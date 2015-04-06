N Day Breakout MT4

方法的专业 MetaTrader EA。

交易N根K线通道突破，但仅当效率比率确认趋势市场时。ATR止损，可选按风险百分比计算仓位。

输入参数:
- InpBreakoutPeriod — 突破通道回看K线数
- InpERPeriod — 效率比率周期
- InpERThreshold — 允许入场的最小ER值
- InpLots — 固定手数
- InpRiskPercent — 每笔交易风险占余额%（0=固定手数）
- InpATRPeriod — ATR周期
- InpSLMult — 止损距离（ATR倍数）
- InpTPMult — 止盈距离（ATR倍数，0=无）
- InpMagic — EA订单识别魔术码
- InpSlippage — 最大滑点（点，MT4）

交易思路:
- 适合趋势性品种：黄金、指数、日元对。
- 提高ER阈值，只交易最干净的趋势。

适用于任何品种和周期。无DLL，无外部依赖。

购买后请联系我领取您的礼物！

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Mirror EA 是一款基于 SmaSRS196 指标的自动交易系统。该指标结合了简单移动平均线 (SMA) 和相对强弱指数 (RSI)，并采用 96 周期优化框架。该 EA 持续分析市场状况，通过 SMA 确认趋势方向，同时利用 RSI 检测动能强度和潜在的超买/超卖情况，从而识别高概率交易机会。当指标变为红色时，EA 会在移动平均线下方卖出；当指标变为绿色时，EA 会在移动平均线上方买入。 该策略旨在通过要求趋势和动能一致才能建仓，从而减少虚假信号。其可配置参数允许针对不同的金融工具和时间框架进行优化，同时保持执行的一致性。该 EA 适用于任何货币对和任何时间框架，但在 M15 时间框架下，例如 XAUUSD 等强趋势工具上表现尤为出色。这是一款马丁格尔/网格策略 EA。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標， 請私訊我 ！ 設定和手冊在此處 請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个   仓位都受到内置止损的全面保护   ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 399 美元的价格有效期至 2 月 15 日，之后价格将上涨至 499 美元。（最终价格为 999 美元） 购买   Vortex Turbo   智能交易系统后，您将有机会获得   我的其他任何一款智能交易系统的免费授权   ，该系统可关联到您选择的   三个交易账户    （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件   https://www.mql5.com/en/users
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
专家
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
Sailing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
专家
Expert Advisor Sailing Gold is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 4. The EA combines momentum analysis, volatility-based market modeling, and an advanced scalping algorithm to identify high-probability trading opportunities while applying intelligent position management for consistent execution and disciplined risk control. To improve trade quality, Sailing Gold includes an optional Moving Average (MA) trend filter, enabling the EA to tr
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
专家
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
AFTrade Scalper MT4 EA
Achmad Fathoni
5 (2)
专家
