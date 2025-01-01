CStack<T>

CStack<T> 是实施ICollection<T>接口的通用类。

描述

CStack<T>类是T类型数据的动态集合，并整理为按照LIFO（后进，先出）规则操作的堆栈。

声明

template<typename T>

class CStack : public ICollection<T>

标题

#include <Generic\Stack.mqh>

继承体系 ICollection CStack

类方法