态自动保存 - 角度统计：每个角度的历史尊重率 - 平均区域：当前圈、全部水平、最优角度 - 时间预测
N Day Breakout MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
专家
方法的专业 MetaTrader EA。 交易N根K线通道突破，但仅当效率比率确认趋势市场时。ATR止损，可选按风险百分比计算仓位。 输入参数: - InpBreakoutPeriod — 突破通道回看K线数 - InpERPeriod — 效率比率周期 - InpERThreshold — 允许入场的最小ER值 - InpLots — 固定手数 - InpRiskPercent — 每笔交易风险占余额%（0=固定手数） - InpATRPeriod — ATR周期 - InpSLMult — 止损距离（ATR倍数） - InpTPMult — 止盈距离（ATR倍数，0=无） - InpMagic — EA订单识别魔术码 - InpSlippage — 最大滑点（点，MT4） 交易思路: - 适合趋势性品种：黄金、指数、日元对。 - 提高ER阈值，只交易最干净的趋势。 适用于任何品种和周期。无DLL，无外部依赖。 购买后请联系我领取您的礼物！
N Day Breakout
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
专家
方法的专业 MetaTrader EA。 交易N根K线通道突破，但仅当效率比率确认趋势市场时。ATR止损，可选按风险百分比计算仓位。 输入参数: - InpBreakoutPeriod — 突破通道回看K线数 - InpERPeriod — 效率比率周期 - InpERThreshold — 允许入场的最小ER值 - InpLots — 固定手数 - InpRiskPercent — 每笔交易风险占余额%（0=固定手数） - InpATRPeriod — ATR周期 - InpSLMult — 止损距离（ATR倍数） - InpTPMult — 止盈距离（ATR倍数，0=无） - InpMagic — EA订单识别魔术码 - InpSlippage — 最大滑点（点，MT4） 交易思路: - 适合趋势性品种：黄金、指数、日元对。 - 提高ER阈值，只交易最干净的趋势。 适用于任何品种和周期。无DLL，无外部依赖。 购买后请联系我领取您的礼物！
Kaufman Pairs Spread
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
专家
方法的专业 MetaTrader EA。 市场中性价差交易：当两个相关品种比率的z分数拉伸时，做空高估腿、做多低估腿，在均值附近离场。 输入参数: - InpSymbolA — 第一腿品种 - InpSymbolB — 第二腿品种 - InpLookback — z分数回看K线数 - InpEntryZ — 入场z分数阈值 - InpExitZ — 离场z分数阈值 - InpLotsA — 每腿手数 - InpMagic — EA订单识别魔术码 - InpSlippage — 最大滑点（点，MT4） 交易思路: - 使用相关品种对：EURUSD/GBPUSD、黄金/白银。 - 降低入场z分数增加交易次数，提高则更安全。 适用于任何品种和周期。无DLL，无外部依赖。 购买后请联系我领取您的礼物！
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