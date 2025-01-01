文档部分
CHashMap<TKey, TValue>

CHashMap<TKey, TValue>是实施IMap<TKey，TValue>接口的通用类。

描述

CHashMap<TKey, TValue>类可以实施动态散列表， 考虑到键的唯一性的要求，其中数据以无序键/值对的形式存储。这个类提供了基本的处理散列表方法，例如访问键值，搜索和删除键/值对等。

声明

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CHashMap : public IMap<TKey, TValue>

标题

   #include <Generic\HashMap.mqh>

继承体系

  ICollection

      IMap

          CHashMap

类方法

方法

描述

Add

添加键/值对到散列表

Count

返回散列表的元素数量

Comparer

返回IEqualityComparer<T>接口指针，用于组织散列表

Contains

确定散列表是否包含指定键/值对

ContainsKey

确定散列表是否包含指定键的键/值对

ContainsValue

CopyTo

从指定索引开始，复制来自散列表的所有键/值对到指定数组。

Clear

移除散列表的所有元素

Remove

移除散列表中第一次出现的键/值对

TryGetValue

获得散列表中指定键的元素

TrySetValue

在指定键，更改散列表中键/值对的值
Add