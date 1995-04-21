Session Time Line MT4

标题： MT4 全球交易时段时间线仪表盘

描述：全球交易时段时间线是一个交互式指标，可在 MT4 图表上直观地显示主要外汇市场（悉尼、东京、伦敦、纽约）的开盘和收盘时间。

它为利用交易时段重叠期间出现的流动性和波动性的日内交易者提供了一个重要的环境，通过实时仪表板和垂直线，可以立即识别当前开放的市场。

主要特点：

  • 交互式仪表盘：通过简洁的用户界面面板，以实时水平条的形式显示每个会话的进度，该面板可以在图表内用鼠标自由拖动（移动）。

  • 一键式线条控制：您可以通过点击仪表盘上的 [开]/[关] 按钮，立即打开和关闭指示开盘/关盘时间的图表垂直线。

  • 状态记忆功能：即使您更改时间周期或重新启动 MT4 终端，用户拖动的仪表盘位置和按钮激活状态也会被保留。

  • 免费自定义：您可以自由更改每个会话的时间和颜色，以匹配您正在使用的经纪商的服务器时间。

  • 一键退出：按下仪表盘右上角的“X”按钮，即可立即干净利落地删除指标和图表上绘制的所有线条。

输入参数（输入设置）：

  • 服务器时间偏移量：代理服务器的 GMT 偏移量（用于仪表板顶部标题显示）。

  • 悉尼/东京/伦敦/纽约场次：请具体说明每个市场的开放和关闭时间（包括颜色）。


说明和注意事项：默认交易时间设置为 GMT+3（经纪商标准夏令时）。当进入冬季（GMT+2）或您使用的经纪商位于其他时区时，请根据经纪商终端“市场报价”中的时间，在输入窗口中调整开盘和收盘时间。所有时间必须采用 HH:MM 格式才能正常运行。

推荐产品
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
4.6 (5)
指标
介绍 Koala Supply Demand ( 我们鼓励您分享您的评价或反馈，无论是正面的还是负面的，以便其他交易者能够从您的经验中受益。)  欢迎使用 Koala Supply Demand 指标。该指标专为识别不同时间周期中的 未被突破的供需区域 而设计。该指标可以帮助交易者以区域的方式观察市场，您可以看到价格如何尊重某些强力区域。该指标还可以在价格行为信号形成于区域内部时显示相关信号。 了解更多关于 Supply Demand 概念 : 文章 加入我的 MQL5 频道以 获取更多免费产品 : 加入 Koala Supply Demand 的 MT5 版本 也已提供 : 下载 主要功能： 图表回测功能： 通过独特的 On Chart Back Test 功能体验全新的分析方式。只需点击图表上的任意位置，即可立即查看该时刻尚未失效的供需区域。此功能为用户提供实时洞察，以帮助做出更明智的交易决策。 价格行为形态识别： 通过选择不同的价格行为形态来自定义您的交易策略。该指标支持 engulfing patterns 等热门形态。当选择后，指标会在未突破的供需区域内，为每个出现的形态显
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
指标
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Quantum Smart Signals
Shaaban Riad
指标
Quantum Falcon Signal Free is a smart visual trading indicator for MetaTrader 4 designed for Forex and Gold traders. The indicator combines: • Trend analysis • RSI momentum confirmation • MACD momentum filtering • ATR volatility filtering • Higher timeframe confirmation • Smart exit signal detection Main Features: • Smart Buy and Sell signals • Exit Buy / Exit Sell alerts • Real-time dashboard on chart • Professional candle arrows • Multi-timeframe trend confirmation • ATR market volatility filt
FREE
Multi Pivot Pro
Ata Dandul
指标
Multi Pivot Indicator - Professional Trading Tool MULTI PIVOT PRO INDICATOR Professional Multi Pivot Indicator for MT4 5-in-1 Pivot Indicator Professional Trading Tool for MetaTrader 4 ENGLISH TÜRKÇE Multi Pivot Indicator PRO Classic Fibonacci Camarilla Woodie DM What is Multi Pivot Indicator? Multi Pivot Indicator is a professional trading tool that displays 5 different pivot calculation methods on your MetaTrader 4 charts. Pivot points are critical support and resistance
Candle Pattern Finder MT4
Dwi Nur Prasetyo
指标
Candle Pattern Finder Candle Pattern Finder is a powerful MT4 indicator designed to help traders easily detect key candlestick patterns in real-time. Whether you're trading trends, reversals, or consolidations, this tool highlights important price action signals directly on the chart — helping you make faster and more confident trading decisions. Detects popular candlestick patterns: Bullish/Bearish Engulfing Hammer & Inverted Hammer Shooting Star & Hanging Man Three White Soldiers Three Black
FREE
PW Oscillator
Svyatoslav Kucher
5 (1)
指标
