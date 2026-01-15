Genimi Z Score Inverse Arbitrage Pro
- Asesores Expertos
- Bi Zhou
- Versión: 12.20
Gemini Z-Score Inverse Arbitrage Pro es una sofisticada herramienta de arbitraje estadístico diseñada para capturar las discrepancias de precios entre pares de divisas correlacionados a través de modelos matemáticos avanzados.
Lógica central:
Este EA implementa una estrategia única de "Transformación Inversa". Se centra en la correlación negativa clásica entre GBPUSD y USDCAD. Al invertir matemáticamente USDCAD en CADUSD, el EA crea un marco de correlación positiva:
-
Detección de Divergencia: El Z-Score se dispara sólo cuando los dos pares se distancian (por ejemplo, uno sube mientras el otro baja), desencadenando operaciones de reversión a la media.
-
Filtrado del ruido del mercado: Los movimientos sincronizados causados por la volatilidad del USD se anulan en el cálculo, asegurando que el EA sólo opere oportunidades "Alfa" de alta probabilidad.
Características principales:
-
Cálculo logarítmico del diferencial: Utiliza retornos logarítmicos para la derivación de Z-Score, proporcionando una medida de valor relativo invariable en escala.
-
Toma de beneficios en función de las comisiones: El motor de beneficios tiene en cuenta las comisiones de ida y vuelta en tiempo real, con el objetivo de obtener únicamente rentabilidades netas positivas.
-
Sistema independiente de doble red: Incluye una rejilla de martingala de riesgo optimizado que gestiona cada tramo del arbitraje de forma independiente durante desviaciones prolongadas.
-
Motor de seguridad compatible con MQL: Incluye protecciones de nivel de margen, protección contra reducción de capital y una "Precomprobación de lote atómico" para garantizar la estabilidad en condiciones de márgenes bajos.
Advertencia de riesgo:
El arbitraje estadístico implica un riesgo significativo. Los riesgos potenciales incluyen:
-
Rupturade correlaciones: Las correlaciones históricas pueden colapsarse durante acontecimientos geopolíticos extremos o cambios estructurales del mercado.
-
Deslizamiento dediferenciales: La rápida ampliación de los diferenciales durante periodos de alta volatilidad puede afectar a la eficacia del arbitraje.
-
Estrés de márgenes: Como todos los sistemas basados en la red, se requiere capital suficiente para soportar periodos de desviación prolongada de los precios. Recomendación: Pruebe siempre en una cuenta demo durante al menos 4 semanas y aplique una estricta configuración de gestión de riesgos.