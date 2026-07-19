Sweep Protocol Essentials MT4

SWEEP PROTOCOL Essentials — 在市场触及前看见流动性

在寻找信号之前，你需要知道往哪里看。

SWEEP PROTOCOL Essentials 持续为你绘制机构瞄准的流动性水平，并在价格触及它们时立即通知你。

前一日高/低点、区间的 50%、午夜开盘价、亚洲 / 伦敦 / 纽约时段的完整区间：这些是市场不断重访的区域。Essentials 自动在你的图表上显示它们，并在恰当时刻通知你，无需你持续盯着屏幕。

核心功能
- 自动流动性水平：前一日/周/月的高低点、区间的 50%、午夜开盘价，自行绘制和更新。
- 时段区间：亚洲、伦敦、纽约持续显示，按时段颜色编码。
- 触碰警报：一旦达到关键水平即通知（弹窗和/或推送），你无需一直守在屏幕前。
- 迷你仪表盘：市场背景一目了然（活跃时段、当日水平）直接显示在图表上。
- 轻量且不干扰：对平台流畅性零影响，无任何数据外传。
- 通用性：所有品种、所有时间框架，指数、外汇、金属、加密货币 CFD。

工作原理
市场在结构上会回归到有限数量的水平：那些集中最多挂单的水平。SWEEP PROTOCOL Essentials 从先前日、周、时段的价格结构中识别这些水平，随每根新蜡烛保持更新，并实时标记其触碰。它专注于一个问题：清楚地标出流动性所在的位置，并自动保持更新。

适用对象
- 正在了解 ICT / SMC 方法并希望无复杂性可视化流动性水平的交易者。
- 已经构建自己市场解读并希望获得关键水平可靠视觉提醒的主观交易者。
- 任何希望免费初步体验自动流动性映射的人。

包含内容
- SWEEP PROTOCOL Essentials 指标（.ex4 文件，MetaTrader 4），100% 免费。
- 流动性水平、时段区间、触碰警报和迷你仪表盘。
- 只要产品在 Market 上活跃，即可获得产品更新。
本版本专注于流动性映射和水平触及警报；不包含扫荡检测、订单块确认、虚拟交易引擎或资金公司仪表盘。

入门指南
1) 打开你的 MetaTrader 4 的导航窗口，并展开自定义指标。
2) 将 SWEEP PROTOCOL Essentials 拖动到你选择的图表上，任意品种和时间框架。
3) 让水平和时段区间自动构建。
4) 启用适合你的警报（弹窗和/或推送），以便在触及水平时收到通知。