PW Oscillator   - индикатор предназначенный для поиска локальных экстремумов, определения текущей тенденции. В расчетах индикатора используется авторская методика. С помощью индикатора можно определять места возможного разворота цены желательно в направлении тенденции, но также с достаточной точностью и против нее. Также с помощью индикатора можно определять текущую тенденцию. Индикатор подходит для любых валютных пар, но для адекватного отображения показания необходимо, чтобы было достаточно ис
Smart Non Repaint Trend Signal Pro
Atventius Bayu Riswanto
指标
Sinyal Tren Non-Repaint Cerdas Pro Smart Non-Repaint Trend Signal Pro adalah indikator teknis yang ampuh dan sangat andal yang dirancang untuk MetaTrader 4. Indikator ini menggabungkan logika pengikut tren yang cerdas dengan pelacakan pembalikan berbasis momentum untuk memberikan sinyal panah Beli dan Jual dengan probabilitas tinggi dan siap pakai langsung pada grafik Anda. Dengan menyaring kebisingan pasar, indikator ini membantu baik trader pemula maupun veteran untuk menangkap pergerakan pas
Mean Reversion Supply Demand MT4
Young Ho Seo
4.56 (9)
指标
Mean Reversion Supply Demand Indicator Mean Reversion Supply Demand is the indicator to detect the important supply demand zone in your chart. The concept of supply demand trading relies on the quantity mismatching between buying and selling volumes in the financial market. Typically, supply demand zone serves to predict the turning point. The wave pattern, for any supply demand zone to work as an successful trade, looks like the price must touch the base zone, move away and then return to zone
Multi TF MA Overlay MT4
Dae Shik Kim
指标
1. 产品名称： 多时间框架移动平均线叠加MT4 一句话总结：一个一体化的交易解决方案，允许您在单个图表上实时查看 7 个主要时间框架的移动平均线。 2. 产品介绍（描述） 交易者必须同时分析多个时间框架，才能了解趋势的主要走向。 Smart MTF MA 可将 M1 到 D1 的移动平均线直观地投射到当前图表上，无需切换图表，让您一眼就能掌握市场的多时间框架趋势。 主要特点： 完美同步：自动计算并显示 7 个时间周期（M1~D1）的移动平均线，与当前图表的走势同步。 自定义：您可以为每个时间范围单独设置周期、颜色和线条粗细，从而构建自己的图表环境。 灵活设置：可以使用“关闭”功能轻松隐藏不必要的时区。 优化性能：针对 META4 环境进行了优化，即使在移动图表时也能提供流畅、无缝的性能。 3. 使用方法（用户手册） 安装：将下载的 .ex5 文件放入 MetaTrader 4 的 Indicators 文件夹中，然后将其拖放到图表上。 配置设置： 全局设置：选择移动平均线计算方法（SMA、EMA 等）和适用价格（收盘价、开盘价等）。 时间范围设置：设置是否使用（Use_T
FREE
SRP Pro
Farhad Kia
5 (1)
指标
Strong Retracement Points Pro edition! SRP (Strong Retracement/Reversal Points) is a powerful and unique support and resistance indicator. It displays the closest important levels which we expect the price retracement/reversal! If all level are broken from one side, it recalculates and draws new support and resistance levels, so the levels might be valid for several days depending on the market! If you are still hesitating to start using this wonderful tool, you can check this link to see how ef
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
3 (2)
指标
Gold Venamax   - 這是最好的股票技術指標。 此指標演算法分析資產的價格變動並反映波動性和潛在的進入區域。 指標特點： 這是一個帶有 Magic 和兩個趨勢箭頭塊的超級指標，可實現舒適且有利可圖的交易。 圖表上顯示用於切換方塊的紅色按鈕。 Magic 在指標設定中進行設置，以便您可以將指標安裝在顯示不同區塊的兩個圖表上。 Gold Venamax 可以放置在具有不同箭頭緩衝區（GV 和 SD）的兩個圖表上。 為此，您需要在設定中選擇不同的 Magic，例如，一個具有 Magic = 999，另一個具有 Magic = 666。接下來，您可以使用圖表上的紅色按鈕選擇箭頭緩衝區。 指標設定中的每個箭頭緩衝區（GV и SD）都有一個單獨的箭頭過濾器，以實現舒適且有利可圖的交易（UseFiltrGV = true; 和 UseFiltrSD = true;）。 進入的最佳訊號 = 遵循兩個緩衝區的訊號箭頭（GV 和 SD）+ 所有三個 MA 線（紅色或藍色）的方向 + TMA 通道邊界（下或上) 。 TMA 通道邊界（下限或上限）也可用於鎖定利潤和/或以較短的停損位進行逆
Visual River Flow Divergence Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Introducing the River Flow Divergence Indicator Are you ready to unlock your trading potential? Meet the River Flow Divergence Indicator, a powerful tool designed to help you navigate market trends and reversals with precision. This indicator is tailored for traders who are eager to fine-tune their strategies and take control of their success. Note: This indicator is not optimized out of the box. It’s crafted for you to customize and optimize according to your unique trading style and goals. Ho
