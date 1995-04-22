QuantVortex Gold Alpha V13

⚡ QUANT VORTEX ELITE V13 — XAUUSD（黄金）交易专家

QuantVortex Elite V13 是一款专为 XAUUSD（黄金） 在 M30（高度优化）和 H1 时间框架上打造的高性能算法交易系统。本系统专为职业交易员、资产管理经理和自营交易公司（Prop Firm）考核者开发，将多周期动能分析的精准度与名为 Luminus Engine 的独家结构过滤架构完美结合。

与那些会导致账户爆仓并让资金暴露在毒性回撤中的普通网格或马丁策略不同，QuantVortex 采用严格的机构级（Institutional）风控方法：单笔单持、动态保护、高度精选进场以及实时每日亏损硬锁定。

🎯 三大核心工程支柱

  1. 高级风险保护（风险严控）： 每一次市场进场都会立即受到基于真实 ATR 波动率的动态止损保护。系统内置先进的数学移动止损（Trailing Stop）机制，随着价格顺势运行自动锁定利润，大幅降低市场风险暴露并优化风险回报比。无网格。无马丁。无危险抗单。

  2. Luminus 算法引擎（市场环境过滤器）： 底层算法通过自定义的 Z-Score 波动率和效率比（ER）矩阵实时分析市场结构。它将市场划分为 3 种不同的环境：趋势扩张期、均值回归期以及低波动压缩期。QuantVortex 仅在搞概率破位和动能扩张阶段触发交易，完全避开震荡、低流动性的横盘市场。

  3. 实时每日亏损锁定（完美符合自营风控规则）： 内置专门针对严格自营公司规则（如 FTMO、FundedNext、E8 等）设计的净值保护机制。您可以直接在屏幕面板上设置每日最大亏损百分比。一旦触发该阈值，EA 将立即强平所有活动仓位，并锁定当天的交易操作，以保护您的资金账户安全。

⚙️ 实盘黄金胜率调校指南（实盘参数设置）

若要在实盘中激活经我们实验室验证的最高胜率边缘与高精度数学计算，请严格将机器人属性中的参数配置为以下数值：

  • 最小 ADX 阈值 ( InpADXMin ): 从 12 修改为 30(确保算法仅在具备真实机构级趋势强度的行情下触发)

  • 开启 Luminus 过滤器 ( InpUseRegime ): 从 false 修改为 true(启动市场结构环境扫描器)

  • 开启支撑/阻力过滤器 ( InpUseSRFilter ): 从 false 修改为 true(拦截直接迎面撞向历史重大价格阻力墙的非理性订单)

  • 分形周期 ( InpFractalPeriod ): 保持为 5

  • 突破点数 ( InpPipsBreakout ): 保持为 10

  • 真实波幅止损倍数 ( InpStopATR ): 保持为 3.0

  • 追踪止损启动点数 ( InpTrailingStart ): 保持为 1.5

  • 追踪止损步长倍数 ( InpTrailingStep ): 保持为 0.5

📊 真实运营分析与历史统计数据

QuantVortex V13 的核心逻辑通过 XM Global 经纪商的真实 market 数据（99% 历史数据质量）进行了详尽的测试。以下统计数据反映了未激活每日亏损锁定时的纯净资本曲线表现：

  • 交易风格： 高度精选的机构级动能算法。本 EA 绝不盲目频繁交易，也不是刷单手续费机器（HFT）。它会耐心等待精准的市场结构突破，以极高的胜率把握进场时机。

  • 测试期总交易次数： 122 次精准交易（全球综合胜率高达 80.33%）。

  • 做多（Buy）仓位胜率： 83.13%

  • 做空（Sell）仓位胜率： 74.36%

  • 利润因子（Profit Factor）： 2.39

  • 恢复因子（Recovery Factor）： 2.31

  • 夏普比率（Sharpe Ratio）： 5.46 (达到极为优秀的机构级标准)

