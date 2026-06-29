No Skam

无SKAM箭头指示器

无SKAM箭头指示器是一款自我优化的交易指标，旨在根据您的表现目标自动微调信号生成和TP/SL水平。


该指标无需手动测试数百个参数组合，而是搜索最适合你优化目标的设置，例如：


最低胜率

最大连败

最低交易次数

正净利润

这可以为交易者节省数小时甚至数天的手动优化时间。


该指标结合了成交量分析和价格行为，生成高质量的入场信号，同时在不同市场条件下保持一致性。


功能

> 自我优化参数

根据您的优化（TWEAK）目标自动调整信号和TP/SL设置。


>高概率条目


结合成交量和价格行为，实现可靠的交易设置。


> 自动TP和SL水平


每个信号都包含建议的止损和止损水平。


> 详细统计面板


跟踪重要表现指标，包括：


胜率

连胜

连败

总交易量

利润因子

平均RR

等......

> 100% 禁止重新涂装


信号在蜡烛关闭后永远不会移动、消失或改变。


如何使用

等待箭头信号。

指示器会自动绘制推荐的TP和SL水平。

这行就在这里。

在建议的止损和获利点设置。

等交易完成。

为什么选择NO SKAM？

节省了无数小时的手动优化。

自动搜索更好的参数组合。

设计上优先考虑一致性，而不是随机信号。

围绕成交量+价格动作构建，而非简单的指标叠加。

提供清晰的统计数据，让你始终了解策略的表现。

100%非重绘——你看到的就是指示器在蜡烛关闭时生成的效果。


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5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
ORB Seeker
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者您自定义的交易时段。ORB Seeker 会根据您选择的交易时段自动调整，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、范围框、突破箭头
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
指标
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
指标
Forex Breath System 它是一个基于趋势的交易系统，可用于任何市场。您可以将此系统用于货币、金属、商品、指数、加密货币甚至股票。它也可以在任何时间范围内使用。该系统是通用的。它显示趋势并提供趋势箭头信号。当信号出现在趋势方向时，该指标还可以为您提供特殊类型的警报，从而使趋势交易成为一项简单的任务。 该指标非常易于使用，因为它根本不需要处理任何难以理解的设置。 您只需将其附加到图表中即可开始交易。无论您喜欢哪种交易风格，系统都会帮助您了解市场的方向以及趋势方向上可能的入场点。 该系统将对所有交易者有所帮助，无论他们的交易经验水平如何。 该指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我以获得交易说明和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
作者的更多信息
One Minute Gold
Abdulkarim Karazon
4.69 (13)
指标
一分钟黄金 是一种基于成交量-价格行为-趋势过滤的箭头入场信号，帮助交易者站在市场正确的一边并创造机会。 为什么选择一分钟黄金？ TP-SL。 内置的止盈止损对象会随着信号显示在图表上，交易者可根据提示设置 TP 和 SL。逻辑包括两种方式：ATR 止盈止损和固定点止盈止损。 统计面板。 信息面板显示在设定历史周期内的胜负统计，展示当前胜率，并提供过去连胜/连败次数以及净利润。 高度可调。 默认设置已优化，但仍有几乎无限的周期和组合可供探索。指标基于 5 条交易规则，每条规则都有独立参数，影响信号质量与胜率。 不重绘。 与一些指标不同，我们的指标绝不重绘，箭头和功能始终保持真实可靠！ ---------------------
FREE
Sure Reverse Channel
Abdulkarim Karazon
5 (3)
指标
The Sure Reverse Channel is a dynamic non repaint trend indicator with entry arrows, the indicator focuses on catching a reverse swing in the market by using channel and price action formula, the indicator comes with built-in money management . HOW TO TRADE : Open buy trade when buy arrow pops up and set your SL below arrow, for TP you have TP  which is opposite band. Open sell trade when sell arrow pops up and set your SL above arrow,   for TP you have TP  which is opposite band. band. Why is
FREE
Scalper Arrow x
Abdulkarim Karazon
5 (1)
指标
Scalper Arrow x is a buy sell arrow type indicator, the strategy behind its signals is based on the MFI indicator with trend filter using Halftrend formula, this indicator can be used alone or mixed with other tools. NOTE : THIS INDICATOR DOESN'T REPAINT OR BACK PAINT, AND ITS ARROW SIGNALS ARE NOT DELAYED. ---------------------------------------------------------------
FREE
ZHL Channel
Abdulkarim Karazon
5 (1)
指标
