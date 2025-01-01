CHashMap<TKey, TValue>

CHashMap<TKey, TValue>是实施IMap<TKey，TValue>接口的通用类。

描述

CHashMap<TKey, TValue>类可以实施动态散列表， 考虑到键的唯一性的要求，其中数据以无序键/值对的形式存储。这个类提供了基本的处理散列表方法，例如访问键值，搜索和删除键/值对等。

声明

template<typename TKey, typename TValue>

class CHashMap : public IMap<TKey, TValue>

标题

#include <Generic\HashMap.mqh>

继承体系 ICollection IMap CHashMap

类方法