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
指标
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
指标
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
指标
“Auto FIBO Pro” Crypto_Forex 指标 - 是交易中的绝佳辅助工具！ - 指标自动计算并放置在图表斐波那契水平和局部趋势线（红色）上。 - 斐波那契水平指示价格可能反转的关键区域。 - 最重要的水平是 23.6%、38.2%、50% 和 61.8%。 - 您可以将其用于反转剥头皮或区域网格交易。 - 还有很多机会可以使用 Auto FIBO Pro 指标来改进您当前的系统。 - 它具有信息价差掉期显示 - 它显示所连接的外汇对的当前价差和掉期。 - 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。 - 可以将信息价差掉期显示定位在图表的任何角落 . 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。 ...............................................
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
指标
面向专业交易者与评估账户（Prop）的风险管理与限制监控指标 本工具仅在图表上展示风险管理与限制相关的精确信息，帮助你更专注地做出决策。该指标不执行开仓/平仓/修改操作，也不会与智能交易系统（EA）产生干扰。 功能 监控日内与总回撤 基于余额（Balance）或净值（Equity）计算并显示日内/总回撤（可配置）。 显示距离预设限制的剩余百分比。 清晰专业的图表面板 摘要表：余额、净值、当前盈亏、日内/总回撤、预警阈值。 简洁易读的界面，便于专注决策。 基于风险的仓位大小 根据百分比/固定金额风险和所选止损距离计算大致手数。 在图表上显示风险回报比（R:R）以及入场、止损（SL）、止盈（TP）水平。 警报与通知 接近日内/总回撤阈值时触发警报（阈值百分比可设置）。 价格触及 SL/TP 或其他自定义事件时发送通知。 支持向桌面和移动端推送通知。 兼容性与非干预 指标仅用于信息展示，不执行或管理订单。 可同时用于多个图表与品种。 即使在不允许 EA 的环境中也可使用。 使用方法 将指标加载到所需品种与时间周期上。 设置日内/总限制、计算基准（Balance/Equity）以及时区或每日
VR Cub
Vladimir Pastushak
指标
VR Cub 这是获得高质量切入点的指标。该指标的开发是为了促进数学计算并简化对仓位入场点的搜索。多年来，该指标所针对的交易策略已被证明其有效性。交易策略的简单性是其巨大的优势，即使是新手交易者也能成功进行交易。 VR Cub 计算开仓点以及获利和止损目标水平，这显着提高了效率和易用性。查看使用以下策略进行交易的屏幕截图，了解简单的交易规则。 设置、设置文件、演示版本、说明、问题解决，可以从以下位置获取 [博客] 您可以在以下位置阅读或撰写评论 [关联] 版本为 [MetaTrader 5] 计算入场点的规则 开仓 要计算入场点，您需要将 VR Cub 工具从最后一个高点拉伸到最后一个低点。 如果第一个点在时间上早于第二个点，交易者等待柱线收于中线上方。 如果第一个点在时间上晚于第二个点，交易者等待柱线收于中线下方。 根据上述条件，严格在 柱线收盘 后建仓。 换句话说，如果我们在小时图上进行交易，那么从最高点到最低点的时间距离必须超过24小时，最高点和最低点之间的点数必须大于或等于平均价格变动每天。 维持和改变市场地位 可以有多个未平仓头寸；每个头寸都可以单独修改。 VR Cub
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
4.8 (5)
指标
Smart FVG 指标 MT4 – MetaTrader 4 高级公平价值缺口检测 Smart FVG 指标为 MetaTrader 4 提供专业的公平价值缺口（Fair Value Gap，FVG）检测、监控和告警功能，所有信息都直接显示在图表上。它将基于 ATR 的过滤与结构感知逻辑相结合，帮助你去除噪音、适应流动性，并只保留最关键的不平衡区域，从而做出更加精确的交易决策。 主要优势 精准的 FVG 检测：识别真正的市场低效，而不仅仅是简单的 K 线价格跳空。 基于 ATR 的自适应精度：根据不同市场与周期自动过滤低质量信号。 实时有效性跟踪：当价格填补或突破缺口时，相关区域会被自动延伸、调整或删除。 高度可视化与自定义：可根据任何模板自定义颜色、线型和填充样式。 实用告警功能：对新出现、被填补或被突破的 FVG 提供实时通知。 性能优化：轻量化设计，适合多品种、多周期同时扫描。 工作原理 将指标加载到任意 MT4 品种与时间周期图表上。 算法会扫描历史与实时 K 线，标出当前有效的 FVG 区域。 ATR 逻辑会根据当前波动率和流动性动态调整检测条件。 当价格完全回补缺口
FREE
SX Supply Demand Zones MT4
Mojtaba Sarikhani
指标
SX Supply Demand Zones accurately identifies and draws high-probability Supply and Demand zones using a sophisticated algorithm. Unlike traditional indicators that clutter your chart, this indicator is designed with a focus on performance and a clean user experience. New Unique Feature: Interactive Legend System What truly sets this indicator apart from everything else is the Interactive Control Legend. You have a professional dashboard directly on your chart that allows you to: Show/Hide: Ins
FREE
Chart Pattern MT4
Young Ho Seo
指标
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
Automatic Fibonacci Pivots
Martin Alejandro Bamonte
指标
