Supertrend Multi Currency EA MT4
- 专家
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Biswarup BanerjeeHello, I'm Biswarup, a 32-year-old MQL4 and MQL5 development specialist with a proven track record of excellence. With over 150 products spanning various categories and over 300 client projects successfully delivered across multiple platforms, I am dedicated to providing high-quality trading
- 版本: 26.0
- 更新: 13 七月 2026
- 激活: 20
介绍 SuperTrend Strategy Multicurrency EA MT4，一款专为 MetaTrader 4 用户设计的强大自动化交易解决方案。该 EA 利用 SuperTrend 指标在多个货币对上执行交易，使交易者能够从其动态策略和先进的交易能力中受益。
凭借其强大的性能和灵活性，SuperTrend Strategy Multicurrency EA MT4 非常适合希望提升交易体验的交易者。它提供精准的进出场信号、自适应风险管理功能，以及在各种市场条件下操作的能力，使其成为新手和经验丰富的交易者都能受益的宝贵工具。
MQL 产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的 MQL 产品 | 常见故障排除指南 | 常规设置/输入指南 | 指标设置 | 回测和设置文件
主要特点
- 核心交易策略：围绕 SuperTrend 指标构建，提供可靠的进出场交易信号。
- 多货币支持：兼容所有主要货币对，允许多样化的交易策略。
- 动态时间框架：在各种时间框架中高效运行，满足不同的交易风格。
- 风险管理选项：包括止损、止盈和跟踪止损功能，以保护您的投资。
- 进场过滤器：集成了 spread、时间段和新闻事件的过滤器，以优化交易执行。
- 头寸管理：支持马丁格尔和网格管理等高级策略，以增强灵活性。
- 用户友好的仪表板：实时监控未平仓交易、账户权益和绩效指标，以便做出明智的决策。
- 警报系统：提供弹出通知、电子邮件警报和推送通知，以便您随时了解市场动态。
SuperTrend Strategy Multicurrency EA MT4 是希望在 MetaTrader 4 平台上利用 SuperTrend 指标的交易者的完美自动化交易伴侣。
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