  • 最大连续盈利： 连续 13 笔交易获利。

🛡️ 风险管理与手数（Lot）推荐设置

本 EA 经过严格的数学调校，绝对专注于资本保保值。在图表显示面板或参数输入框中修改交易手数时，应严格遵循以下账户余额比例：

  • 安全/保守设置（强烈推荐大资金账户及自营考核 Prop Firm）：200 美元（USD）资金配置 0.01 手 进场手数。

    • 示例： 2,000 美元的账户余额 = 固定运行 0.10 手。

    • 示例： 10,000 美元的账户余额 = 固定运行 0.50 手。

  • 稳健设置（加速收益型）：160 美元（USD）资金配置 0.01 手 进场手数。

    • 示例： 1,600 美元的账户余额 = 固定运行 0.10 手。

  • 关于杠杆的提示： 以上测试均在标准 1:100 杠杆下验证完成。如果您在更高杠杆（如 1:500）的经纪商环境中运行，这些指标将为您提供抵抗经纪商强平（Margin Call）的极致安全边际。

🖥️ 交互式双语专业交易面板

  • 双语切换： 只需一键，即可在英文和葡萄牙文之间实时切换。

  • 完全可编辑参数： 直接在图表显示的数控面板文本框内双击，即可实时修改您的 目标手数每日最大亏损 %，无需停机或打开繁琐的 MetaTrader 属性菜单。

  • 一键最小化（"M"）： 可将面板折叠为极简的顶部标题栏，保持您的交易图表干净清爽，让您全神贯注于纯粹的价格行为。

🌐 QUANT VORTEX 生态系统（未来发布预告）

QuantVortex Elite V13 的内部核心分析智能非常强大，因此我们决定将其开发为独立的交易工具。不久后，我们将把驱动该机器人的核心指标单独上架 MQL5 Market：

  • Luminus Market_RegimeIndicator： 通过 Z-Score 自动检测趋势扩张与均值回归的核心数学引擎。

  • QuantVortex SR_Trend_Indicator： 专为流动性区域优化的、基于价格行为（Price Action）的高端支撑、阻力与趋势追踪器。

现在购买本 Expert Advisor，您即可获得该生态系统完美同步的全部合力。

⚠️ 风险提示

现货黄金交易和使用金融杠杆具有高风险性，可能导致实质性亏损，并不适合所有投资者。过去的历史表现（无论是模拟还是通过 MT5 历史数据回测）并不保证未来的实际结果。在部署实盘资金之前，请务必先在模拟账户上测试本 Expert Advisor，以充分了解其运行机制。