基于zigzag指标，zigzag高低通道指标是一个提醒交易者趋势变化的工具，它很有用。 由于它将对当前趋势的变化发出早期警报，因此该指标具有多时间范围选项来交易更高或更低的时间范围 当前时间范围内的通道，该指标是对您的系统/策略的添加，可以作为独立交易使用，但我们建议使用 将其添加到您的武器库中。 =============================================================== =============================================================== ===============================================================
FREE
Supreme Arrow
Abdulkarim Karazon
指标
Supreme Arrow 是 mt4 的箭头指标，基于 RSI 和 demarker 指标策略。 该策略适用于趋势市场，但也适用于区间市场，尤其是用于剥头皮交易时。 建议时间范围：任意 推荐附加组件：200 SMA Supreme Arrow 指标不会重新绘制或背面绘制，并且信号不会延迟 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FREE
BinaryMartini
Abdulkarim Karazon
指标
индикатор для бинарной торговли, основанный на пересечении 3MA с macd, он дает сигналы на покупку и продажу при открытии бара и не перерисовывается и не перерисовывается Индикатор не ориентирован на высокий процент выигрышей, поскольку он создан для торговли по мартингейлу, индикатор ориентирован на наименьшее количество проигрышных сигналов подряд. Стратегия: Минимальный депозит 1000 юнит, торговлю начинаем с 1 юнит (размер сделки 1 юнит на каждые 1000 капитала) мы удваиваем размер сделки по сл
Supreme HmaSignal
Abdulkarim Karazon
4.5 (2)
指标
The Supreme HmaSignal indicator is an indicator for trend trading , its main character is the hull moving average colored line , and secondary is buy and sell arrows , arrows are fair but the main focus is on the colored hma , this indicator does not repaint or back paint or delay its signals. if you like this indicator please check my Supreme Trendhisto:   here   , and my Supreme Diamond indicator :   here Parameters:  HMA Period HMA Smoothing HMA Price (close/open) Signal Period (Arrows)
FREE
TMA Stochastic
Abdulkarim Karazon
指标
TMA 随机指标是一个基于随机震荡指标和 tma 波段指标的指标，该指标基于反转策略。 建议时间范围：15岁及以上 推荐设置：剥头皮交易的值较低，波段交易的值较高 =================================================== ===================== 参数 ： tma 历史：返回多少条柱线来显示随机指标上的 tma 波段 K 周期（随机） D 期（随机） S 期（随机） TMA期 TMA转变 极端tma偏差：远带的偏差 tma偏差：内带偏差 ----------------------------------------------------------------------------
FREE
Supreme Trend
Abdulkarim Karazon
指标
Supreme Trend is a reversal/continuation type Oscillator type indicator that is based on Moving average and stochastic indicators this indicator can be used in two methods : Reversal Method : short when golden arrow appear after arrows were above upper level (e.g 70) Reversal Method : long when Purple arrow appear after arrows were below lower level (e.g 30) Trend Method : long when arrows cross above 50 level line , short when arrows cross below 50 level line. use higher ma and stochastic peri
FREE
Trend Reversal Prop
Abdulkarim Karazon
指标
Trend Reversal pro is a histogram type indicator that give long and short signals, the indicator can be traded on its own with following entry rules . Buy Rule, histogram gives green bar. Sell Rule, histogram gives red bar. This indicator doesn't repaint or back paint, this indicator signals are not delayed. -------------------------------------------------------
FREE
Oil Master
Abdulkarim Karazon
指标
