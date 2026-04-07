Signal Quantum KPG
- 指标
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Le Uyen Phuong Nguyen大家好！我是Billion KPG Club的创始人。
我专注于开发专家顾问（EA）和指标，帮助交易者以更简单、更有条理的方式分析市场。我的工具旨在支持新手和经验丰富的交易者进行日常交易。我始终乐于学习、分享并与交易社区交流想法。
我注重清晰度和实用性，让任何想要改进交易方法的人都能轻松进行市场分析。
- 版本: 6.9
- 更新: 1 八月 2026
- 激活: 5
Signal Quantum KPG – 带止损和止盈水平的买卖信号指标
Signal Quantum KPG 是一款面向 MetaTrader 5 的专业交易指标，可同时提供多个时间框架的趋势强度概览。该指标不深入复杂的公式，而是专注于您能即时看到并直观使用的内容。
主要优点
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多时间框架力量面板 (MTF Dashboard)
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同时显示 7 个时间框架：M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1。
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每个时间框架包含：
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趋势信号（BUY / SELL），颜色清晰。
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基于实际 K 线结构的买卖力量百分比。
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块状力量条 (Strength Bar)，显示当前趋势的强弱程度。
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汇总行 (SUMMARY) 帮助您快速掌握所有时间框架的整体趋势。
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动态买卖信号显示
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当趋势反转时，指标立即在图表上绘制箭头（绿色向上、红色向下）和 BUY/SELL 文字。
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自动计算止损和 5 个止盈水平，并以彩色圆点加价格标签显示，可通过按钮切换。
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多渠道警报系统 (Alert)
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支持所有警报类型：
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MT5 弹窗。
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声音（可自定义 .wav 文件）。
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电子邮件（需要配置 SMTP）。
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通过 MT5 手机端推送通知。
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可针对每个时间框架单独启用/禁用警报（M1、M5、M15 …）。
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直观趋势带 (EMA Ribbon)
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由多条移动平均线组成的连续带状，根据价格趋势自动变色（绿 – 红）。
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帮助快速识别主要趋势：绿色带 = 偏向上升趋势，红色带 = 偏向下降趋势。
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图表上带有一键开关按钮。
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双重动态趋势过滤器
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两个独立的趋势过滤器，以不同颜色的虚线绘制。
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一个过滤器生成主要信号（买卖箭头），另一个用作额外确认。
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灵活定制与优化性能
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轻松调整灵敏度、周期、止损/止盈倍数。
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限制显示信号数量，避免图表混乱。
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仅在足够的 K 线数量上进行计算，不会拖慢系统。
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图表上两个直接按钮：SL/TP ON/OFF 和 EMA ON/OFF。
重要说明
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该指标旨在支持技术分析，并非完全自动化的交易系统。
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使用效果取决于用户的技能和风险管理策略。
支持
支持通过产品评论区或 mql5.com 内部消息系统提供。不支持通过 Telegram、其他即时通讯软件或外部网站提供服务。
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