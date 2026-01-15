Genimi Z Score Inverse Arbitrage Pro

Gemini Z-Score Inverse Arbitrage Pro ist ein hochentwickeltes statistisches Arbitrage-Tool, das entwickelt wurde, um Preisdiskrepanzen zwischen korrelierten Währungspaaren durch fortschrittliche mathematische Modellierung zu erfassen.

Kern-Logik:

Dieser EA implementiert eine einzigartige "Inverse Transformation"-Strategie. Sie zielt auf die klassische negative Korrelation zwischen GBPUSD und USDCAD ab. Durch die mathematische Umkehrung von USDCAD in CADUSD schafft der EA einen positiven Korrelationsrahmen:

Divergence Detection : Der Z-Score zeigt nur dann Spitzen an, wenn die beiden Paare auseinanderdriften (z. B. wenn das eine steigt, während das andere fällt), wodurch Mean-Reversion-Trades ausgelöst werden.

Marktgeräusch-Filterung: Synchronisierte Bewegungen, die durch die USD-Volatilität verursacht werden, werden bei der Berechnung ausgeklammert, um sicherzustellen, dass der EA nur mit hochwahrscheinlichen "Alpha"-Chancen handelt.

Hauptmerkmale:

Logarithmische Spread-Berechnung : Verwendet logarithmische Renditen für die Ableitung des Z-Scores, der ein skaleninvariantes Maß für den relativen Wert darstellt.

Provisionsabhängige Gewinnmitnahme : Die Profit-Engine berücksichtigt die Round-Turn-Provisionen in Echtzeit und zielt nur auf positive Nettorenditen ab.

Unabhängiges Dual-Grid-System : Verfügt über ein risikooptimiertes Martingale-Gitter, das bei größeren Abweichungen jede Seite der Arbitrage unabhängig verwaltet.

MQL-konforme Sicherheits-Engine: Beinhaltet Margin-Level-Wächter, Equity-Drawdown-Schutz und eine "Atomic Lot Pre-check", um die Stabilität bei niedrigen Margen zu gewährleisten.

Risikowarnung:

Statistische Arbitrage ist mit erheblichen Risiken verbunden. Zu den potenziellen Risiken gehören: