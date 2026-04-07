Signal Quantum KPG

  • 指标
  • Le Uyen Phuong Nguyen
    Le Uyen Phuong Nguyen

    Le Uyen Phuong Nguyen

    4.7 (12)
    大家好！我是Billion KPG Club的创始人。
    我专注于开发专家顾问（EA）和指标，帮助交易者以更简单、更有条理的方式分析市场。我的工具旨在支持新手和经验丰富的交易者进行日常交易。我始终乐于学习、分享并与交易社区交流想法。
    我注重清晰度和实用性，让任何想要改进交易方法的人都能轻松进行市场分析。
    11 产品
  • 版本: 6.9
  • 更新: 1 八月 2026
  • 激活: 5

Signal Quantum KPG – 带止损和止盈水平的买卖信号指标

Signal Quantum KPG 是一款面向 MetaTrader 5 的专业交易指标，可同时提供多个时间框架的趋势强度概览。该指标不深入复杂的公式，而是专注于您能即时看到并直观使用的内容。

主要优点

  1. 多时间框架力量面板 (MTF Dashboard)

  • 同时显示 7 个时间框架：M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1。

  • 每个时间框架包含：

  • 趋势信号（BUY / SELL），颜色清晰。

  • 基于实际 K 线结构的买卖力量百分比。

  • 块状力量条 (Strength Bar)，显示当前趋势的强弱程度。

  • 汇总行 (SUMMARY) 帮助您快速掌握所有时间框架的整体趋势。

  1. 动态买卖信号显示

  • 当趋势反转时，指标立即在图表上绘制箭头（绿色向上、红色向下）和 BUY/SELL 文字。

  • 自动计算止损和 5 个止盈水平，并以彩色圆点加价格标签显示，可通过按钮切换。

  1. 多渠道警报系统 (Alert)

  • 支持所有警报类型：

  • MT5 弹窗。

  • 声音（可自定义 .wav 文件）。

  • 电子邮件（需要配置 SMTP）。

  • 通过 MT5 手机端推送通知。

  • 可针对每个时间框架单独启用/禁用警报（M1、M5、M15 …）。

  1. 直观趋势带 (EMA Ribbon)

