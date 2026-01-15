Genimi Z Score Inverse Arbitrage Pro

Gemini Z-Score Inverse Arbitrage Pro es una sofisticada herramienta de arbitraje estadístico diseñada para capturar las discrepancias de precios entre pares de divisas correlacionados a través de modelos matemáticos avanzados.

Lógica central:

Este EA implementa una estrategia única de "Transformación Inversa". Se centra en la correlación negativa clásica entre GBPUSD y USDCAD. Al invertir matemáticamente USDCAD en CADUSD, el EA crea un marco de correlación positiva:

  • Detección de Divergencia: El Z-Score se dispara sólo cuando los dos pares se distancian (por ejemplo, uno sube mientras el otro baja), desencadenando operaciones de reversión a la media.

  • Filtrado del ruido del mercado: Los movimientos sincronizados causados por la volatilidad del USD se anulan en el cálculo, asegurando que el EA sólo opere oportunidades "Alfa" de alta probabilidad.

Características principales:

  • Cálculo logarítmico del diferencial: Utiliza retornos logarítmicos para la derivación de Z-Score, proporcionando una medida de valor relativo invariable en escala.

  • Toma de beneficios en función de las comisiones: El motor de beneficios tiene en cuenta las comisiones de ida y vuelta en tiempo real, con el objetivo de obtener únicamente rentabilidades netas positivas.

  • Sistema independiente de doble red: Incluye una rejilla de martingala de riesgo optimizado que gestiona cada tramo del arbitraje de forma independiente durante desviaciones prolongadas.

  • Motor de seguridad compatible con MQL: Incluye protecciones de nivel de margen, protección contra reducción de capital y una "Precomprobación de lote atómico" para garantizar la estabilidad en condiciones de márgenes bajos.

Advertencia de riesgo:

El arbitraje estadístico implica un riesgo significativo. Los riesgos potenciales incluyen:

  1. Rupturade correlaciones: Las correlaciones históricas pueden colapsarse durante acontecimientos geopolíticos extremos o cambios estructurales del mercado.

  2. Deslizamiento dediferenciales: La rápida ampliación de los diferenciales durante periodos de alta volatilidad puede afectar a la eficacia del arbitraje.

  3. Estrés de márgenes: Como todos los sistemas basados en la red, se requiere capital suficiente para soportar periodos de desviación prolongada de los precios. Recomendación: Pruebe siempre en una cuenta demo durante al menos 4 semanas y aplique una estricta configuración de gestión de riesgos.


FREE