Now free. The key Fibonacci pivot levels, drawn for you automatically every day, on any timeframe. Automatic Fibonacci Pivots calculates the daily support and resistance from the Fibonacci sequence and plots them clean on your chart: the daily pivot, S1/S2/S3 below and R1/R2/R3 above. These are the price zones where the market tends to react, bounce or break, and now you see them without drawing a single line. What it does: - Daily Fibonacci pivot levels (pivot, S1/S2/S3, R1/R2/R3), updated
FREE
Hedge Trading King
Stefano Frisetti
5 (1)
指标
Hedge Trading Monitor is my indicator that instantly monitors the difference or ratio between two assets useful for hedge trading. How to use it + Download the indicator + Apply the indicator on an open chart + You can change the assets using the settings. Distribution + It is distributed only on MQL5.vom + Free license (FREE) - Contact me privately on MQL5.com: send me a message
FREE
Oscillator 5 35
Paul Bratby
指标
5/35 Oscillator to be used with our Elliott Wave Indicator as part of the overall strategy on trading the 5th wave. The Elliott Wave Indicator Suite is designed around a simple but effective Swing Trading Strategy. The Indicator Suite is great for Stocks, Futures and Forex trading on multiple timeframes You can find the main Elliott Wave Indicator here  https://www.mql5.com/en/market/product/44034
FREE
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
指标
这是一个预测蜡烛收盘价的指标。 该指标主要用于 D1 图表。 该指标适用于传统外汇交易和二元期权交易。 该指标可以用作独立的交易系统，也可以作为您现有交易系统的补充。 该指标分析当前蜡烛，计算蜡烛本身内部的某些强度因素，以及前一根蜡烛的参数。 因此，该指标预测市场走势的进一步方向和当前蜡烛的收盘价。 由于这种方法，该指标既适用于短期盘中交易，也适用于中长期交易。 该指标允许您设置指标在分析市场情况期间将产生的潜在信号的数量。 在指标设置中有一个特殊的参数。 此外，该指标可以通过图表上的消息、电子邮件以及推送通知的形式通知新信号。感谢您的关注！交易愉快！ 购买后一定要写信给我！ 我会给你我的交易指标的建议！ 还可以获得奖金！
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
指标
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
指标
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
ARKA Qstick MT4
Aren Davidian
指标
This indicator idea comes from Tushar Chande called Qstick. Technical indicators quantify trend direction and strength in different ways. One way is to use the difference between close and open for each bar and to sum it up over a period of time. The formual is: Qstick (period ) = Average ((close-open ), period ) In this indicator, we can choose how to calculate body by two famous chart types. The first and default indicator settings are based on Heiken Ashi chart, and the second is based
FREE
CyberZingFx Trend Reversal
Afsal Meerankutty
4.18 (17)
指标
NEW YEAR SPECIAL DISCOUNT RUNNING NOW 40% DISCOUNT Price slashed from $149 to $89 until 3rd Jan 2025 Indicator captures the trend reversals with no-repaint Buy and Sell Arrow signals. CyberZingFx Trend Reversal Indicator - your go-to solution for accurate and reliable trend reversal signals. With its  advanced trading strategy , the indicator offers you Buy and Sell Arrow signals that do not repaint, making it a reliable tool for catching Swing Highs and Swing Lows in any market and any time fr
AP Vwap Bands Pro MT4
Allan Graham Pike
指标
AP VWAP Bands Pro (MT4) Volume-weighted average price with ±σ bands for clear intraday bias, mean-reversion zones, and dynamic support/resistance. Works on crypto (incl. BTC), FX, indices, and metals. Uses tick-volume when real volume isn’t available. What it shows VWAP line (volume-weighted mean price). Two envelopes around VWAP (default ±1σ and ±2σ) to highlight balance vs. extension. Reset modes: Day, Week, or Anchor Time (HH:MM) to start VWAP where you need it (e.g., exchange open). Why