  • 由多条移动平均线组成的连续带状，根据价格趋势自动变色（绿 – 红）。

  • 帮助快速识别主要趋势：绿色带 = 偏向上升趋势，红色带 = 偏向下降趋势。

  • 图表上带有一键开关按钮。

  1. 双重动态趋势过滤器

  • 两个独立的趋势过滤器，以不同颜色的虚线绘制。

  • 一个过滤器生成主要信号（买卖箭头），另一个用作额外确认。

  1. 灵活定制与优化性能

  • 轻松调整灵敏度、周期、止损/止盈倍数。

  • 限制显示信号数量，避免图表混乱。

  • 仅在足够的 K 线数量上进行计算，不会拖慢系统。

  • 图表上两个直接按钮：SL/TP ON/OFF 和 EMA ON/OFF。

重要说明

  • 该指标旨在支持技术分析，并非完全自动化的交易系统。

  • 使用效果取决于用户的技能和风险管理策略。

支持

支持通过产品评论区或 mql5.com 内部消息系统提供。不支持通过 Telegram、其他即时通讯软件或外部网站提供服务。


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Btmm state engine pro
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5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。   该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
指标
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
指标
Ultimate Boom and Crash 指标 Ultimate Boom and Crash 指标由 Coetsee Digital 开发，是一款先进工具，旨在识别市场中的潜在暴涨机会。该指标专为关注 Deriv 和 Weltrade 合成市场的交易者设计，仅在 3 分钟 (M3)、5 分钟 (M5)、15 分钟 (M15)、30 分钟 (M30) 和 1 小时 (H1) 时间周期上运行，并仅支持以下交易对：PainX 1200、PainX 999、PainX 800、PainX 600、PainX 400、GainX 1200、GainX 999、GainX 800、GainX 600、GainX 400、BreakX 600、BreakX 1200、BreakX 1800、SwitchX 600、SwitchX 1200、SwitchX 1800、Crash 1000 Index、Crash 900 Index、Crash 600 Index、Crash 500 Index、Crash 300 Index、Boom 1000 Index、Boom 900 Index、Bo
Gold Signal Pro with Auto TP SL
Genki Andou
3.8 (5)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT5）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方向
作者的更多信息
SMC Buy Sell KPG
Le Uyen Phuong Nguyen
指标
SMC Buy Sell KPG - 用户指南 (MT5) SMC Buy Sell KPG 是一款基于聪明钱概念（Smart Money Concepts）的 MetaTrader 5 指标。它在图表上显示买入和卖出信号，并可视化许多交易者用于分析价格走势的市场结构要素。 该指标旨在通过直接在图表上显示关键结构特征来辅助决策，包括市场结构突破和特性变化（CHoCH）、订单块、公允价值缺口（FVG）、等高等低水平、溢价区和折价区，以及最近的摆动点。 买入和卖出信号以彩色箭头显示。每个箭头包含一个百分比数字，反映基于当前市场条件的估计准确率。当新信号在已收盘的K线上出现时，该工具还会触发声音警报、屏幕弹窗和智能手机通知。 来自日线、周线和月线图表的更高时间周期高低点水平可以绘制在当前图表上，以提供额外参考。箭头和文字的距离会根据每个交易品种和时间周期自动调整，因此在切换市场时无需手动调整。 信号类型： - 蜡烛下方的绿色箭头及 BUY xx% 文字表示潜在的买入信号。 - 蜡烛上方的红色箭头及 SELL xx% 文字表示潜在的卖出信号。 该指标应用多个过滤器以提高信号质量：
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Buy Sell Trend KPG
Le Uyen Phuong Nguyen
4.25 (4)
指标
Buy Sell Trend KPG - 用户指南 (MT5) Buy Sell Trend KPG 是一款适用于 MetaTrader 5 的多功能指标。它在图表上显示买入和卖出信号，提供声音提醒，并包含一个仪表板，可显示多个时间框架的趋势方向。 功能 实时信号以彩色箭头形式显示在价格图表上。 出现新信号时播放声音通知。 仪表板显示多个时间框架（从 MN1 到 M1）的趋势方向及汇总百分比。 该指标可在用户选择的任何时间框架上运行。 信号类型 绿色箭头 - 基本买入信号 红色箭头 - 基本卖出信号 深绿色箭头 - 额外买入信号 深红色箭头 - 额外卖出信号 趋势线用于指示动态支撑位和阻力位。 条形颜色有助于直观识别当前趋势。 仪表板信息 汇总百分比显示整体市场倾向。 当买入信号百分比高于 50% 时，仪表板指示上升趋势。 当卖出信号百分比高于 50% 时，仪表板指示下降趋势。 短横线 (-) 表示横盘市场。 建议用法（仅供参考） 使用 H1 或 H4 上的仪表板识别主要趋势方向。 在 M5 或 M15 时间框架上寻找匹配的信号。 当深绿色或深红色信号与 H1/H4 的主要趋势一致时，
