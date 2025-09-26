L’indice des prix à la production (IPP) m/m traduit la variation du montant reçu par les fabricants britanniques de la vente de marchandises sur les marchés intérieurs et étrangers, au cours du mois donné par rapport au mois précédent.

En plus du coût de production, qui comprend les coûts de main-d’œuvre, les matières premières, l’énergie et la maintenance de l’entreprise, le prix de vente comprend également la majoration du fabricant, les intérêts sur les prêts, l’entretien des installations et des bâtiments et les coûts de location. Tous les numéros d’indice excluent la TVA, mais comprennent les droits d’accise sur les cigarettes, les tabacs fabriqués, l’alcool et les produits pétroliers.

Les produits compris dans le calcul de l’indice sont divisés en 10 groupes principaux:

alimentation

Tabac et alcool

Habillement, textiles et cuir

Papier et impression

Produits pétroliers

Produits chimiques et pharmaceutiques

Métal, machines et équipements

Produits informatiques, électriques et optiques

Matériel de transport

Autres produits fabriqués

Les marchandises de ces catégories sont regroupées dans un panier. Les prix à la production des marchandises sont recueillis à partir d’une enquête mensuelle auprès des fabricants. L’indice est calculé sur une base pondérée par rapport à la période de base actuellement fixée à 2010. Le niveau de référence de 2010 est fixé à 100. Les pondérations sont ajustées tous les cinq ans.

L’IPP à la production traduit les prix à la production des marchandises et caractérise l’inflation du point de vue du fabricant. Ainsi, il est légèrement en avance sur les données sur l’inflation des consommateurs. La croissance de l’indice est généralement considérée comme positive pour les cours de la livre sterling.