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LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
作者的更多信息
Price Action Alpha Pro
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
PRICE ACTION PRO — MetaTrader 5 智能图表形态扫描器 使用 Price Action Pro 改变您的市场分析方式。这是一个功能强大的指标，旨在实时自动识别关键图表形态以及趋势反转或延续信号。 忘记那些手动分析图表的漫长时光吧。Price Action Pro 会持续监控市场，并直接在您的图表上高亮显示高概率交易机会。 Price Action Pro 的功能是什么？ 该指标实时扫描市场，自动识别经典价格行为 (Price Action) 形态，并提供清晰的视觉警报，以辅助您的决策。 检测到的图表形态 头肩顶 (Head and Shoulders) 头肩底 (Inverse Head and Shoulders) 双顶 (Double Top) 双底 (Double Bottom) 三重顶 (Triple Top) 三重底 (Triple Bottom) 三角形（上升、下降和对称） 楔形 (Wedges) 旗形和三角旗形 (Flags and Pennants) 菱形形态 (Diamond Patter
Luminus Gold Pro
Gabriel Balbino De Oliveira
专家
Luminus PRO – 高性能量化算法交易系统 Luminus PRO 是一款全自动智能交易系统 (EA)，专为在全球金融市场中追求机构级稳定性与数学精准度的交易者和投资者而设计。该 EA 将宏观趋势追踪与动态波动率层相结合，进行外科手术般的精准交易，在保持风险严格控制的同时将利润潜力最大化。 告别依赖运气的策略。Luminus PRO 纯粹基于统计数据和快速执行算法，旨在从市场中获取持续稳定的回报。 经过验证的业绩（基于真实报价的历史回测结果）： 获利因子 (Profit Factor): 3.01 — 每一美元风险的回报率极高。 胜率 (Win Rate): 80.39% 的盈利交易（做多头寸的胜率高达 82.92%）。 严格风险控制: 最大净值回撤 (Max Drawdown) 仅为 11.22%。 历史数据质量: 99% 真实报价建模，确保回测的最大可靠性。 ️ 核心功能： 智能趋势过滤: EA 仅使用内置的动量和方向过滤器 (ADX/ATR)，与主导的机构资金流向保持一致时才介入交易。 内置资金保护: 具有自动保本 (Break-Even) 和 移动止损
Price Action Alpha Pro MT4
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
PRICE ACTION PRO v4. 90 — MetaTrader 4 智能图表形态扫描指标 Price Action Pro v4. 90 是专为 MT5 打造的高级市场结构与形态识别指标， 可在实时行情中自动识别经典图表形态、 趋势反转及中继信号。 告别耗时的人工复盘。 该指标全天候监控市场， 并在图表上直接标记高概率交易机会 — 现已全面升级市场背景验证、 真突破确认及智能交易提醒功能。 核心功能 实时扫描图表， 精准识别经典价格行为（Price Action）形态， 提供直观的图表标记与交易参数辅助决策。 4. 90 版本全新特性 市场背景过滤器（Market Regime Filter） 反转形态仅在符合对应趋势背景下触发验证（双顶形态必须建立在前期上升趋势中；双底形态必须建立在前期下跌趋势中）， 大幅减少震荡市中的假信号。 （支持一键开启/关闭） 突破确认机制（Breakout Confirmation） 入场价（Entry）、 止盈目标（TP）和止损位（SL）仅在价格实质突破形态关键位（颈线、 三角形边界、 区间高低点）后才会生成， 避免
SMC Visual indicator MT4
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
SMC Visual Indicator  – 像机构资金一样交易 大多数交易者花费数小时分析市场结构、流动性区域、公允价值缺口（FVG）以及潜在反转机会。当分析完成时，市场往往已经发生了主要波动。 SMC Visual Indicator v6 为您完成这一切。 基于先进的 Smart Money Concepts（SMC）和 ICT 交易理念开发，该指标能够自动识别机构资金活动的重要区域。 打开图表，立即看到： Fair Value Gaps（FVG） Break of Structure（BOS） Change of Character（CHoCH） 买方流动性（BSL） 卖方流动性（SSL） AMD 周期（吸筹、操纵、派发） 所有信息以清晰、专业的方式呈现。 不再猜测，真正理解市场 市场并非随机波动。 机构资金需要流动性来执行大额订单，而这些行为会在图表上留下痕迹。 SMC Visual Indicator v6 帮助您在主要行情启动之前发现这些线索。 当大多数交易者依赖滞后指标时，您将能够观察到价格背后的真实市场结构。 智能分析面板 指标实时整合市场信
Luminus Market Regime PRO
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
Luminus Market Regime PRO — 交易前先知道市场在做什么 不要在错误的市场环境中交易。Luminus Market Regime PRO 能精准告诉你当前市场状态——在你下单之前。 每个交易者面临的问题 大多数指标回答的是*"价格会去哪里？"* Luminus Market Regime PRO 回答的是更重要的问题： "现在值得交易吗？" 亏损不是来自错误的信号——而是在错误的市场环境中执行了正确的信号。在震荡区间中买入突破，在强趋势中卖出反转。本指标专门消除这种错误。 功能介绍 Luminus Market Regime PRO 使用 4 个独立的量化过滤器 协同工作，将市场持续分类为 5 种精确状态： 市场状态 颜色 含义 强劲上升趋势 绿色 ADX高 + ER高 + 动能充足。做多。 上行转变期 蓝色 趋势形成中。寻找做多机会。 下行转变期 橙色 弱势形成。减少多头敞口。 强劲下降趋势 红色 ADX高 + ER高 + 动能充足。做空。 横盘 / 中性 灰色 效率低。观望或谨慎交易区间。 四重过滤引擎 1.