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Buy Sell Quantum KPG
Le Uyen Phuong Nguyen
5 (2)
指标
Buy Sell Quantum KPG – 多时间框架趋势线买卖指标，带智能过滤器与警报系统 Buy Sell Quantum KPG 是一款专业的 MetaTrader 5 指标，旨在帮助交易者基于多个时间框架的趋势反转识别买卖点，同时滤除虚假信号。该指标结合了先进的趋势线核心、三个独立过滤器（EMA、ADX、RSI）以及内置的多时间框架共识表。  主要优势 1. 双趋势显示 – 清晰直观 - 绿线 = 上升趋势，红线 = 下降趋势。 - 买卖信号直接以箭头形式（原始和过滤后）显示在图表上。 - 可选 EMA 50（橙色虚线）以确认趋势方向。 2. 三个智能过滤器（轻松开关） - EMA50 过滤器 – 避免逆势交易。 - ADX 过滤器（默认 14，阈值 25）– 确保仅在趋势足够强劲时交易。 - RSI 过滤器 – 防止在超买区（>70）买入和在超卖区（<30）卖出。 三个过滤器协同工作，降低噪音，提高信号质量。 3. 多时间框架共识表（8个时间框架） - 同时显示 W1、D1、H4、H1、M30、M15、M5、M1。 - 每个时间框架显示：   - 趋势线状态（B
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Quantum Intraday KPG
Le Uyen Phuong Nguyen
5 (1)
指标
Quantum Intraday KPG – 日内/波段买卖信号指标，带多时间周期预测表 Quantum Intraday KPG 是一款适用于 MT5 的指标，基于价格、成交量与波动性的结合，帮助识别短期（日内）和中期（波段）趋势。该指标专注于清晰、易于使用的信号，无需深入的编程知识。 主要优势 1. 自适应动态趋势线 - 绿线表示上升趋势。 - 红线表示下降趋势。 2. 箭头反转信号 - 当趋势改变时，指标立即在图表上绘制绿色向上箭头（潜在上涨）或红色向下箭头（潜在下跌）。 - 箭头与K线的距离基于ATR计算并可调节。 - 建议在 M5、M15、M30 或更高时间周期上使用该指标（避免使用 M1，因为噪音较大）。 3. 多时间周期预测表 - 同时显示9个时间周期：M1, M3, M5, M15, M30, H1, H2, H4, D1。 - 每个周期显示当前趋势：买入（绿色）、卖出（红色）或N/A（灰色）。 - 汇总行显示基于加权时间周期的买入/卖出百分比，快速把握整体趋势。 4. 全面的警报系统 - 支持弹窗、声音（自定义.wav文件）、电子邮件以及通过MT5应用推送
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MACD Buy Sell KPG
Le Uyen Phuong Nguyen
指标
MACD Buy Sell KPG - 用户指南 (MT5) MACD Buy Sell KPG 是一款基于成交量加权 MACD (VWMACD) 的 MetaTrader 5 多功能指标。它在价格图表和指标窗口中显示买入和卖出信号，提供声音提醒和移动推送通知，并包含一个显示多个时间周期趋势方向的仪表板。 功能特点 - 实时信号以彩色箭头形式显示在价格图表和指标子窗口中。 - 当新信号出现在已收盘的K线上时，播放声音通知和移动推送提醒。 - 水平仪表板显示 9 个时间周期（从日线到1分钟）的趋势方向及汇总百分比。 - 该指标适用于用户选择的任何时间周期。 - 信号稳定，不闪烁，不重绘。 信号类型 - 绿色箭头 – 基本买入信号。 - 红色箭头 – 基本卖出信号。 - BUY 和 SELL 文本标签显示在价格图表上箭头旁边。 直方图颜色说明 直方图使用 4 种不同颜色指示趋势强度： - 亮绿色 – 高于零轴，宽度扩大：强劲看涨动量。 - 浅绿色 – 高于零轴，宽度收窄：看涨动量减弱。 - 亮红色 – 低于零轴，宽度扩大：强劲看跌动量。 - 浅粉色 – 低于零轴，宽度收窄：
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Entry Synergy KPG
Le Uyen Phuong Nguyen
5 (2)
指标
Entry Synergy KPG - 完整指南 (MT5) Entry Synergy KPG 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间框架信号指标，可提供精确的买入和卖出入场点，并根据市场波动率 (ATR) 动态计算止损 (SL) 和止盈 (TP) 水平。该工具旨在帮助交易者系统地发现高概率交易机会，将多个强大的分析功能无缝集成到一个统一的界面中。 主要功能： 1. 精准入场信号 - 当市场条件吻合时，图表上会直接绘制出醒目的绿色和红色箭头。 - 每个信号都伴有清晰的文本标签，与K线的间距可完全自定义，确保视觉体验整洁无干扰。 2. 动态风险管理（基于 ATR 的 SL/TP） - 止损和止盈目标使用平均真实波幅 (ATR) 自动生成，确保您的风险参数适应实时市场波动。 - 使用直观的圆点和精确的价格标签，可视化显示多达五个不同的利润目标（TP1 至 TP5）和一个精确的止损水平。 - 完全控制根据个人偏好切换 SL、主 TP 和扩展 TP 线的可见性。 3. 全面的通知系统 - 多渠道警告系统让您随时随地掌握市场动态。 - 包括屏幕弹窗、直接移动推送消息、自动
