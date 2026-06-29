No Skam
- 指标
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- 版本: 1.10
- 更新: 29 六月 2026
- 激活: 15
无SKAM箭头指示器
无SKAM箭头指示器是一款自我优化的交易指标，旨在根据您的表现目标自动微调信号生成和TP/SL水平。
该指标无需手动测试数百个参数组合，而是搜索最适合你优化目标的设置，例如：
最低胜率
最大连败
最低交易次数
正净利润
这可以为交易者节省数小时甚至数天的手动优化时间。
该指标结合了成交量分析和价格行为，生成高质量的入场信号，同时在不同市场条件下保持一致性。
功能
> 自我优化参数
根据您的优化（TWEAK）目标自动调整信号和TP/SL设置。
>高概率条目
结合成交量和价格行为，实现可靠的交易设置。
> 自动TP和SL水平
每个信号都包含建议的止损和止损水平。
> 详细统计面板
跟踪重要表现指标，包括：
胜率
连胜
连败
总交易量
利润因子
平均RR
等......
> 100% 禁止重新涂装
信号在蜡烛关闭后永远不会移动、消失或改变。
如何使用
等待箭头信号。
指示器会自动绘制推荐的TP和SL水平。
这行就在这里。
在建议的止损和获利点设置。
等交易完成。
为什么选择NO SKAM？
节省了无数小时的手动优化。
自动搜索更好的参数组合。
设计上优先考虑一致性，而不是随机信号。
围绕成交量+价格动作构建，而非简单的指标叠加。
提供清晰的统计数据，让你始终了解策略的表现。
100%非重绘——你看到的就是指示器在蜡烛关闭时生成的效果。