FREE
Sorsawo Magic Signal
Ilham Hijrah Saputra
指标
Sorsawo Magic Signal Pro is an advanced technical analysis tool designed to identify high-probability entry points by combining adaptive momentum logic with smart volatility filtering. Core Features Adaptive WPR Logic : Unlike standard oscillators, Sorsawo Magic uses a dynamic calculation period that automatically adjusts based on market volatility. Volatility-Filtered Signals : The indicator analyzes price gaps and momentum surges to ensure signals are only generated when there is sufficient ma
FREE
该产品的买家也购买
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
指标
M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity 是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
指标
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
指标
KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
指标
DayTrader PRO DayTrader PRO 是一款先进的交易指标，它结合了约翰·埃勒斯 (John Ehlers) 的 Laguerre 滤波器与强大的自动优化引擎。该指标不依赖固定的参数，而是根据最新的市场状况自动搜寻最佳设置，帮助您在无需手动调整的情况下适应不断变化的市场波动。 该指标可生成清晰的买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 信号，并提供根据当前市场波动率计算得出的自适应止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 水平。内置的趋势、效率系数 (Efficiency Ratio)、波动率和蜡烛图过滤功能，有助于剔除低质量的交易设置，从而提高信号的准确性。 实时性能面板会显示当前已优化的设置、利润因子 (Profit Factor)、胜率 (Win Rate)、回撤 (Drawdown) 以及其他交易统计数据。DayTrader PRO 还支持弹出窗口、推送、邮件和声音提醒，确保您不会错过任何交易机会。 主要功能 全自动参数优化 自适应买入与卖出信号 基于 ATR 的动态止损与止盈 支持每日、每周或每月重新优化 内置趋势与市场过滤功能 性能统
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 联系我获取推荐设置 首发名额有限 ZORYK — MetaTrader 4 专业 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统 你一定经历过这种感觉。 你花时间分析黄金，等待入场，终于打开交易后，价格却立即向相反方向移动。你过早平仓，移动止损，或者因为犹豫几秒而错过机会。随后市场在没有你的情况下，准确到达你最初预期的目标。 问题并不总是方向错误。 真正的问题是不确定性。 你不知道真正的入场位置在哪里，不知道交易逻辑在什么位置失效，也不知道应该先保护较小的利润，还是继续等待更大的行情。你甚至不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在勉强寻找一笔交易。 黄金移动速度非常快。没有明确计划的正确判断，也可能在几秒钟内变成错误决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套专门为 MetaTrader 4 和 XAUUSD M5 周期开发的完整黄金信号与交易计划系统。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自处理所有后续决定的普通指标。 每个确认信号都可以在图表上显示
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
作者的更多信息
MT5 Supertrend Pure
Dae Shik Kim
4.83 (6)
指标
Supertrend Pure MT5 - 高精度趋势跟踪指标 您的评价、评论和评分对我改进程序来说是莫大的鼓励。谢谢！ [产品描述] Supertrend Pure 是一款简洁高效、专注于交易本质的趋势指标。它摒弃了复杂的设置，并采用数学优化的平均真实波幅 ​​(ATR) 计算方法，有效去除市场噪音，精准捕捉真实趋势。 主要功能： 纯净算法：提供可靠信号，绝不重绘。 智能可视化：上升趋势采用水蓝色，下降趋势采用番茄色，方便用户即时查看。 多用途：适用于所有时间周期，从超短线交易到日内交易和波段交易均可胜任。 轻量级：优化的代码确保即使在多个图表上运行也不会造成终端卡顿。 [配置方法/参数] ATR 周期：设置波动率的计算周期（默认值：10）。倍数：调整趋势敏感度（默认值：3.0）。 警报设置：设置各种警报的开启/关闭状态。 [使用技巧/交易策略] 趋势确认：仅当趋势线位于K线下方且呈天蓝色时才考虑买入。 止损线：您可以将超级趋势线本身用作动态追踪止损，从而最大化利润。 组合过滤器：将此指标与成交量指标或移动平均线结合使用，可以更有效地过滤掉虚假突破。
FREE
Candle Timer META5
Dae Shik Kim
指标
蜡烛计时器：直观的蜡烛收盘时间通知指标 蜡烛计时器是一款重要的辅助指标，可帮助交易者实时查看图表上当前蜡烛收盘的剩余时间。它尤其适用于日内交易或在波动剧烈的市场中确定精准的入场和出场时机。 ※ 您的评价和建议是对我们开发此程序的莫大鼓励。谢谢！ 主要功能： 实时倒计时：实时显示当前蜡烛收盘的剩余分钟数和秒数。 动态位置调整：随当前价格移动，最大程度地提高图表的可读性。 蜡烛颜色联动：倒计时框的背景颜色会根据蜡烛的性质（阳线/阴线）自动变化，以增强视觉识别。 看涨（上涨）：绿色背景上的白色文字 看跌（下跌）：红色背景上的白色文字 使用蜡烛图计时器的好处： 心理稳定：准确识别蜡烛图收盘时间可以防止仓促入场，并有助于保持心理稳定。精准把握时机：您可以捕捉蜡烛图收盘前的价格波动，从而制定更复杂的交易策略。 优化交易策略：您可以利用蜡烛图收盘时间有效地应用各种交易技巧（例如，蜡烛图形态交易、突破交易等）。 蜡烛图计时器是一款实用工具，其简单而强大的功能有助于提升交易者的业绩。立即将其应用到您的图表中，体验其效果！
FREE
META5 AlamTMA
Dae Shik Kim
指标