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Suppy Demand KPG
Le Uyen Phuong Nguyen
指标
Supply Demand KPG – 供需区域指标 for MetaTrader 5 Supply Demand KPG 基于价格行为和成交量自动识别供应区（阻力）和需求区（支撑）。无需手动绘制区域，指标直接在图表上显示，帮助交易者快速找到价格可能反转或突破的关键区域。 主要优势 1. 智能供需区域识别 - 供应区域显示为橙色 – 潜在阻力区。 - 需求区域显示为蓝色 – 潜在支撑区。 - 指标自动扫描图表，仅保留有效区域，删除已被突破或重叠的区域。 2. 基于成交量的区域强度评估 - 每个区域显示累积成交量及其占总量的百分比。 - 粗边框 = 高可靠性区域。 - 细边框 = 较低可靠性区域（需额外确认）。 3. 动态更新与自动删除区域 - 被突破的区域自动消失，保持图表整洁。 - 超出限制的老旧区域自动删除，聚焦最近的有效区域。 4. 总供应 / 总需求显示 - 图表左角显示两行文字（Total Supply 和 Total Demand），展示所有活跃区域的累积强度。 - 可自定义位置和字体大小。 5. 使用指南面板 - 简洁面板解释区域颜色、边框粗细及其含义。 -
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KPG Scalper BS10
Le Uyen Phuong Nguyen
专家
KPG Scalper Bs10 – BillionKPG Club 为 MetaTrader 5 开发的自动交易解决方案 关于点差的重要说明（请参阅设置中的截图） Max Spread 参数应根据您经纪商的平均点差进行设置。经验法则是，您可以将其设置为交易时间框架上工具正常点差的 2-3 倍。EA 包含多个过滤器（点差、RSI、随机振荡器、供需区域），以帮助在稳定的市场条件下入场。 总体描述 KPG Scalper Bs10 是由 BillionKPG Club 为 MetaTrader 5 开发的专家顾问（EA）。它专为黄金（XAUUSD）和主要货币对设计，重点关注风险管理和剥头皮优化。 主要功能 - 自动交易：EA 监控市场、开单并管理仓位，无需人工干预 - 完全经纪商兼容：自动检测并调整填充模式，以与所有 MT5 经纪商配合工作 - 风险管理选项：用户可以调整固定手数或根据需求调整。EA 限制同类型仓位数量，控制入场间距，并在交易之间包含冷却功能 - 利润保护工具：EA 包含基于 ATR 的追踪止损，当市场向有利方向移动时锁定利润 - 多层信号过滤：多个技术过滤器
KPG S8 U8 Scalper
Le Uyen Phuong Nguyen
专家
KPG S8 U8 Scalper EA  (MT5) 关于点差的重要说明（请参阅设置中的截图）： Max Spread 参数应根据您经纪商的平均点差进行设置。通常，您可以将其设置为交易品种在您交易时间框架上正常点差的 2-3 倍。 该 EA 包含多个过滤器（点差、波动时机、结构确认），以帮助在稳定的市场条件下进行入场。 概述 KPG S8 U8 Scalper Bot 是由 BillionKPG Club 为 MetaTrader 5 开发的专家顾问（EA）。它设计用于黄金（XAUUSD）和主要外汇货币对，侧重于选择性入场和风险管理。 主要功能 自动交易：EA 监控市场、开仓并管理持仓，无需人工干预。 全经纪商兼容性：自动检测并调整以适用于所有 MT5 经纪商。 风险管理选项：用户可根据需要调整固定手数。EA 限制同类型仓位数量，控制入场间隔，并在交易之间包含冷却功能。 利润保护工具：EA 包含基于 ATR 的移动止损，以在市场朝有利方向移动时锁定利润。 多层信号过滤：多种技术过滤器（波动时机、结构确认、点差检查）有助于避免在高波动或非规律市场噪音期间入场。
KPG Trend Hs5
Le Uyen Phuong Nguyen
专家
KPG Trend Hs5 – 适用于MT5的自动化交易解决方案 – BillionKPG Club 关于点差的重要说明（参见设置中的截图） Max Spread参数应根据您经纪商的平均点差进行设置。通常可以设置为交易时间框架上该品种正常点差的3倍。EA包含多个过滤器（峰值检测、ATR过滤器、时段过滤器），以帮助在稳定的市场条件下入场。您可以在设置部分截图中查看推荐值。 概述 KPG Trend Hs5是由BillionKPG Club为MetaTrader 5开发的专家顾问（EA）。它设计用于黄金（XAUUSD）和主要外汇货币对（EURUSD、GBPUSD、USDJPY），侧重于风险管理。 主要功能 自动化交易 EA监控市场，开仓和管理持仓，无需人工干预。 风险管理选项 用户可以选择固定手数或每笔交易的百分比风险。EA限制开仓数量，控制入场间隔，并包含亏损后的恢复机制。 利润保护工具 EA包含基于ATR的移动止损、部分平仓和保本止损。 信号过滤 多重过滤器帮助避免在高波动或市场噪音不规则期间入场。 针对黄金和外汇的优化 默认参数已针对黄金（XAUUSD）和主流外汇货币对预先
筛选:
Arhyel Mshelia
480
Arhyel Mshelia 2026.06.07 18:30 
 