Oil Master indicator is a very beginner-friendly buy sell arrow type indicator that works on oil pairs, this indicator focuses on giving quick scalping signals with built-in money management in form of Take profit and stop-loss colored lines that come with each arrow signal, the indicator also has its built in Stats panel that gives signal accuracy % alongside useful info. HOW TO USE : Open trade according to arrow direction, after that use the TP and SL lines above and below the arrow and drag
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Supreme StochRsi
Abdulkarim Karazon
指标
Rsi indicator and Stochastic Combined into one indicator , the Supreme StochRsi doesnt repaint / Back-paint / delay. can be used as overbought oversold strategy , or trend following on 50 level cross. if you like this indicator please check my Supreme Trendhisto: here , and my Supreme Diamond indicator : here ========================================================================= Parameters : Stochastic K and D value , Stochastic period Rsi Period Rsi price ====================================
FREE
OneShotFx
Abdulkarim Karazon
指标
OneShotFX is a scalping arrow signals type indicator, an all in one arrow system with money management and filtered signals. How to trade   Buy : when up arrow prints on the chart open buy trade, set your tp and sl on colored tp and sl lines above and below the arrow signal candle. Sell: when up arrow prints on the chart open sell trade, set your tp and sl on colored tp and sl lines above and below the arrow signal candle. Why is it a good choice  Plenty of signals : no need to wait for long per
FREE
Supreme Direction
Abdulkarim Karazon
4.5 (2)
指标
Supreme Direction is an indicator based on market volatility , the indicator draws a a two lined channel with 2 colors above and below price , this indicator does not repaint or back-paint and signal is not delayed. how to use : long above purple line , short below golden line. Parameters : channel period ========================================================
FREE
Supreme EmaCross
Abdulkarim Karazon
指标
Supreme EmaCross是一个基于两条指数移动平均线交叉的指标，它根据ema交叉生成买入和卖出箭头，并在信号出现时发出警报，该指标不会重新绘制或回画，并且箭头不会延迟，该指标具有快速的特点。 EMA 周期更改面板，交易者可以在不进行指标设置的情况下更改 EMA 值，该面板是可移动的。 =================================================== ==== 参数 ： 快速周期：快速 EMA 周期 慢周期：慢 ema 周期 通知和警报设置 EMA 线开/关 ema 线颜色 EMA 十字箭头开/关 ema十字箭头颜色 =================================================== =========
FREE
Supreme Stoploss
Abdulkarim Karazon
指标
Supreme Stoploss is an indicator for metatrader 4 that is based on the ATR indicator , it gives stoploss/takeprofit as lines drawn above and below the price , this indicator does not repaint/back paint and is not delayed. can be used to determine the stop loss or take profit of a trade using ATR value multiplied by the number set by user. ====================================================================================================== Parameters : ATR SL period : ATR period identity : leave
