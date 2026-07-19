Sweep Protocol Essentials MT4

SWEEP PROTOCOL Essentials — 在市场触及前看见流动性



在寻找信号之前，你需要知道往哪里看。



SWEEP PROTOCOL Essentials 持续为你绘制机构瞄准的流动性水平，并在价格触及它们时立即通知你。



前一日高/低点、区间的 50%、午夜开盘价、亚洲 / 伦敦 / 纽约时段的完整区间：这些是市场不断重访的区域。Essentials 自动在你的图表上显示它们，并在恰当时刻通知你，无需你持续盯着屏幕。



核心功能

- 自动流动性水平：前一日/周/月的高低点、区间的 50%、午夜开盘价，自行绘制和更新。

- 时段区间：亚洲、伦敦、纽约持续显示，按时段颜色编码。

- 触碰警报：一旦达到关键水平即通知（弹窗和/或推送），你无需一直守在屏幕前。

- 迷你仪表盘：市场背景一目了然（活跃时段、当日水平）直接显示在图表上。

- 轻量且不干扰：对平台流畅性零影响，无任何数据外传。

- 通用性：所有品种、所有时间框架，指数、外汇、金属、加密货币 CFD。



工作原理

市场在结构上会回归到有限数量的水平：那些集中最多挂单的水平。SWEEP PROTOCOL Essentials 从先前日、周、时段的价格结构中识别这些水平，随每根新蜡烛保持更新，并实时标记其触碰。它专注于一个问题：清楚地标出流动性所在的位置，并自动保持更新。



适用对象

- 正在了解 ICT / SMC 方法并希望无复杂性可视化流动性水平的交易者。

- 已经构建自己市场解读并希望获得关键水平可靠视觉提醒的主观交易者。

- 任何希望免费初步体验自动流动性映射的人。



包含内容

- SWEEP PROTOCOL Essentials 指标（.ex4 文件，MetaTrader 4），100% 免费。

- 流动性水平、时段区间、触碰警报和迷你仪表盘。

- 只要产品在 Market 上活跃，即可获得产品更新。

本版本专注于流动性映射和水平触及警报；不包含扫荡检测、订单块确认、虚拟交易引擎或资金公司仪表盘。



入门指南

1) 打开你的 MetaTrader 4 的导航窗口，并展开自定义指标。

2) 将 SWEEP PROTOCOL Essentials 拖动到你选择的图表上，任意品种和时间框架。

3) 让水平和时段区间自动构建。

4) 启用适合你的警报（弹窗和/或推送），以便在触及水平时收到通知。



手册与支持

通过 MQL5 消息联系作者以获取快速入门指南，并咨询任何问题。专用方法博客地址将在您索取后提供。



定价

免费。无时间限制，在上述范围内无功能锁定。



决策辅助指标，用于教育目的。它不下单或修改任何真实订单。这不是投资建议。交易涉及资本损失风险。



