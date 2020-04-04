Gold Smart Sniper Pro

簡短介紹： 這是一套專為黃金(XAUUSD) 交易設計的技術分析指標。它能自動識別市場波段，標記0.382 與0.618 斐波那契回調位，並在檢測到潛在的價格反轉形態（如W底/M頭）時發送通知。

【主要功能】

雙重監測模式： 同時追蹤0.382（淺層回調）與0.618（深層回調）水平位。

自動波段識別： 基於Lookback 區間自動計算高低點，無需手動繪製。

價格行為過濾： 結合Price Action 邏輯，僅在價格觸及關鍵位並出現特定形態時觸發提示，以過濾市場雜訊。

即時運算邏輯： 即使在休市期間加載，也能立即顯示歷史計算結果，以便於復盤分析。

多端警報通知： 支援MetaTrader 5 桌面彈窗、聲音警報及手機App 推播通知。

🛠️ 核心技術特點

1. 動態斐波那契水平 程式隨K 線動態調整。當市場出現新高或新低時，支撐與阻力線會同步更新，提供當前的關鍵技術位參考。

2. 分層警報系統 將回調區域分為兩類監控：

Level 1 (0.382)：適用於強勢趨勢中的淺層回調觀察。

Level 2 (0.618)：適用於深度回調區域的觀測。

3. 優化顯示與效能

全英文介面： 確保在任何語言系統的MT5 上都能正常顯示，無亂碼困擾。

資源管理： 優化代碼結構，確保指標長期運行時佔用較低的系統資源。

4. 數據預載機制 內置初始化檢查邏輯，確保加載指標時能正確讀取歷史數據並顯示圖表，優化用戶體驗。