CHashMap<TKey, TValue>
CHashMap<TKey, TValue>是实施IMap<TKey，TValue>接口的通用类。
描述
CHashMap<TKey, TValue>类可以实施动态散列表， 考虑到键的唯一性的要求，其中数据以无序键/值对的形式存储。这个类提供了基本的处理散列表方法，例如访问键值，搜索和删除键/值对等。
声明
template<typename TKey, typename TValue>
标题
#include <Generic\HashMap.mqh>
继承体系
CHashMap
类方法
方法
描述
添加键/值对到散列表
返回散列表的元素数量
返回IEqualityComparer<T>接口指针，用于组织散列表
确定散列表是否包含指定键/值对
确定散列表是否包含指定键的键/值对
从指定索引开始，复制来自散列表的所有键/值对到指定数组。
移除散列表的所有元素
移除散列表中第一次出现的键/值对
获得散列表中指定键的元素
在指定键，更改散列表中键/值对的值