AFTrade Scalper EA is an automated trading robot designed for XAUUSD using a breakout-based scalping approach. The EA focuses on very short-term opportunities with controlled risk management, fixed lot options, trading session filters, and a three-stage trailing stop system consisting of Trailing Start, Trailing Stop, and Trailing Step. No grid and no martingale, every trade has a defined Take Profit and Stop Loss. Please see below live signal of this EA : Live Signal Broker IC Markets (startin
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
专家
EA Gold Stuff是专为黄金交易设计的专家顾问。 该工作基于使用Gold Stuff指标打开订单，因此顾问根据"趋势跟随"策略工作，这意味着跟随趋势。 重要！ 购买后立即与我联系，以获得说明和奖金！ 您可以免费收到我们的强力支持和趋势扫描指标的副本，请私信。大部头书！ 实时结果可以在这里查看 参数 打开新系列-打开/关闭新系列订单的开始。 起始地段-起始地段。 交易买入-允许Ea交易买入。 交易卖出-允许智能交易系统卖出。 使用对冲-当功能启用时，顾问将交易买入和卖出方向，当功能禁用时，顾问将只交易一个方向。 使用货币Manadgement-开/关使用自动手数计算。 自动旋转 每0.01手的可用保证金-每0.01手单位开仓的可用保证金金额。 Lot miltiplier-以下订单的手数乘法系数。 TP-止盈，以点为单位。 SL-止损，以点为单位从第一个订单。 跟踪开始-跟踪止损的激活。 Trail Step-追踪止损激活时与价格的距离。 DD减少算法是一种减少回撤的算法，其中具有利润的最后一个订单被关闭，系列的第一个订单处于亏损状态。 DD缩减算法的编号顺序-
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
专家
Trend Catcher EA 使用作者自主研发的自适应趋势分析指标来分析市场价格走势。它通过过滤掉短期噪音，专注于潜在的动能强度、波动性扩张和价格结构行为，从而识别真实的市场方向。该 EA 结合了移动平均线、RSI 和波动率过滤器等特殊定制指标的平滑和趋势过滤功能，可以根据预设的交易条件自动执行交易。 该系统会等待趋势确认，而不是对每一次价格波动都做出反应，然后在进入动态均衡区域之前寻找可控的回调机会，并顺势而为。这是一款马丁格尔/网格交易 EA。 货币对和时间框架： 该 EA 在 15 分钟或更高时间框架（例如 H1）下运行良好，适用于 xauusd 或主要货币对，例如 eurusd、gbpusd、usdcad、audusd、audcad、nzdcad、nzdusd 等，以获得更高的准确性。 设置： 开启新系列 – 真/假 – 允许开启新系列 买入交易 – 真/假 – 允许买入 卖出交易 – 真/假 – 允许卖出 管理手动订单 – 真/假 – 如果交易者手动输入新订单，EA 将自动执行 使用对冲 – 真/假 – 允许对冲 订单备注 – EA 趋势 AI 最
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Gold Buster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
Neuralis Cortoid Gold
Olivier Nomblot
专家
NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD ://www.mql5.com/en/signals/2385985  nb: mt5 is a mirror EA; Early days the brain started learning  Gold does not forgive the ordinary.   It hunts stops. It shifts character overnight. It rewards only those who can think faster than the market itself. Neuralis Cortoid Gold was engineered for one purpose only: to survive and thrive where most Expert Advisors eventually fail — in the brutal, high-volatility world of
作者的更多信息
Elliott Wave Principle
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
指标