手册与支持
通过 MQL5 消息联系作者以获取快速入门指南，并咨询任何问题。专用方法博客地址将在您索取后提供。

定价
免费。无时间限制，在上述范围内无功能锁定。

决策辅助指标，用于教育目的。它不下单或修改任何真实订单。这不是投资建议。交易涉及资本损失风险。

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4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 联系我获取推荐设置 首发名额有限 ZORYK — MetaTrader 4 专业 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统 你一定经历过这种感觉。 你花时间分析黄金，等待入场，终于打开交易后，价格却立即向相反方向移动。你过早平仓，移动止损，或者因为犹豫几秒而错过机会。随后市场在没有你的情况下，准确到达你最初预期的目标。 问题并不总是方向错误。 真正的问题是不确定性。 你不知道真正的入场位置在哪里，不知道交易逻辑在什么位置失效，也不知道应该先保护较小的利润，还是继续等待更大的行情。你甚至不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在勉强寻找一笔交易。 黄金移动速度非常快。没有明确计划的正确判断，也可能在几秒钟内变成错误决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套专门为 MetaTrader 4 和 XAUUSD M5 周期开发的完整黄金信号与交易计划系统。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自处理所有后续决定的普通指标。 每个确认信号都可以在图表上显示
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
ORB Seeker
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者您自定义的交易时段。ORB Seeker 会根据您选择的交易时段自动调整，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、范围框、突破箭头
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
指标
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
指标
Forex Breath System 它是一个基于趋势的交易系统，可用于任何市场。您可以将此系统用于货币、金属、商品、指数、加密货币甚至股票。它也可以在任何时间范围内使用。该系统是通用的。它显示趋势并提供趋势箭头信号。当信号出现在趋势方向时，该指标还可以为您提供特殊类型的警报，从而使趋势交易成为一项简单的任务。 该指标非常易于使用，因为它根本不需要处理任何难以理解的设置。 您只需将其附加到图表中即可开始交易。无论您喜欢哪种交易风格，系统都会帮助您了解市场的方向以及趋势方向上可能的入场点。 该系统将对所有交易者有所帮助，无论他们的交易经验水平如何。 该指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我以获得交易说明和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
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Sweep Protocol MT4
WI CAPITAL
指标
SWEEP PROTOCOL —— 只做派发，不追噪音。 在流动性扫荡交易上，整个 MQL5 市场没有同类产品。 行情不会无缘无故地突破一个高点或低点。它是去猎杀停在那里的挂单——然后掉头。SWEEP PROTOCOL 把这个掉头的瞬间，实时画在你的图表上。 指标用起来很简单。挂到任意图表，剩下的交给它：自动标出聪明钱真正瞄准的价位，等扫荡发生，确认之后才标记反转。不预测，不猜测——它只汇报市场已经做过的事。 它能为你做什么 - 自动标注流动性 —— 前日高低点、50% 中位线、午夜开盘价，以及亚盘 / 伦敦盘 / 纽约盘的完整区间。自动绘制，自动刷新。 - 信号永不重绘。 信号在 K 线收盘时确认，此后原地不动。你回看的历史，就是当时真正能交易到的。 - 订单块确认。 只有价格从有效的机构价位做出反应，才会给出扫荡信号。信号更少——留下的都是有分量的。 - Power of 3 (AMD) 过滤。 只保留走完“吸筹 → 操纵 → 派发”完整节奏的行情，把没困住任何人的走势剔除掉。 - Sweep A+ —— 假突破。 价格突破区间，触及同向的订单块，再穿过一个公允价值缺口，
Sweep Protocol MT5
WI CAPITAL
5 (1)
指标
SWEEP PROTOCOL —— 只做派发，不追噪音。 在流动性扫荡交易上，整个 MQL5 市场没有同类产品。 行情不会无缘无故地突破一个高点或低点。它是去猎杀停在那里的挂单——然后掉头。SWEEP PROTOCOL 把这个掉头的瞬间，实时画在你的图表上。 指标用起来很简单。挂到任意图表，剩下的交给它：自动标出聪明钱真正瞄准的价位，等扫荡发生，确认之后才标记反转。不预测，不猜测——它只汇报市场已经做过的事。 它能为你做什么 - 自动标注流动性 —— 前日高低点、50% 中位线、午夜开盘价，以及亚盘 / 伦敦盘 / 纽约盘的完整区间。自动绘制，自动刷新。 - 信号永不重绘。 信号在 K 线收盘时确认，此后原地不动。你回看的历史，就是当时真正能交易到的。 - 订单块确认。 只有价格从有效的机构价位做出反应，才会给出扫荡信号。信号更少——留下的都是有分量的。 - Power of 3 (AMD) 过滤。 只保留走完“吸筹 → 操纵 → 派发”完整节奏的行情，把没困住任何人的走势剔除掉。 - Sweep A+ —— 假突破。 价格突破区间，触及同向的订单块，再穿过一个公允价值缺口，
Sweep Protocol Essentials MT5
WI CAPITAL
指标
SWEEP PROTOCOL Essentials — 在市场触及流动性之前先看到它 在寻找信号之前，你需要知道该往哪里看。 SWEEP PROTOCOL Essentials 持续为您绘制机构瞄准的流动性水平，并在价格触及它们的那一刻向您发出警报。 前一日高点/低点、区间 50 %、午夜开盘、亚洲 / 伦敦 / 纽约完整时段区间：这些是市场不断重访的区域。Essentials 自动在您的图表上显示它们，并在正确的时间通知您，无需您持续盯着屏幕。 核心功能 - 自动流动性水平：前一日、周、月高点/低点，区间 50 %，午夜开盘，自动绘制和更新。 - 时段区间：亚洲、伦敦、纽约持续显示，每个时段按颜色编码。 - 触及警报：一旦触及关键水平立即通知（弹出和/或推送），无需守在屏幕前。 - 迷你仪表板：市场背景一目了然（活跃时段、当日水平）直接显示在图表上。 - 轻量且无干扰：对平台流畅性零影响，不向外部发送任何数据。 - 通用性：所有商品、所有时间框架，指数、外汇、金属、加密 CFD。 工作原理 市场在结构上会返回到有限数量的水平：那些集中最多待处理订单的水平。SWEEP P
