MQL5参考标准程序库通用数据集CStack<T> AddCountContainsTrimExcessCopyToClearRemovePushPeekPop CStack<T> CStack<T> 是实施ICollection<T>接口的通用类。 描述 CStack<T>类是T类型数据的动态集合，并整理为按照LIFO（后进，先出）规则操作的堆栈。 声明 template<typename T> class CStack : public ICollection<T> 标题 #include <Generic\Stack.mqh> 继承体系 ICollection CStack 类方法 方法 描述 Add 添加元素到堆栈 Count 返回堆栈中的元素数量 Contains 确定堆栈是否包含指定值的元素 TrimExcess 设置堆栈容量为元素的实际数量 CopyTo 从指定索引开始复制堆栈的所有元素到指定数组 Clear 移除堆栈的所有元素 Remove 移除堆栈中第一次出现的指定元素 Push 添加元素到堆栈 Peek 返回开始元素但不从堆栈中移除 Pop 返回开始元素并从堆栈中移除 GetReverse Add