**按照书中所教的方式交易波浪，而不是凭猜测。** 该指标自动读取价格结构，标注艾略特推动浪（1-2-3-4-5）和调整浪（A-B-C），并向您展示 下一浪最可能的走向，以及书中所指出的交易位置。它直接基于 A.J. 弗罗斯特与罗伯特·普莱切特 所著的《艾略特波浪原理——市场行为的关键》，并忠实于原著：四条不可违背的波浪规则被 100% 严格执行，因此不符合艾略特规则的数浪永远不会被绘制。 **您在图表上看到的内容** - **已完成的波浪** —— 完整的推动浪 1-2-3-4-5（以及 A-B-C 调整浪），以清晰的带标签   线段绘制。 - **接下来的预期** —— 下一浪的投影线，指向阴影的 **斐波那契目标区** ，让您始终知道价格   “应该”前往何处。 - **基于书中的交易设置** —— 买入/卖出的 **入场** 、 **止损** 以及两个 **止盈** 价位，并实时   显示 **风险回报比** 。 - **可移动的信息面板** —— 数浪方向、置信度百分比、当前交易设置，以及依据书中给出的   周期与品种适用性自动提示。 **止损为何与众不同** 止损并
Kaufman Pairs Spread MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
专家
方法的专业 MetaTrader EA。 市场中性价差交易：当两个相关品种比率的z分数拉伸时，做空高估腿、做多低估腿，在均值附近离场。 输入参数: - InpSymbolA — 第一腿品种 - InpSymbolB — 第二腿品种 - InpLookback — z分数回看K线数 - InpEntryZ — 入场z分数阈值 - InpExitZ — 离场z分数阈值 - InpLotsA — 每腿手数 - InpMagic — EA订单识别魔术码 - InpSlippage — 最大滑点（点，MT4） 交易思路: - 使用相关品种对：EURUSD/GBPUSD、黄金/白银。 - 降低入场z分数增加交易次数，提高则更安全。 适用于任何品种和周期。无DLL，无外部依赖。 购买后请联系我领取您的礼物！
Chart Patterns full
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
指标
Chart Patterns in Depth — 专业图表形态检测指标 本指标自动检测、绘制并管理专业价格行为交易者使用的16种经典图表形态：对称三角形、上升三角形、下降三角形、头肩顶及头肩底、杯柄形态及反向杯柄、下降楔形、上升楔形、看涨矩形、看跌矩形、旗形、三角旗形、双顶/双底、三顶/三底。 核心功能 • 确认后提供完整交易设置：入场（买入/卖出）、止盈以及两个止损位直接绘制在图表上，并显示点数距离和盈亏比。 • 结构性止损，配有经过校准的安全缓冲（目标测量值的7% / 14% / 21%），根据每个形态的内部结构分别设定。 • 入场纪律：只有当突破K线之后的下一根K线收盘于边界之外时才发出信号——自动过滤假突破。 • "假设情景"引擎：虚线投影提前告诉您，如果价格上涨、横盘或下跌，将形成哪种形态，以及每种突破情景的预计目标位。一键开关。 • 交易持久化：设置确认后，其价位线将保留在图表上，直到止盈或止损真正触发——新形态不会抹去正在运行的交易计划。 • 冲突管理：可选择如何处理方向相反的信号（最新优先/最先优先/同时显示并警告）。 • 推荐模式（默认开启）：仅交易持续形态，
Perfect VWAP
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
指标
**Perfect VWAP** 是一款专为 MetaTrader 5 设计的高专业度技术分析工具，为传统的成交量加权平均价（VWAP）赋予了现代交易维度。传统 VWAP 通常在每日或每节开盘时重置，而本指标采用**滚动窗口算法（Rolling Window）**，在用户设定的移动周期内动态计算 VWAP，呈现出平滑且连续的曲线。这使其不仅完美适用于日内剥头皮（Scalping），也同样适用于长线波段交易。 指标自带 **3 条可自定义的成交量加权标准差通道线**（类似于布林带，但严格锚定成交量与流动性），为交易者提供机构价值核心区、动态支撑/阻力位以及极端波动下的超买/超卖关键参考点。 ## 输入参数说明 * **Period of Volume Weight Average Price (`InpPeriod`)：** 计算滚动 VWAP 和标准差所使用的回溯 K 线周期数量。 * **Shift (`InpShift`)：** 指标线条在图表上的左右时间位移（平移）。 * **Price Type (`InpPriceType`)：** 用于计算的价格类型（收盘价、开盘价
FREE
Cycle Channel Index
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
指标
方法的专业 MetaTrader 指标。 显示价格在主导市场周期通道中的位置，归一化为0-100，带信号线。 输入参数: - InpCyclePeriod — 主导周期长度（K线数） - InpSignalPeriod — 信号线平滑 交易思路: - 震荡市中在20附近买入、80附近卖出。 - 根据品种的自然节奏调整周期长度。 适用于任何品种和周期。无DLL，无外部依赖。 主要特点：参数设置灵活，显示清晰，资源占用低，不会拖慢终端运行速度。适用于外汇、黄金、指数和加密货币等所有品种，兼容所有经纪商账户。安装简单，加载到图表后即可立即使用，无需复杂配置。建议先在模拟账户或策略测试器中熟悉各项参数，找到最适合您交易风格的设置，然后再应用到真实账户。如果您在使用过程中有任何问题或建议，欢迎随时通过私信与我联系，我会尽快回复并提供技术支持。 礼物：购买后请联系我领取您的礼物！
