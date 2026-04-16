Entry Synergy KPG - 完整指南 (MT5)





Entry Synergy KPG 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间框架信号指标，可提供精确的买入和卖出入场点，并根据市场波动率 (ATR) 动态计算止损 (SL) 和止盈 (TP) 水平。该工具旨在帮助交易者系统地发现高概率交易机会，将多个强大的分析功能无缝集成到一个统一的界面中。





主要功能：





1. 精准入场信号

- 当市场条件吻合时，图表上会直接绘制出醒目的绿色和红色箭头。

- 每个信号都伴有清晰的文本标签，与K线的间距可完全自定义，确保视觉体验整洁无干扰。





2. 动态风险管理（基于 ATR 的 SL/TP）

- 止损和止盈目标使用平均真实波幅 (ATR) 自动生成，确保您的风险参数适应实时市场波动。

- 使用直观的圆点和精确的价格标签，可视化显示多达五个不同的利润目标（TP1 至 TP5）和一个精确的止损水平。

- 完全控制根据个人偏好切换 SL、主 TP 和扩展 TP 线的可见性。





3. 全面的通知系统

- 多渠道警告系统让您随时随地掌握市场动态。

- 包括屏幕弹窗、直接移动推送消息、自动电子邮件发送（需要 SMTP）和可自定义的声音警报。

- 为每种通知类型提供独立的切换开关，并带有可调节的冷却时间，以防止在快速波动的市场中出现垃圾信息。





4. 多时间框架趋势仪表盘

- 通过汇总 11 个不同时间框架（从 M1 到 MN1）的趋势强度，即时衡量市场动能。

- 显示买家和卖家的清晰共识百分比，提供总体市场方向的快速全局视图。





5. 交互式图表指导

- 在您的工作区内置教育面板。

- 提供实用建议，教您如何将信号与指标集成的趋势线颜色结合使用来过滤信号，帮助您决定是顺势积极交易，还是在逆势环境中保持谨慎。





6. 严格的不重绘逻辑 (Non-Repainting)

- 可靠性至关重要。信号仅在K线收盘后严格确认（可选K线收盘验证）。

- 箭头一旦锁定，就会永久保留在图表上，确保您的回测和实盘执行反映真实的历史表现。





7. 深度自定义选项

- 通过调整字体大小、标签间距和最大历史信号限制来定制视觉体验。

- 对通知进行精细控制，允许您启用或禁用特定时间框架的警报（例如，仅在 H1 和 H4 上接收警报）。





重要免责声明与最佳实践：

- 此实用程序旨在增强您的技术分析工作流程，而不是用全自动的黑盒系统取代它。

- 长期盈利能力在很大程度上取决于您的个人交易心理、技能水平和严格的风险管理协议。

- 所有生成的信号均为分析建议。金融市场具有固有风险，每笔已执行交易的最终责任完全由用户承担。

- 我们强烈建议在部署真实资金之前，在模拟环境中对工具进行广泛的正向测试。





技术支持：

- 可通过官方产品讨论区或 mql5.com 的安全内部消息系统随时获取帮助。

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