“在波涛汹涌的市场中解读趋势的本质：TMA通道（三角移动平均线）” 您是否曾因追逐上涨价格而遭受损失，因为市场充斥着无数噪音和虚假信号？TMA通道是一个真正的趋势指标，它超越了简单的移动平均线，以最平滑、最清晰的方式呈现价格的“真实走势”。 ※ 您的评价和评分对我们开发此程序至关重要。谢谢！ 1. TMA：为什么专家们对“平滑曲线”如此热衷？ 传统的移动平均线（SMA、EMA）会在价格出现轻微波动时急剧下降，从而发出错误的信号。然而，TMA采用双重平滑技术来计算“平均值的平均值”。 核心原则：通过最大程度地重视数据的中心值，TMA通道忽略了暂时的剧烈波动（噪音），追踪价格的“平均轨迹”。 用户体验：由于图表看起来更加清晰有序，TMA通道有助于交易者减少情绪化交易，并进行顺应趋势的“耐心交易”。 2. TMA通道独有的强大战略优势 如果布林带反应过于敏感，导致频繁触发止损，TMA通道可提供以下解决方案： 假突破过滤：通过过滤掉看似暂时突破布林带的假突破信号，TMA通道提高了仅在真正趋势反转点捕捉信号的概率。 清晰的支撑位和阻力位：只需观察价格在TMA通道中心线附近的
FREE
MT4 Supertrend Pure
Dae Shik Kim
指标
Supertrend Pure MT5 - 高精度趋势跟踪指标 您的评价、评论和评分对我改进程序来说是莫大的鼓励。谢谢！ [产品描述] Supertrend Pure 是一款简洁高效、专注于交易本质的趋势指标。它摒弃了复杂的设置，并采用数学优化的平均真实波幅 ​​(ATR) 计算方法，有效去除市场噪音，精准捕捉真实趋势。 主要功能： 纯净算法：提供可靠信号，绝不重绘。 智能可视化：上升趋势采用水蓝色，下降趋势采用番茄色，方便用户即时查看。 多用途：适用于所有时间周期，从超短线交易到日内交易和波段交易均可胜任。 轻量级：优化的代码确保即使在多个图表上运行也不会造成终端卡顿。 [配置方法/参数] ATR 周期：设置波动率的计算周期（默认值：10）。倍数：调整趋势敏感度（默认值：3.0）。 警报设置：设置各种警报的开启/关闭状态。 [使用技巧/交易策略] 趋势确认：仅当趋势线位于K线下方且呈天蓝色时才考虑买入。 止损线：您可以将超级趋势线本身用作动态追踪止损，从而最大化利润。 组合过滤器：将此指标与成交量指标或移动平均线结合使用，可以更有效地过滤掉虚假突破。
FREE
CM Ultimate MA MTF Triple System MT5
Dae Shik Kim
5 (1)
指标
CM Ultimate MA MTF V2 Triple 是一款高性能多时间框架 (MTF) 移动平均线指标，专为 MetaTrader 5 平台设计。它在同一图表上绘制三条独立的移动平均线（短线、中线、长线），每条线都基于动量变化呈现动态的三色趋势可视化效果。 通过计算上下斜率的变化，该指标帮助交易者识别趋势方向，并过滤市场噪音，从而实现快速执行。 主要技术优势 6 缓冲区动态颜色逻辑：采用 6 个严格的指标缓冲区，可无缝跟踪数值和颜色索引。三条线会立即改变颜色，分别代表看涨、看跌或中性/动量持稳状态。 视觉层级布局：优化的线宽设计带来直观的心理感知： MA 1（短线）：宽度 4（实线）——对当前价格变化高度敏感，可快速识别入场信号。 MA 2（中线）：宽度 2（实线）——作为动态支撑/阻力锚线。 MA 3（长线）：宽度 1（实线）——代表宏观趋势和整体市场倾向的最终基准。 高级多时间框架支持：将更高时间框架的数据（例如 H4 或 D1）直接叠加到当前较低时间框架的图表（例如 M5 或 M15）上，以追踪主导的机构趋势。 4 种多功能移动平均线类型：原生支持简单移
FREE
Candle Timer META4
Dae Shik Kim
指标
蜡烛计时器：直观的蜡烛收盘时间通知指标 蜡烛计时器是一款重要的辅助指标，可帮助交易者实时查看图表上当前蜡烛收盘的剩余时间。它尤其适用于日内交易或在波动剧烈的市场中确定精准的入场和出场时机。 ※ 您的评价和建议是对我们开发此程序的莫大鼓励。谢谢！ 主要功能： 实时倒计时：实时显示当前蜡烛收盘的剩余分钟数和秒数。 动态位置调整：随当前价格移动，最大程度地提高图表的可读性。 蜡烛颜色联动：倒计时框的背景颜色会根据蜡烛的性质（阳线/阴线）自动变化，以增强视觉识别。 看涨（上涨）：绿色背景上的白色文字 看跌（下跌）：红色背景上的白色文字 使用蜡烛图计时器的好处： 心理稳定：准确识别蜡烛图收盘时间可以防止仓促入场，并有助于保持心理稳定。精准把握时机：您可以捕捉蜡烛图收盘前的价格波动，从而制定更复杂的交易策略。 优化交易策略：您可以利用蜡烛图收盘时间有效地应用各种交易技巧（例如，蜡烛图形态交易、突破交易等）。 蜡烛图计时器是一款实用工具，其简单而强大的功能有助于提升交易者的业绩。立即将其应用到您的图表中，体验其效果！
FREE
META4 AlamTMA
Dae Shik Kim
指标
“在波涛汹涌的市场中解读趋势的本质：TMA通道（三角移动平均线）” 您是否曾因追逐上涨价格而遭受损失，因为市场充斥着无数噪音和虚假信号？TMA通道是一个真正的趋势指标，它超越了简单的移动平均线，以最平滑、最清晰的方式呈现价格的“真实走势”。 ※ 您的评价和评分对我们开发此程序至关重要。谢谢！ 1. TMA：为什么专家们对“平滑曲线”如此热衷？ 传统的移动平均线（SMA、EMA）会在价格出现轻微波动时急剧下降，从而发出错误的信号。然而，TMA采用双重平滑技术来计算“平均值的平均值”。 核心原则：通过最大程度地重视数据的中心值，TMA通道忽略了暂时的剧烈波动（噪音），追踪价格的“平均轨迹”。 用户体验：由于图表看起来更加清晰有序，TMA通道有助于交易者减少情绪化交易，并进行顺应趋势的“耐心交易”。 2. TMA通道独有的强大战略优势 如果布林带反应过于敏感，导致频繁触发止损，TMA通道可提供以下解决方案： 假突破过滤：通过过滤掉看似暂时突破布林带的假突破信号，TMA通道提高了仅在真正趋势反转点捕捉信号的概率。 清晰的支撑位和阻力位：只需观察价格在TMA通道中心线附近的
FREE
Aura Sideways Specialist
Dae Shik Kim
专家
Aura Specialist V34：横盘行情精准交易专家 ※ 您的评价和评分对我们持续开发此程序至关重要。谢谢！ ※ 本程序专为波动性极高的黄金（XAUUSD）市场设计。即使在波动剧烈的市场中，它也能保持稳定运行，尤其适合那些难以驾驭横盘行情的投资者。 Aura Specialist V34 是一款高性能算法交易系统，旨在通过捕捉横盘行情中的细微波动来最大化利润。最新版 V34 拥有强大的资产保护算法和智能波动率过滤器，进一步提升了稳定性。 1. 核心交易逻辑 智能移动平均线突破策略（MA 突破逻辑）：该策略并非依赖简单的价格突破，而是通过分析设定时间框架（Entry_TF）内连续K线的收盘状态来提高入场可靠性。 多时间框架趋势过滤器：该策略通过 Sequence_TF 实时监控上方图表的走势，并通过仅在当前价格高于长期移动平均线时才生成买入信号来防止逆势入场。 **自适应网格系统（智能缩放）：如果初始入场后价格反转，系统会根据设定的点位（Grid_Distance_Pts）部署精确的网格交易量，从而调整平均成本。 2. 主要功能和过滤器 波动率过滤器：如果当前
FREE
Aura TMA Compound Integrated
Dae Shik Kim
专家
【产品名称：Aura TMA 复利大师】 混合交易的巅峰之作：TMA 趋势跟踪与智能网格加仓系统 ※ 您的评价和建议是对我们开发本程序的莫大鼓励，感谢您的支持。 ※ 本程序专为波动性极高的黄金（XAUUSD）货币对设计。请勿将此机器人用于其他货币对。 ※ 请参考附图中的变量设置；我们相信这将有助于您获得稳定的交易结果。请尽量不要一次性投入超过您资产10%的资金。如有任何疑问，请留言，我们会尽快回复。 ※ 请先通过1个月的租赁试用体验该程序。如果您满意，请考虑购买。为了保护用户权益，我们将定期调整程序价格。 1. 产品介绍 您是否希望在波动剧烈的市场中精准操作，不受情绪左右？Aura TMA 复利大师是一款混合型自动交易解决方案，它结合了三角形移动平均线 (TMA) 的趋势分析能力和网格策略的盈利最大化能力。它通过精密的入场逻辑和多级资产保护算法，旨在实现稳健的资产增长。 2. 主要优势 双时间框架 TMA 引擎：交叉验证主图和子图的 TMA 信号，过滤掉噪音，精准捕捉核心市场趋势。 智能复利（复利加仓）：配备交易量控制系统，可根据账户余额自动优化交易手数，最大程度地