Nexus Prime AIO
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
Nexus Quantum AIO – 您的全能交易导航仪 厌倦了杂乱的图表和令人困惑的信号吗？ 大多数交易者失败是因为他们在黑暗中摸索，盲目猜测价格走势。 Nexus Quantum AIO 是一个完整的决策视觉系统。它将复杂的机构计算转化为屏幕上简单的颜色和信号。 它能为您做什么？ 市场红绿灯： 为您的蜡烛图和背景着色。 绿色 （强劲上涨趋势）、 红色 （强劲下跌趋势）和 灰色 （横盘/危险 - 保持观望）。 三大核心均线： 使用蓝色（快速）、黄色（中速）和绿色（趋势）曲线。当它们齐头并进时，即为您指明了“黄金路径”。 自动价格墙 (S&R)： 自动绘制支撑位和阻力位。您将准确知道价格在哪里反弹或爆发。 突破信号箭头与目标位： 当价格突破“价格墙”时，它会发出箭头信号和手机预警。它甚至能预测未来目标位，让您明确止盈位置。 使用 Nexus 的交易生活： 告别焦虑。只有在颜色一致且信号箭头出现时才进场。这就像在您的交易平台中植入了一个专业的量化大脑。
SupResAI Market Pro
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
让您的交易跃升至机构级水平。SupRes AI v7 是一款专为 MetaTrader 5 打造的终极多功能指标，旨在以数学般的精准度实时解析市场。告别耗时费力的手动划线分析，本智能看板将协助您在图表上高效、精准地捕捉盈利决策。 核心功能： 动态支撑与阻力分析： 采用先进算法识别并聚合高价值核心价格区间，并自带测试次数统计（精准评估级别强度）。 线性回归趋势通道： 自动绘制上涨与下跌趋势通道，并基于统计学标准差预测未来价格走向。 全自动斐波那契（黄金分割）： 实时捕捉最新的波段高点（Swing High）与低点（Swing Low），毫厘不差地绘制斐波那契回调线与扩展线。 K线形态智能扫描器： 实时检测高概率的反转与持续形态（如：十字星、锤头线、射击之星、吞没形态及针形超长影线）。 多指标共振评分系统（本地AI）： 综合交叉复核 RSI、移动平均线（支持 MTF 多周期）、动量指标（Momentum）、ATR（波动率）及实时点差，给出智能化交易方向评分。 技术优势： 双语界面一键切换： 图表内直观集成“PT/EN”交互按钮，一键即刻切换看板语言。 清晰的订单规划参考： 自动生
SMC Visual indicator
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
SMC Visual Indicator v6 – 像机构资金一样交易 大多数交易者花费数小时分析市场结构、流动性区域、公允价值缺口（FVG）以及潜在反转机会。当分析完成时，市场往往已经发生了主要波动。 SMC Visual Indicator v6 为您完成这一切。 基于先进的 Smart Money Concepts（SMC）和 ICT 交易理念开发，该指标能够自动识别机构资金活动的重要区域。 打开图表，立即看到： Fair Value Gaps（FVG） Break of Structure（BOS） Change of Character（CHoCH） 买方流动性（BSL） 卖方流动性（SSL） AMD 周期（吸筹、操纵、派发） 所有信息以清晰、专业的方式呈现。 不再猜测，真正理解市场 市场并非随机波动。 机构资金需要流动性来执行大额订单，而这些行为会在图表上留下痕迹。 SMC Visual Indicator v6 帮助您在主要行情启动之前发现这些线索。 当大多数交易者依赖滞后指标时，您将能够观察到价格背后的真实市场结构。 智能分析面板 指标实时整合市
UpPulse
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
UpPulse Gaussian Signal – Master Trends with Mathematical Precision Are you tired of false breakouts and lagging indicators that get you into trades when the move is already over? Discover UpPulse Gaussian Signal , a high-performance indicator for MetaTrader 5 (MT5) engineered for traders who demand surgical precision and statistical validation before risking capital. UpPulse combines the advanced smoothing power of a Gaussian Filter (ALMA Core) with the institutional momentum tracking of the AD
AngleMeter Pro
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
将市场的倾斜度转化为您最大的交易优势！ 厌倦了滞后且主观的指标？ AngleMeter Pro 旨在彻底改变您在 MetaTrader 5 中的图表分析体验。基于高级三角学与统计线性回归，它通过具有连续色彩渐变的精美可视化量角器，实时测量趋势的精确角度。 结合用于宏观大局分析的双时间框架支持、动态平分通道、内置标准化迷你图表以及多语言交互面板，AngleMeter Pro 为识别趋势反转、突破和完美盘整区提供精准切入点。立即提升您的交易一致性！ 指标概述 AngleMeter Pro 是一款专为 MetaTrader 5 (MT5) 开发的高级专业指标，旨在精确分析趋势、价格通道和市场背景。它融合了高级三角学、线性回归、量角器实时图形反馈（带连续渐变色彩）、标准化迷你图表和动态双语切换（葡萄牙语/英语），全面提升外汇、股票、股指和加密货币交易者的分析能力。 核心功能与技术细节 高级角度计算系统（三种模式）: 模式 0（极值 Max/Min）: 利用所选锚定周期内的最高价和最低价计算角度。 模式 1（开盘 → 收盘）: 专注于分析周期内初始开盘价与最终收盘价之间的纯方向性变化。 模式 2
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