Perfect VWAP MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
指标
**Perfect VWAP** 是一款专为 MetaTrader 5 设计的高专业度技术分析工具，为传统的成交量加权平均价（VWAP）赋予了现代交易维度。传统 VWAP 通常在每日或每节开盘时重置，而本指标采用**滚动窗口算法（Rolling Window）**，在用户设定的移动周期内动态计算 VWAP，呈现出平滑且连续的曲线。这使其不仅完美适用于日内剥头皮（Scalping），也同样适用于长线波段交易。 指标自带 **3 条可自定义的成交量加权标准差通道线**（类似于布林带，但严格锚定成交量与流动性），为交易者提供机构价值核心区、动态支撑/阻力位以及极端波动下的超买/超卖关键参考点。 ## 输入参数说明 * **Period of Volume Weight Average Price (`InpPeriod`)：** 计算滚动 VWAP 和标准差所使用的回溯 K 线周期数量。 * **Shift (`InpShift`)：** 指标线条在图表上的左右时间位移（平移）。 * **Price Type (`InpPriceType`)：** 用于计算的价格类型（收盘价、开盘价
FREE
MO Exit Manager
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
专家
**Exit Manager — trail and close your trades by rule** Exit Manager takes over the exits on trades you already have open. You open positions however you like — by hand, from a signal, or from another EA — and this one manages them out with three rules you can mix: a peak-based Trailing Take-Profit, a Time-in-Trade close, and an ATR-trailing stop. Exit-only EA: it never OPENS trades; it manages and closes existing ones. MO 交易工具系列的一部分 — 在市场中搜索"MO"即可找到其他免费和付费工具。
FREE
MO Exit Manager MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
专家
**Exit Manager — trail and close your trades by rule** Exit Manager takes over the exits on trades you already have open. You open positions however you like — by hand, from a signal, or from another EA — and this one manages them out with three rules you can mix: a peak-based Trailing Take-Profit, a Time-in-Trade close, and an ATR-trailing stop. Exit-only EA: it never OPENS trades; it manages and closes existing ones. MO 交易工具系列的一部分 — 在市场中搜索"MO"即可找到其他免费和付费工具。
FREE
Elliott Wave Principle MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
指标
**按照书中所教的方式交易波浪，而不是凭猜测。** 该指标自动读取价格结构，标注艾略特推动浪（1-2-3-4-5）和调整浪（A-B-C），并向您展示 下一浪最可能的走向，以及书中所指出的交易位置。它直接基于 A.J. 弗罗斯特与罗伯特·普莱切特 所著的《艾略特波浪原理——市场行为的关键》，并忠实于原著：四条不可违背的波浪规则被 100% 严格执行，因此不符合艾略特规则的数浪永远不会被绘制。 **您在图表上看到的内容** -   **已完成的波浪**   —— 完整的推动浪 1-2-3-4-5（以及 A-B-C 调整浪），以清晰的带标签   线段绘制。 -   **接下来的预期**   —— 下一浪的投影线，指向阴影的 **斐波那契目标区** ，让您始终知道价格   “应该”前往何处。 -   **基于书中的交易设置**   —— 买入/卖出的 **入场** 、 **止损** 以及两个 **止盈** 价位，并实时   显示 **风险回报比** 。 -   **可移动的信息面板**   —— 数浪方向、置信度百分比、当前交易设置，以及依据书中给出的   周期与品种适用性自动提示。
Gann S9 Pro Signals and Star MT4
