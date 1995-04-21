KT ICT Kill Zones MT4

KT ICT Kill Zones Indicator 可根据准确的纽约时间，每天自动在图表上标绘亚洲时段、伦敦时段和纽约时段的 Kill Zone。它不仅能够显示各交易时段的最高价和最低价、流动性扫损（Liquidity Sweep）、Midnight Open、True Day Open，还提供统计面板，让您直观了解每个交易时段在当前交易品种上的实际表现。

无需每天早上手动绘制区间框，也无需反复核对时区换算。您只需设置一次经纪商服务器时间偏移量，之后四个 Kill Zone 都会按照正确的纽约时间自动绘制，并自动处理夏令时切换。

绘制内容



指标会以彩色区域框显示四个 Kill Zone，并根据该时段内实际形成的最高价和最低价自动调整区间范围：Asian（20:00 至 00:00）、London Open（02:00 至 05:00）、New York AM（08:30 至 11:00）、London Close（10:00 至 12:00），所有时间均以纽约时间为准。您可以自由启用或关闭任意时段、自定义颜色，或者根据自己的交易体系修改时间设置。

各交易时段的高点和低点会以虚线形式向右延伸，直到价格触及或突破这些水平，因此流动性扫损机会能够被轻松识别。Midnight Open 和 True Day Open（纽约时间 18:00）会以带标签的价格水平显示。区域框内可显示交易时段名称及区间范围，外汇产品以点数（Pips）显示，其他市场则以价格点数显示。指标最多可回溯绘制 30 天历史数据，方便复盘研究，并且默认在 H1 以上时间周期隐藏，以保持高周期图表整洁。

统计面板



这是大多数时段指标所缺少的重要功能。开启统计面板后，系统会根据近期历史数据为每个交易时段计算四项关键指标，帮助您判断某个 Kill Zone 是否真正值得关注，而不是依靠主观猜测：

Average Range （平均波幅）显示该时段在当前品种上的平均活跃程度，帮助判断其是否具有足够的波动空间。

（平均波幅）显示该时段在当前品种上的平均活跃程度，帮助判断其是否具有足够的波动空间。 Sweep % （扫损概率）显示当前时段扫除前一个时段流动性的频率，例如 London Open 相对于 Asian 时段、New York AM 相对于 London Open 等。将流动性抓取概念转化为具体可量化的数据。

（扫损概率）显示当前时段扫除前一个时段流动性的频率，例如 London Open 相对于 Asian 时段、New York AM 相对于 London Open 等。将流动性抓取概念转化为具体可量化的数据。 Day High/Low % （日高点/低点占比）显示每日最高点或最低点形成于该时段内的概率。

（日高点/低点占比）显示每日最高点或最低点形成于该时段内的概率。 1h Move（1小时后走势）显示交易时段结束后一个小时内的平均价格波动幅度。

所有统计数据均采用颜色区分，使强势与弱势交易时段一目了然。只需观察几分钟您常交易的品种，即可快速发现哪些交易时段更值得重点关注，哪些时段更多只是市场噪音。

提醒功能



当 Kill Zone 开始或结束时立即收到通知。支持声音提醒、弹窗提醒、电子邮件以及手机推送通知。每个交易时段的开启和结束仅触发一次提醒，而被禁用的时段则不会产生任何通知。

设置说明



最重要的设置只有一个：经纪商时间偏移量。Kill Zone 基于纽约时间计算，而 MetaTrader 使用经纪商服务器时间绘制图表，因此您只需设置一次经纪商的 UTC 偏移量，并指定其是否采用夏令时。如果想验证设置是否正确，可以在伦敦开盘时查看 EURUSD，确认区域框是否出现在预期位置。如果出现一小时偏差，通常只需要微调时间偏移参数，而不是指标本身存在问题。

适用人群



适合已经基于交易时段和流动性逻辑进行分析的日内交易者。如果您使用 ICT（Inner Circle Trader）理念或 Smart Money Concepts，关注伦敦开盘扫损机会、追踪每日高低点形成位置，或者将 Midnight Open 作为重要参考水平，那么该指标能够将所有关键信息持续呈现在图表上，无需每天重复进行手动标记。适用于外汇、股指、黄金以及其他 CFD 产品，统计面板也会自动适应您当前打开的交易品种。

本指标不会提供买入或卖出信号，这是刻意设计的结果。它专注于展示交易时段、关键价格水平以及历史统计倾向，帮助您自行做出交易判断。所有已完成的交易时段区域均基于历史已形成的价格数据构建，因此不会发生重绘（Repaint）现象。