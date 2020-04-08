Classic MACD Histogram

改进版 MACD Histogram（基于动能变化）

MT5 自带的 MACD 指标，量柱使用的是 MACD 线本身的数值。在快速波动或震荡行情中，这种量柱往往变化较慢，难以直观反映短期多空动能的加速或减速，尤其在价格尚未出现明显反转前，信号滞后较明显。

本版本采用更经典的 MACD Histogram 定义方式：

量柱 = MACD − Signal

这种设计可以更敏感地捕捉 多空动能的变化趋势，帮助交易者直观观察动能的加速或减速。量柱由负向（空头）到正向（多头）的过渡，将比默认 MACD 更早地提示潜在的趋势动向。

请注意：

本指标 不是独立交易系统 ，不用于自动开平仓

不预测价格 ，仅提供动能观察工具

建议结合 支撑阻力、趋势结构、其他指标 一起使用，以辅助交易决策

本指标 免费发布，旨在为 MT5 用户提供一种更直观的动能分析方法

此外，本版本提供了更清晰的颜色区分和柱体视觉效果，负向动能区以红色标示，正向动能区以绿色显示，使交易者能够快速判断市场多空力度和潜在动能转折点。

通过这种方式，交易者可以在保持 MT5 操作习惯的同时，获得比默认 MACD 更敏感的动能提示，尤其适合观察快速波动的行情或震荡阶段的短期动能变化。