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
5 (1)
指标
**江恩九方图 2 — 高级价格与时间预测工具** 九方图是 W.D. 江恩最强大的预测工具之一。本指标是 MetaTrader 5 的第二代完整实现， 完全依据帕特里克·米库拉的书籍方法构建。新增：交互式工具栏、交易信号面板、 江恩星形图、通道区域、角度统计、平均区域叠加和 12 语言界面。 从单一锚定价格出发，投射落在基本十字（0、90、180、270 度）与对角十字 （45、135、225、315 度）上的支撑与阻力。还预测时间（可能转折的 K 线）， 衡量市场最尊重哪些角度。当价格位与江恩时间计数重合时，触发"价格-时间共振"警报。 纯分析预测工具，不下单。无 DLL，无网络。适用于任何品种与周期。 **功能列表** - 价格水平：基本十字与对角十字，多圈投影，自动缩放 - 信号面板（书本方法）：买入/卖出设置，三级汇聚评分，价格-时间共振警报 - 江恩星形图：四条射线，阴影区域，信号角度金色高亮 - 江恩通道：最近 0 水平之间的填充区域 - 11 按钮工具栏，状态自动保存 - 角度统计：每个角度的历史尊重率 - 平均区域：当前圈、全部水平、最优角度 - 时间预测
Gann S9 Pro Signals and Star
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
5 (1)
指标
**江恩九方图 2 — 高级价格与时间预测工具** 九方图是 W.D. 江恩最强大的预测工具之一。本指标是 MetaTrader 5 的第二代完整实现， 完全依据帕特里克·米库拉的书籍方法构建。新增：交互式工具栏、交易信号面板、 江恩星形图、通道区域、角度统计、平均区域叠加和 12 语言界面。 从单一锚定价格出发，投射落在基本十字（0、90、180、270 度）与对角十字 （45、135、225、315 度）上的支撑与阻力。还预测时间（可能转折的 K 线）， 衡量市场最尊重哪些角度。当价格位与江恩时间计数重合时，触发"价格-时间共振"警报。 纯分析预测工具，不下单。无 DLL，无网络。适用于任何品种与周期。 **功能列表** - 价格水平：基本十字与对角十字，多圈投影，自动缩放 - 信号面板（书本方法）：买入/卖出设置，三级汇聚评分，价格-时间共振警报 - 江恩星形图：四条射线，阴影区域，信号角度金色高亮 - 江恩通道：最近 0 水平之间的填充区域 - 11 按钮工具栏，状态自动保存 - 角度统计：每个角度的历史尊重率 - 平均区域：当前圈、全部水平、最优角度 - 时间预测
N Day Breakout
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
专家
方法的专业 MetaTrader EA。 交易N根K线通道突破，但仅当效率比率确认趋势市场时。ATR止损，可选按风险百分比计算仓位。 输入参数: - InpBreakoutPeriod — 突破通道回看K线数 - InpERPeriod — 效率比率周期 - InpERThreshold — 允许入场的最小ER值 - InpLots — 固定手数 - InpRiskPercent — 每笔交易风险占余额%（0=固定手数） - InpATRPeriod — ATR周期 - InpSLMult — 止损距离（ATR倍数） - InpTPMult — 止盈距离（ATR倍数，0=无） - InpMagic — EA订单识别魔术码 - InpSlippage — 最大滑点（点，MT4） 交易思路: - 适合趋势性品种：黄金、指数、日元对。 - 提高ER阈值，只交易最干净的趋势。 适用于任何品种和周期。无DLL，无外部依赖。 购买后请联系我领取您的礼物！
Kaufman Pairs Spread
Mohamed Amr Mohamed Osama Abdelwahab
专家
方法的专业 MetaTrader EA。 市场中性价差交易：当两个相关品种比率的z分数拉伸时，做空高估腿、做多低估腿，在均值附近离场。 输入参数: - InpSymbolA — 第一腿品种 - InpSymbolB — 第二腿品种 - InpLookback — z分数回看K线数 - InpEntryZ — 入场z分数阈值 - InpExitZ — 离场z分数阈值 - InpLotsA — 每腿手数 - InpMagic — EA订单识别魔术码 - InpSlippage — 最大滑点（点，MT4） 交易思路: - 使用相关品种对：EURUSD/GBPUSD、黄金/白银。 - 降低入场z分数增加交易次数，提高则更安全。 适用于任何品种和周期。无DLL，无外部依赖。 购买后请联系我领取您的礼物！
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