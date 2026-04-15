Конечно, вот полный перевод описания продукта на китайский язык (упрощенный китайский). Я сохранил профессиональную терминологию, используемую в трейдинге и на платформе MetaTrader 5.

MTForge Chart Trader — 专业图表交易执行与管理面板

专为 MetaTrader 5 原生打造的最完善图表订单执行系统

MT5 Chart Trader 通过一个简洁、全互动的图表控制面板，为 MetaTrader 5 带来了机构级的订单执行、订单组合（Bracket）管理和风险控制功能。从进场、管理、保护到出场，您所需的一切功能都可以在图表上完成，无需切换窗口。无需外部桥接、无需 DLL 依赖、无需第三方平台。纯 MQL5 编写，直接在您的 MT5 终端内运行。

无论您是在 1 分钟图表上剥头皮交易（Scalp）纳斯达克（NQ）期货，还是在 15 分钟图表上进行外汇日内交易，亦或是在日线图上进行黄金波段交易——MT5 Chart Trader 都能为您提供专业交易员所需的执行工具，并包装在一个简洁、现代且绝不干扰分析的界面中。

为什么选择 MT5 CHART TRADER？

大多数 MetaTrader 5 交易者往往只能在两个极端之间做出选择：要么使用内置的一键交易面板（功能太简单——没有订单组合、没有追踪止损、没有风险控制），要么使用复杂的 EA 框架（需要编程知识才能配置）。MT5 Chart Trader 填补了这一空白。 它是一个完整的交易管理工作站，直接驻留在您的图表上，通过按钮和热键控制，无需任何编程基础。

以下是 MT5Forge Chart Trader 领先于 MQL5 市场上其他产品的核心优势：

高级交易管理 (ATM)： 订单组合模板支持每笔交易多达 3 个盈利目标，具备自动减仓（Volume Splitting）和多级追踪止损功能。

OCO（相互取消）逻辑： 当一侧成交时，自动取消剩余的关联订单。

全方位风险管理套件： 每日亏损限制、最大交易次数、连续亏损锁定、单日盈利上限、追踪回撤（Trailing Drawdown）监控以及点差过滤。

新闻保护（News Guard）： 集成经济日历，在高影响事件发生前自动锁定入场。

视觉化图表规划： 可拖动的入场线/止损线/目标线，实时计算风险回报比（R:R）。

点击交易（Click-to-Trade）： 直接在图表特定价格水平点击即可放置限价或停损订单。

高级追踪回撤系统： 具备阶梯式上移、利润锁定和触发自动平仓功能——与自营交易公司（Prop Firm）使用的回撤追踪逻辑一致。

核心功能

1. 高级交易管理 (ATM) 订单组合模板

ATM 系统是 MT5 Chart Trader 的核心。它能在您的入场订单成交瞬间，自动放置止损和获利订单。

预设模板： 内置三个可完全自定义的模板（快进快出剥头皮、标准日内交易、波段持仓）。

自动拆分头寸： 自动将您的下单量分配到多个目标位，并智能匹配经纪商的最小手数要求。

双重路径检测： 即使在服务器高负载下，也能通过双重逻辑确保您的头寸始终受到保护。

2. 多级追踪止损系统

远超简单的“移动止损”。它实现了三级进阶式追踪：

0 阶段（保本触发）： 当价格达到预设盈利点数时，自动将止损移至入场价+微利空间。

1-3 阶段（进阶追踪）： 随着利润增加，追踪距离逐级收紧，帮助您在保护利润的同时捕捉大行情。

3. 四种止损计算模式

固定点数 (Fixed Ticks)： 经典模式。

前一烛台 (Previous Candle)： 自动将止损放在前一根已完成 K 线的高点或低点。

基于 ATR： 根据市场波动率自动调整止损距离。

基于指标 (Indicator-Based)： 最先进模式。无需编程即可使用图表上的任何指标（如均线、Supertrend、抛物线 SAR 等）作为动态止损位。

4. 图表规划器 (Visual Chart Planner)

将您的分析直接转化为订单。点击“Plan Long”或“Plan Short”，图表上会出现可拖动的线条。控制面板会实时显示：

以点数为单位的止损和目标距离。

风险回报比 (R:R)。

基于当前账户金额和下单量的实际美元风险额。

风险管理与自营风控

MT5 Chart Trader 旨在强制执行交易纪律：

每日亏损硬限制： 达到设定的美元亏损额后自动锁定，防止报复性交易。

连续亏损锁定： 遭遇连续 N 笔亏损后强制进入冷静期。

追踪回撤模块： 专门针对自营交易公司（Prop Firm）规则设计，支持固定金额、最高净值百分比等模式，并具备预警提示。

其他专业工具

新闻卫士 (News Guard)： 调用 MT5 经济日历 API。例如，在非农数据公布前后 5 分钟自动锁定交易。

交易日志： 自动将每一笔成交记录导出为 CSV 文件，方便导入 Excel 或专业复盘软件。

一键执行（热键）： 支持全键盘操作，包括一键反手（Reverse）、一键全平（Flatten All）等。

界面自定义： 采用深色主题，各功能模块均可折叠或展开，不占用多余绘图空间。

技术架构与要求

原生 MQL5： 运行高效稳定，无 DLL 安全隐患。

全品种支持： 适用于期货（ES, NQ, Gold 等）、外汇、指数、加密货币。

账户模式： 专为 净额结算 (Netting) 账户模式设计（对冲模式下会显示警告）。

环境要求： 需开启“允许算法交易”，MetaTrader 5 终端版本建议在 2361 以上。

重要提示： 本工具为交易执行与管理工具。它不产生交易信号，不预测市场方向，也不进行全自动交易。入场与出场决策由您负责，EA 负责以极高的速度和纪律执行您的决策。

支持： 如有任何问题或功能建议，请通过 MQL5 产品页面的评论区或私信系统联系我们。我们会持续维护并发布更新，以确保兼容性并增加新功能。