CQueue<T>

CQueue<T>是实施ICollection<T>接口的通用类。

描述

CQueue<T>类是T类型数据的动态集合，并整理为按照FIFO（先进，先出）规则操作的队列。

声明

template<typename T>

class CQueue : public ICollection<T>

标题

#include <Generic\Queue.mqh>

继承体系 ICollection CQueue

类方法