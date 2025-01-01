文档部分
MQL5参考标准程序库通用数据集CStack<T> 

CStack<T>

CStack<T> 是实施ICollection<T>接口的通用类。

描述

CStack<T>类是T类型数据的动态集合，并整理为按照LIFO（后进，先出）规则操作的堆栈。

声明

   template<typename T>
   class CStack : public ICollection<T>

标题

   #include <Generic\Stack.mqh>

继承体系

  ICollection

      CStack

类方法

方法

描述

Add

添加元素到堆栈

Count

返回堆栈中的元素数量

Contains

确定堆栈是否包含指定值的元素

TrimExcess

设置堆栈容量为元素的实际数量

CopyTo

从指定索引开始复制堆栈的所有元素到指定数组

Clear

移除堆栈的所有元素

Remove

移除堆栈中第一次出现的指定元素

Push

添加元素到堆栈

Peek

返回开始元素但不从堆栈中移除

Pop

返回开始元素并从堆栈中移除
Add