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Bands Sniper
Abdulkarim Karazon
5 (1)
指标
目前价格仅限10本，之后价格为90美元 基于包络线和带有箭头的 tma，波段狙击指标是一种多用途指标，因为它显示动态支撑和阻力，还提供买入和卖出箭头等入场信号。 默认设置基于 1 小时时间范围，购买后请联系以获取完整指南。 参赛规则： 买入：1.蜡烛收盘价低于两条频带          2.蜡烛收盘价回到 2 个带内，带有 2 个向上箭头（金色箭头和橙色箭头） 卖出 : 1.蜡烛收于两条带之上          2.蜡烛收盘价回到 2 个带内，带有 2 个向下箭头（金色箭头和橙色箭头） TP 1 : 中带线 TP 2 ：相反波段 SL 箭头下方的几个点 建议的时间范围是：15M 及以上 =====================================================
Supreme Channel
Abdulkarim Karazon
指标
基于 TV ATR 通道指标，Supreme Channel 指标是一个动态支撑和阻力带，为交易者提供当前趋势潜在反转的提示。 建议时间范围：15M及以上 推荐设置：默认，但交易者可以根据需要选择更改。 ============================================================================== 参数 ： 1. 通道长度 2.带宽（两条通道线之间的距离） 3.乘数（ATR值乘数） 4. 显示频道（True/False） =========================================================================
Supreme Diamond
Abdulkarim Karazon
指标
Supreme Diamond 是一个基于反转和趋势交易策略的多时间框架指标，该指标不会重新绘制或回画，并且信号不会延迟，该指标会给出带有警报的买入和卖出信号。 该指标有 2 种信号模式可供选择（使用最佳条目作为菱形）输入，如果设置为 true，指标将过滤正常模式信号并给出最佳可能的一种作为菱形信号，在菱形模式下您无法调整菱形信号。 正常模式是当（使用最佳条目作为菱形）输入设置为 false 时，这将激活波段设置和正常模式作为布林带策略，如屏幕截图所示 我们强烈建议使用钻石模式，因为它显示出最佳性能 如何交易至尊钻石：当您从指标收到信号时进入交易，将 sl 设置为先前的低点/高点，并将 tp 设置为 1 比 1 的最小 RRR。 建议时间范围：任意 ========================================= 参数 ： 用于显示信号的时间范围（仅限正常模式） 频段设置（仅限正常模式） 使用最佳参赛作品作为钻石？ （普通模式=假/钻石模式=真） 警报设置 信号形状选项 =============================================
Supreme TrendHisto
Abdulkarim Karazon
指标
Supreme TrendHisto 是一个趋势指标，可给出下降和上升趋势信号，该指标充当直方图，该指标不会重画/回画/延迟。 战略 买入交易：直方图交叉到0.65上方，我们打开买入交易，至于退出，您可以在直方图达到0.70水平时退出，也可以立即退出。 卖出交易：直方图交叉低于-0.65，我们打开买入交易，至于退出，您可以在直方图达到-0.70水平时退出，也可以立即退出。 =============================== 建议时间范围：任意 推荐期限：默认 ============================================= 参数 ： 1.指标周期（倒卖较低，波段交易较高） 2.计算类型（收盘/开盘/最高最低价...等） 3.max bar（显示多少历史记录） 4.mode fast（保持true） =================================================== =================================================== ==========
Sure Reversal
Abdulkarim Karazon
5 (1)
指标
SURE REVERSAL是一种直方图超买/超卖类型的指标，提供关键反转点，表明牛市或熊市的走势 ，该指标是移动平均线与RSI指标的融合，非重绘指标，且不延迟。 参数 ： 马周期 马方法 马 价格 确定期（Rsi） 确定价格 （Rsi） ============== -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FireArrow
Abdulkarim Karazon
指标
FireArrow is an arrow signal based indicator that give buy and sell signals with tp and sl levels , the indicator gives buy/sell signals with alert on candle close along side tp and sl levels on chart for each signal this indicator does not repaint/back-paint and signal is not delayed. Strategy : Open buy same moment buy arrow appear and open sell same moment a sell arrow appear , set tp as drawn on chart along side sl. Recommended Time frame : 15 and above this arrow is good as ? : addon t
BinarySniperZ
Abdulkarim Karazon
指标
Binary Sniper 是一个 mt4 指标，为二元期权交易提供买入和卖出信号，该指标有不同的方法， 对于二元期权交易，该指标不会重新绘制或延迟信号。 参赛规则： 1. 看涨（买入），当红色蜡烛收盘时，二进制狙击条颜色在红色后变为绿色。（第一次颜色翻转） 2. 卖出（卖出），当绿色蜡烛收盘时，二进制狙击条颜色在绿色后变为红色（第一次颜色翻转）。 该指标适用于价格行为/交易量和蜡烛形态，因此设置受到限制。 ==========================================================================================================
Renko Star
Abdulkarim Karazon
指标
