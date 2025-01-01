MQL5参考标准程序库通用数据集CQueue<T> AddEnqueueCountContainsTrimExcessCopyToClearRemoveDequeuePeek CQueue<T> CQueue<T>是实施ICollection<T>接口的通用类。 描述 CQueue<T>类是T类型数据的动态集合，并整理为按照FIFO（先进，先出）规则操作的队列。 声明 template<typename T> class CQueue : public ICollection<T> 标题 #include <Generic\Queue.mqh> 继承体系 ICollection CQueue 类方法 方法 描述 Add 添加元素到队列 Enqueue 添加元素到队列 Count 返回队列中的元素数量 Contains 确定队列是否包含指定值的元素 TrimExcess 设置队列容量为元素的实际数量，从而释放未使用的内存 CopyTo 从指定索引开始复制队列的所有元素到指定数组 Clear 移除队列的所有元素 Remove 移除队列中第一次出现的指定元素 Dequeue 返回开始元素并从队列中移除 Peek 返回开始元素但不从队列中移除 FindLast Add