FREE
CM Ultimate MA MTF Strategy MT5
Dae Shik Kim
指标
产品描述 CM Ultimate MA MTF V2 是一款高度优化的双移动平均线技术指标，专为 MetaTrader 5 平台原生开发。它在同一图表上显示两条独立的移动平均线（短期和长期），并采用自适应三色趋势可视化，可即时追踪市场动能的变化。 该指标利用高性能的多时间框架 (MTF) 技术，为交易者提供清晰、无噪声的趋势方向，且不会引入终端滞后。 主要技术优势 严格的 4 缓冲区架构：采用精确的 4 个内部指标缓冲区（2 个用于数据图，2 个用于颜色索引），确保完全符合 MT5 的布局架构。 双移动平均线汇合：通过两条主要趋势线过滤市场噪声，简化您的图表： Ultimate MA 1（短期）：图表宽度 4（实线）——对即时价格波动高度敏感，专为精准把握市场入场时机而设计。 终极移动平均线 2（长期）：线宽 2（虚线）——作为动态支撑/阻力锚点和宏观趋势边界。 自适应三色可视化：线条颜色根据斜率和变化率计算自动调整： 浅绿色：强劲上涨动能（上升斜率） 红色：强劲下跌动能（下降斜率） 青色：中性动能或横盘整理（状态不变） 真正的多时间框架 (MTF) 引擎：将
FREE
Multi TF MA Overlay MT5
Dae Shik Kim
指标
1. 产品名称：智能多时间框架移动平均线 (MTF MA) 产品简介：一款一体化交易解决方案，可让您在单个图表上实时查看 7 个主要时间框架的移动平均线。 2. 产品描述 交易者必须同时分析多个时间框架才能把握整体趋势。智能 MTF MA 可将 M1 至 D1 的移动平均线直观地投射到当前图表上，无需切换图表，让您一目了然地掌握多个时间框架的市场趋势。 主要功能： 完美同步：自动计算并显示 7 个时间框架（M1-D1）的移动平均线，与当前图表的走势同步。 自定义：您可以为每个时间框架单独设置周期、颜色和线条粗细，打造个性化的图表环境。 灵活设置：使用“关闭”功能可以轻松隐藏不需要的时间框架。 性能优化：针对 MQL5 环境进行了优化，即使在移动图表时也能提供流畅无缝的性能。3. 使用方法（用户手册） 安装：将下载的 .ex5 文件放入 MetaTrader 5 的 Indicators 文件夹，然后将其拖放到图表上。 配置： 全局设置：选择计算方法（SMA、EMA 等）和适用价格（收盘价、开盘价等）。 时间周期设置：设置是否使用 T1 (M1) 到 T7 (D
FREE
CM Ultimate MA MTF Triple System MT4
Dae Shik Kim
指标
[英文] 产品描述 CM Ultimate MA MTF V4 Triple 是一款高度先进的多时间框架 (MTF) 三重移动平均线指标，专为 MetaTrader 4 (MT4) 平台重新设计。它采用自适应三色动量着色架构，在单个图表上同时追踪短期、中期和长期市场趋势。 MT4 通常将指标的缓冲区数量限制为最多 8 个，而这款高级工具利用专有的虚拟渲染引擎，能够无缝呈现完整的三重线系统，且无终端延迟。 主要技术优势及 MT4 架构 混合 6 缓冲区和对象引擎：为了突破 MT4 严格的 8 缓冲区限制，该指标分配了 6 个物理缓冲区，用于高速渲染 MA 1 和 MA 2。宏观基线 (MA 3) 通过低延迟虚拟趋势对象系统绘制，确保与 MT5 版本完全一致的视觉效果。 精准的三色趋势线阴影：通过分析价格速度，消除标准移动平均线的滞后性。每条趋势线都会动态改变颜色，以反映市场状态： 浅绿色：强劲的上涨动能（上升趋势） 红色：强劲的下跌动能（下降趋势） 青色：中性盘整或无方向性区间震荡 结构化的视觉层级： MA 1（短线）：宽度 4（实线）——对即时价格波动高度敏感；用
FREE
Session Time Line MT5
Dae Shik Kim
指标
标题： 全球会话时间线仪表盘 描述： 全球交易时段时间线是一个交互式指标，可在图表上直观地显示主要外汇市场（悉尼、东京、伦敦、纽约）的开盘和收盘时间。 它为利用交易时段重叠期间出现的流动性和波动性进行交易的交易者提供了一个重要的环境，通过实时仪表板和垂直线，可以立即识别当前开放的市场。 主要特点： 交互式仪表盘： 通过简洁的用户界面面板，以实时条形图的形式显示每个会话的进度状态，该面板可以在图表内自由拖动（移动）。 一键式线条控制（眼睛按钮）： 您可以通过点击仪表盘上的“ 开/关”按钮，立即打开和关闭指示营业时间的垂直图表线。 状态记忆功能： 即使您更改时间周期或重新启动 MT5 终端，用户拖动的按钮的仪表盘位置和开/关状态也会被保留。 免费自定义： 您可以自由更改每个会话的时间和颜色，以匹配您正在使用的经纪商的服务器时间。 一键退出： 按下仪表盘右上角的“X”按钮，即可立即干净利落地删除指标和图表上绘制的所有线条。 输入参数（输入设置）： 服务器时间偏移量： 代理服务器的 GMT 偏移量（用于显示仪表板标题）。 悉尼/东京/伦敦/纽约场次： 请具体说明各场次的开放和关闭时间（包
FREE
Multi TF MA Overlay MT4
Dae Shik Kim
指标
1. 产品名称： 多时间框架移动平均线叠加MT4 一句话总结：一个一体化的交易解决方案，允许您在单个图表上实时查看 7 个主要时间框架的移动平均线。 2. 产品介绍（描述） 交易者必须同时分析多个时间框架，才能了解趋势的主要走向。 Smart MTF MA 可将 M1 到 D1 的移动平均线直观地投射到当前图表上，无需切换图表，让您一眼就能掌握市场的多时间框架趋势。 主要特点： 完美同步：自动计算并显示 7 个时间周期（M1~D1）的移动平均线，与当前图表的走势同步。 自定义：您可以为每个时间范围单独设置周期、颜色和线条粗细，从而构建自己的图表环境。 灵活设置：可以使用“关闭”功能轻松隐藏不必要的时区。 优化性能：针对 META4 环境进行了优化，即使在移动图表时也能提供流畅、无缝的性能。 3. 使用方法（用户手册） 安装：将下载的 .ex5 文件放入 MetaTrader 4 的 Indicators 文件夹中，然后将其拖放到图表上。 配置设置： 全局设置：选择移动平均线计算方法（SMA、EMA 等）和适用价格（收盘价、开盘价等）。 时间范围设置：设置是否使用（Use_T
FREE
CM Ultimate MA MTF Strategy MT4
Dae Shik Kim
指标
产品描述 CM Ultimate MA MTF V2 是一款高度优化的双移动平均线技术指标，专为 MetaTrader 4 平台原生开发。它在同一图表上显示两条独立的移动平均线（短期和长期），并采用自适应三色趋势可视化，可即时追踪市场动能的变化。 该指标利用高性能的多时间框架 (MTF) 技术，为交易者提供清晰、无噪声的趋势方向，且不会引入终端滞后。 主要技术优势 严格的 4 缓冲区架构：采用精确的 4 个内部指标缓冲区（2 个用于数据图，2 个用于颜色索引），确保完全符合 MT5 的布局架构。 双移动平均线汇合：通过两条主要趋势线过滤市场噪声，简化您的图表： Ultimate MA 1（短期）：图表宽度 4（实线）——对即时价格波动高度敏感，专为精准把握市场入场时机而设计。 终极移动平均线 2（长期）：线宽 2（虚线）——作为动态支撑/阻力锚点和宏观趋势边界。 自适应三色可视化：线条颜色根据斜率和变化率计算自动调整： 浅绿色：强劲上涨动能（上升斜率） 红色：强劲下跌动能（下降斜率） 青色：中性动能或横盘整理（状态不变） 真正的多时间框架 (MTF) 引擎：将