FREE
Smart Sweep Sniper MT4
WI CAPITAL
指标
# Smart Sweep Sniper MT4 Version What’s New in V.11 : Now with  Automated Midnight Open (Broker GMT Sync) MT4 Midnight Pro Edition , specialized for scalping and day trading in Prop Firm, Available here PROTOCOL - Institutional Liquidity Grab & SMC available here Dynamic Trend Sniper MT4 ## The Institutional Edge — Detect Where Smart Money Acts, Enter When It Matters If you like it, leave a positive review to support its development. If you encounter a bug, let us know before posting a re
Smart Sweep Sniper Midnight Pro Edition MT4
WI CAPITAL
指标
Smart Sweep Sniper: Midnight Open PRO Edition The ultra-specialized institutional tool for Day Trading and Prop Firms PROTOCOL - Institutional Liquidity Grab & SMC available here Dynamic Trend Sniper MT4 If you like it, please leave a positive review to support our work; if you encounter any problems, please let us know. This Midnight Open edition marks a radical evolution. It abandons generalist macro-economic analysis to become an instrument of surgical precision, focused exclusively on intra
Smart Sweep Sniper MT5
WI CAPITAL
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#   Smart Sweep Sniper MT5 Version  What’s New in V.11 : Now with  Automated Midnight Open (Broker GMT Sync) Midnight Pro Edition , specialized for scalping and day trading in Prop Firm,  Available here PROTOCOL - Institutional Liquidity Grab & SMC available here Dynamic Trend Sniper MT5 (available here) ## The Institutional Edge — Detect Where Smart Money Acts, Enter When It Matters If you like it, leave a positive review to support its development. If you encounter a bug, let us know befor
Smart Sweep Sniper Midnight Pro Edition MT5
WI CAPITAL
指标
Smart Sweep Sniper: Midnight Open PRO Edition The ultra-specialized institutional tool for Day Trading and Prop Firms PROTOCOL - Institutional Liquidity Grab & SMC available here Dynamic Trend Sniper MT5 (available here) If you like it, please leave a positive review to support our work; if you encounter any problems, please let us know. This Midnight Open edition marks a radical evolution. It abandons generalist macro-economic analysis to become an instrument of surgical precision, focused ex
Indicator Automator MT5
WI CAPITAL
专家
UNIVERSAL SOLD.EA — MT5 指标自动化工具 提示：在使用 UNIVERSAL SOLD.EA 之前，请先联系您所使用指标的卖家或开发者，询问买入/卖出信号的确切缓冲区编号 (Buffer Number)，以便在 EA 参数或控制面板中进行配置。如果未收到回复，请先使用 EA 进行回测，依次测试不同的缓冲区编号，以确保选择正确的信号缓冲区。 UNIVERSAL SOLD.EA 让您无需编写任何代码，即可将任何自定义 MetaTrader 5 指标转化为自动交易系统。它直接连接到图表上的指标，进行全自动或半自动的交易执行与管理。 核心功能： - 即时自动化：一键连接箭头、缓冲区 (Buffer)、价格水平或通道指标。 - 防重绘算法 (Anti-Repaint)：过滤无效或重绘信号，确保交易执行的可靠性。 - 风险管理：动态止损（点数或 ATR）、保本平仓 (Breakeven) 和自动分批止盈 (Partial Take Profit)。 - 图表控制面板：直接在图表上管理持仓，轻松切换全自动与半自动模式。 - 交易过滤器：内置交易时间段设置、最大点差保护及每日最
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