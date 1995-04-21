Session Time Line MT4
- 指标
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- 版本: 4.0
- 更新: 2 八月 2026
标题： MT4 全球交易时段时间线仪表盘
描述：全球交易时段时间线是一个交互式指标，可在 MT4 图表上直观地显示主要外汇市场（悉尼、东京、伦敦、纽约）的开盘和收盘时间。
它为利用交易时段重叠期间出现的流动性和波动性的日内交易者提供了一个重要的环境，通过实时仪表板和垂直线，可以立即识别当前开放的市场。
主要特点：
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交互式仪表盘：通过简洁的用户界面面板，以实时水平条的形式显示每个会话的进度，该面板可以在图表内用鼠标自由拖动（移动）。
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一键式线条控制：您可以通过点击仪表盘上的 [开]/[关] 按钮，立即打开和关闭指示开盘/关盘时间的图表垂直线。
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状态记忆功能：即使您更改时间周期或重新启动 MT4 终端，用户拖动的仪表盘位置和按钮激活状态也会被保留。
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免费自定义：您可以自由更改每个会话的时间和颜色，以匹配您正在使用的经纪商的服务器时间。
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一键退出：按下仪表盘右上角的“X”按钮，即可立即干净利落地删除指标和图表上绘制的所有线条。
输入参数（输入设置）：
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服务器时间偏移量：代理服务器的 GMT 偏移量（用于仪表板顶部标题显示）。
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悉尼/东京/伦敦/纽约场次：请具体说明每个市场的开放和关闭时间（包括颜色）。
说明和注意事项：默认交易时间设置为 GMT+3（经纪商标准夏令时）。当进入冬季（GMT+2）或您使用的经纪商位于其他时区时，请根据经纪商终端“市场报价”中的时间，在输入窗口中调整开盘和收盘时间。所有时间必须采用 HH:MM 格式才能正常运行。