FREE
Multi TF SuperTrend Map MT4
Dae Shik Kim
指标
Multi_TF_SuperTrend_Map 详细描述 本产品是之前开发的 Supertrend Pure MT5 - 高精度趋势跟踪器的升级版。 之前的产品仅显示当前时间框架内的超级趋势线。而新升级的产品不仅显示当前时间框架内的超级趋势线，还显示更高时间框架内的超级趋势线和时间点。通过在同一页面上显示详细的方向和限制信息——例如K线和趋势的走向，以及当前支撑位或阻力位的强弱——它有助于实现更直观、更可靠的交易。 您的评价和评分是我们持续开发此程序的动力。谢谢！ Multi_TF_SuperTrend_Map 1. 指标的核心概念 该指标基于平均真实波幅 ​​(ATR) 计算当前价格波动率。通过 ATR，它可以识别趋势方向（上涨/下跌）以及趋势反转的关键点（水平虚线）。尤其值得一提的是，通过在当前图表上显示更高时间框架的阈值，它能够帮助交易者“纵观全局，而非只见树木不见森林”。 2. 主要组件和功能 当前时间框架超趋势线及信号：这些是实时绘制在图表上的主要线条，以及趋势反转时生成的箭头信号。 多时间框架动态水平线：以水平虚线的形式显示更高时间框架（例如 M5
Multi TF Candle Timer MT4
Dae Shik Kim
指标
多K线计时器 (MT4/MT5) — 高级仪表盘 多K线计时器是一款高端数字信号仪表盘指标，旨在让您在单个图表中直观、全面地掌控复杂的多时间框架 (MTF) 分析。 它不仅简单地罗列指标，更将实时K线方向和收盘剩余时间有机结合，涵盖分钟图到日线图，助您捕捉关键市场动能。 您的宝贵评价和五星好评是我们持续更新和开发高性能程序的最大动力。感谢您的支持！ 1. 产品概述 主要功能：跨7个时区实时同步、基于K线方向的颜色变化面板、多时区同步的数字流向箭头以及实时K线收盘倒计时。 核心理念：“无需切换图表，即可在单个屏幕上完美掌控长期趋势和短期入场点。” 2. 主要功能 ① 7个时间周期实时集成仪表盘 无论当前图表周期如何，仪表盘右侧布局的表格都会实时显示7个时间周期（D1、H4、H1、M30、M15、M5和M1）的趋势状态。 内置智能切换（展开/折叠）功能，只需单击即可折叠或展开仪表盘，为图表分析提供灵活的空间。 ② 基于K线的直观趋势颜色系统（趋势颜色面板） 看涨：如果相应时间周期的当前K线为阳线，仪表盘将立即显示为深绿色。 看跌：如果相应时间周期的当前K线为
Higher High Lower Low ZigZag Strategy MT4
Dae Shik Kim
指标
大师手册：完整版 Aura HHLL   Platinum  V2.00 集成手册 本程序是一款工具，可帮助交易者在复杂的图表走势中快速判断“当前市场处于何种状态”。 它是技术分析的集大成者，将价格行为的精准性与区间交易的直观性完美结合。 第一部分 指标   关键组成部分   元素 它能够帮助您解读市场结构。 1.系统的三大核心轴 HHLL 标签 将当前价格位置与之前的最高价/最低价进行比较，并根据价格行为规则自动将其命名为 HH、HL、LH、LL。仅通过观察此标签，即可判断当前价格处于上升趋势、下降趋势还是动能减弱。 之字形波浪线 垂直连接高点和低点，以可视化波浪的方向和幅度。 上涨时显示浅绿色，下跌时显示红色。 智能支撑/阻力线 重要的价格水平以水平虚线显示。如果价格突破此线，虚线将停止，表示“相应的阻力/支撑位已被突破”。 实时状态评估 帮助您在复杂的K线走势中，立即判断市场当前处于哪个阶段（上涨/下跌/横盘）。 2.价格行为标签定义 预示着看跌反转或强劲阻力。 标签 定义 市场情绪 HH （更高高点） 高于前一个高点的高点 强劲买盘压力持续。新趋势形成的信号。 LH （
Multi TF SuperTrend Map MT5
Dae Shik Kim
指标
Multi_TF_SuperTrend_Map 详细描述 本产品是之前开发的 Supertrend Pure MT5 - 高精度趋势跟踪器的升级版。 之前的产品仅显示当前时间框架内的超级趋势线。而新升级的产品不仅显示当前时间框架内的超级趋势线，还显示更高时间框架内的超级趋势线和时间点。通过在同一页面上显示详细的方向和限制信息——例如K线和趋势的走向，以及当前支撑位或阻力位的强弱——它有助于实现更直观、更可靠的交易。 您的评价和评分是我们持续开发此程序的动力。谢谢！ Multi_TF_SuperTrend_Map 1. 指标的核心概念 该指标基于平均真实波幅 ​​(ATR) 计算当前价格波动率。通过 ATR，它可以识别趋势方向（上涨/下跌）以及趋势反转的关键点（水平虚线）。尤其值得一提的是，通过在当前图表上显示更高时间框架的阈值，它能够帮助交易者“纵观全局，而非只见树木不见森林”。 2. 主要组件和功能 当前时间框架超趋势线及信号：这些是实时绘制在图表上的主要线条，以及趋势反转时生成的箭头信号。 多时间框架动态水平线：以水平虚线的形式显示更高时间框架（例如 M5
Multi TF Candle Timer MT5
Dae Shik Kim
指标
多K线计时器 (MT4/MT5) — 高级仪表盘 多K线计时器是一款高端数字信号仪表盘指标，旨在让您在单个图表中直观、全面地掌控复杂的多时间框架 (MTF) 分析。 它不仅简单地罗列指标，更将实时K线方向和收盘剩余时间有机结合，涵盖分钟图到日线图，助您捕捉关键市场动能。 您的宝贵评价和五星好评是我们持续更新和开发高性能程序的最大动力。感谢您的支持！ 1. 产品概述 主要功能：跨7个时区实时同步、基于K线方向的颜色变化面板、多时区同步的数字流向箭头以及实时K线收盘倒计时。 核心理念：“无需切换图表，即可在单个屏幕上完美掌控长期趋势和短期入场点。” 2. 主要功能 ① 7个时间周期实时集成仪表盘 无论当前图表周期如何，仪表盘右侧布局的表格都会实时显示7个时间周期（D1、H4、H1、M30、M15、M5和M1）的趋势状态。 内置智能切换（展开/折叠）功能，只需单击即可折叠或展开仪表盘，为图表分析提供灵活的空间。 ② 基于K线的直观趋势颜色系统（趋势颜色面板） 看涨：如果相应时间周期的当前K线为阳线，仪表盘将立即显示为深绿色。 看跌：如果相应时间周期的当前K线为
Higher High Lower Low ZigZag Strategy MT5
Dae Shik Kim
指标
大师手册：完整版 Aura HHLL   Platinum  V2.00 集成手册 本程序是一款工具，可帮助交易者在复杂的图表走势中快速判断“当前市场处于何种状态”。 它是技术分析的集大成者，将价格行为的精准性与区间交易的直观性完美结合。 第一部分 指标   关键组成部分   元素 它能够帮助您解读市场结构。 1.系统的三大核心轴 HHLL 标签 将当前价格位置与之前的最高价/最低价进行比较，并根据价格行为规则自动将其命名为 HH、HL、LH、LL。仅通过观察此标签，即可判断当前价格处于上升趋势、下降趋势还是动能减弱。 之字形波浪线 垂直连接高点和低点，以可视化波浪的方向和幅度。 上涨时显示浅绿色，下跌时显示红色。 智能支撑/阻力线 重要的价格水平以水平虚线显示。如果价格突破此线，虚线将停止，表示“相应的阻力/支撑位已被突破”。 实时状态评估 帮助您在复杂的K线走势中，立即判断市场当前处于哪个阶段（上涨/下跌/横盘）。 2.价格行为标签定义 预示着看跌反转或强劲阻力。 标签 定义 市场情绪 HH （更高高点） 高于前一个高点的高点 强劲买盘压力持续。新趋势形成的信号。 LH （
筛选:
无评论
回复评论