Renko Star 是一个 mt4 箭头型指标，旨在交易砖形图表，该指标有一个回溯测试仪表板，可以告诉交易者有用的信息，例如胜率和赢得的点数，它还给出了 atr x 乘法中的 tp 和 sl，该指标给出了其柱线开盘或柱内信号，它有一个黄色标记，将标记给出信号的确切价格，使用该指标的方法是根据指标给出的箭头打开买入或卖出并设置 tp和 sl 也由指标给出，调整指标设置将导致更好或最差的结果，因此您必须更改它们，直到您在仪表板上获得可以信赖的良好结果。 该指示器不会重新绘制或背面绘制 参数 ： atr tp : 基于 atr 的 tp 值 atr sl ：基于 atr 的 sl 值 ATR期 明星时期 星形滤镜 历史记录：需要回测多少历史记录 spread : 在计算中使用spread进行回测 显示点数：如果设置为 true，指标将以点数显示每个信号结果 箭头以及 tp 和 sl 颜色 警报设置 面板/仪表板位置
Spider Arrow
Abdulkarim Karazon
指标
Spider 砖形箭头是一种基于砖形的箭头指示器，可在开盘/内部柱上发出信号，并使用 2 种策略来绘制信号。 如果在其设置中与较高周期一起使用，该指标可用于剥头皮一根柱 TP 或波段交易。 该指示器永远不会重新油漆或背面油漆。 =================================================== ======= 参数 ： 入场时段：主信号时段 Filter period : 信号过滤周期 警报 =================================================== ======= 如何使用 ： 在箭头出现的同一秒开始交易，并更好地接受开仓时出现的信号（其中 90% 会这样做） 使用购买后我发送给您的过滤器来过滤趋势方向 您可以根据相反的信号或您偏好的退出心态退出市场，或者您可以选择一根柱 TP 和一根柱 SL。 =================================================== ======
Sure Swing
Abdulkarim Karazon
5 (1)
指标
Sure Swing 指标基于多个内置指标组合在一起，是一个基于多时间框架趋势的箭头指标，可提供波动交易信号，该指标不会重新绘制。 如何交易： 当带有买入警报的绿色箭头出现时，打开买入交易，止损位于箭头下方，止盈为风险最小的 1 倍 当带有卖出警报的红色箭头出现时，开立卖出交易，止损位于箭头上方，止盈为风险最小的 1 倍 -------------------------------------------------- ---------- =参数： 时间范围：使用什么时间范围来生成信号 摆动周期：信号产生周期 警报 -------------------------------------------------- ----------
Payne Trend
Abdulkarim Karazon
5 (1)
指标
Payne Trend是一个趋势过滤指标，以细彩色线的形式给出可能的市场方向，该指标帮助交易者根据当前的实际趋势做出交易决策，该指标有很多级别表示趋势的强弱，该指标不不重漆或背漆，信号不会延迟。 ================================================================================= 参数 ： 周期 : 趋势周期 模式：ma的计算模式 价格：收盘价/开盘价/最高价/最低价。 警报 ==================================================================================
Max Paynex
Abdulkarim Karazon
指标
Max Payne 是一个反转/趋势信号指标，以箭头的形式给出信号，该指标在同一柱收盘时给出信号，该指标可以在图表上以不同周期多次下降，以获得信号的双重/三重确认 该指标具有高度可调性，可以适应任何交易风格，同时它不会重新绘制或背面绘制，购买后您将获得屏幕截图中显示的完整系统以及使用的模板。 ----------------- 如何交易： 等到您在同一柱上获得三次确认，同时趋势过滤器（购买后您将获得的佩恩趋势）与方向一致 开仓并将止损设置为买入交易的黄金箭头（模板）下方和卖出交易的黄金箭头（模板）上方，您的退出信号是第一个相反的白点信号（模板）。 ----------------- 参数 ： 信号周期：箭头周期 滤波器：信号滤波器 距离：箭头距蜡烛的距离 计数柱：显示多少历史信号 警报 --------------------------------------
Trend StarteR
Abdulkarim Karazon
指标
Trend StarteR — это индикатор на основе нескольких RSI, который подает сигналы восходящего и нисходящего тренда в виде стрелок. Индикатор был создан для прогнозирования возможного тренда и помощи трейдерам в торговле по этим трендам. Этот индикатор не перерисовывает обратную краску руды, сигнал этого индикатора не задерживает. ================= Рекомендации: брокер с низким спредом, любой таймфрейм, но лучше придерживаться M5 и выше, чтобы побить спред. ================================= Парамет
Master Max
Abdulkarim Karazon
指标
MASTER MA 者,移平均线之指标也,用 3 异期之移平均线以成信号,策非常简单,然指标有计仪表板,见有用者回溯试之,如胜率/赢之总利...... 当指标以点数为 TP SL ,故君可以绿点文 TP 、 SL 之赤点 x 示所欲 TP SL,当指标将用此值来计赢/输百分比。 其指标于新柱开盘时严给信号。 信号永无重画迟。 议 : 用 m5 或益高版本... 有日者... 尝试用指标期以得其善。 参数: 3 移平均线期 警 TP/SL 直与每号打印图表,并据之 仪表板色位输之 -------------------------------------------------------------------------------------------
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