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Le Uyen Phuong Nguyen
7842
来自开发人员的回复 Le Uyen Phuong Nguyen 2026.06.08 01:32
Thank you so much for your your 5-star rating! really appreciate your feedback. It motivates me to keep improving. If you have any questions or need any assistance, please let me know. I am always happy to help!
Tamer Etisalat
35
Tamer Etisalat 2026.05.03 01:14 
 

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Le Uyen Phuong Nguyen
7842
来自开发人员的回复 Le Uyen Phuong Nguyen 2026.05.03 02:48
Thank you very much for taking the time to share your feedback! I am very glad to know that the indicator has been useful to you.
If you ever need any support, I am always ready to assist. Thank you again!
chelny666
14
chelny666 2026.05.02 16:05 
 

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Le Uyen Phuong Nguyen
7842
来自开发人员的回复 Le Uyen Phuong Nguyen 2026.05.02 16:15
Здравствуйте! Большое спасибо за ваш отзыв и оценку. Я очень ценю вашу обратную связь! Желаю вам всего наилучшего и успехов!
Didik
144
Didik 2026.04.28 23:32 
 

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Le Uyen Phuong Nguyen
7842
来自开发人员的回复 Le Uyen Phuong Nguyen 2026.04.29 01:06
Thank you so much for your kind words! I truly appreciate your support!
If you have any questions or need any assistance, please let me know. I am always happy to help!
Eduardo Sanchéz
176
Eduardo Sanchéz 2026.04.26 22:38 
 

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Le Uyen Phuong Nguyen
7842
来自开发人员的回复 Le Uyen Phuong Nguyen 2026.04.27 04:08
Muchas gracias por tu valoración. Me alegra mucho que el indicador te esté funcionando bien. Puedes probar también las señales en marcos de tiempo M15, M30, etc. Si tienes alguna pregunta sobre la configuración o el uso del indicador, no dudes en escribirme. Estoy siempre dispuesto a ayudarte. ¡Gracias de nuevo!
1193442978
224
1193442978 2026.04.20 18:34 
 

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Le Uyen Phuong Nguyen
7842
来自开发人员的回复 Le Uyen Phuong Nguyen 2026.04.21 04:21
Muito obrigado pelo seu feedback. Fico muito feliz que você tenha gostado. Agradeço pelo seu apoio! Desejo a você toda a sorte do mundo.
Dunstan Wafula Namusonge
1014
Dunstan Wafula Namusonge 2026.04.11 08:32 
 

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Le Uyen Phuong Nguyen
7842
来自开发人员的回复 Le Uyen Phuong Nguyen 2026.04.11 09:31
Thank you for taking the time to share your experience. I really appreciate your kind words and the 5-star rating. If you ever have any questions or need assistance, feel free to reach out. Happy trading!
A_A AAA
84
A_A AAA 2026.04.08 13:18 
 

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Le Uyen Phuong Nguyen
7842
来自开发人员的回复 Le Uyen Phuong Nguyen 2026.04.08 14:02
Thank you so much for your 5-star rating! I really appreciate your feedback. It motivates me to keep improving and developing more useful tools. Wish you all the best!
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