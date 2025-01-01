- Create
- BufferResize
- GetData
- Refresh
GetData
获取时间序列内指定索引处的元素。
|
datetime GetData(
参数
index
[输入] 所需元素的索引。
返回值
时间序列缓存区元素, 或 0。
GetData
获取时间序列内从开始位置到必要元素长度的数据。
|
int GetData(
参数
start_pos
[输入] 时间序列的开始位置。
count
[输入] 所需元素的数量。
buffer
[输入] 目标数据数组的引用。
返回值
>=0 如果成功, -1 出错情况下。
GetData
获取时间序列内从开始时间到必要元素长度的数据。
|
int GetData(
参数
start_time
[输入] 开始时间。
count
[输入] 所需元素的数量。
buffer
[输入] 目标数据数组的引用。
返回值
>=0 如果成功, -1 出错情况下。
GetData
获取时间序列内从开始时间到截止时间的数据。
|
int GetData(
参数
start_time
[输入] 开始时间。
stop_time
[输入] 截止时间。
buffer
[输入] 目标数据数组的引用。
返回值
>=0 如果成功, -1 出错情况下。