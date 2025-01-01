文档部分
MQL5参考标准程序库通用数据集CQueue<T> 

CQueue<T>

CQueue<T>是实施ICollection<T>接口的通用类。

描述

CQueue<T>类是T类型数据的动态集合，并整理为按照FIFO（先进，先出）规则操作的队列。

声明

   template<typename T>
   class CQueue : public ICollection<T>

标题

   #include <Generic\Queue.mqh>

继承体系

  ICollection

      CQueue

类方法

方法

描述

Add

添加元素到队列

Enqueue

添加元素到队列

Count

返回队列中的元素数量

Contains

确定队列是否包含指定值的元素

TrimExcess

设置队列容量为元素的实际数量，从而释放未使用的内存

CopyTo

从指定索引开始复制队列的所有元素到指定数组

Clear

移除队列的所有元素

Remove

移除队列中第一次出现的指定元素

Dequeue

返回开始元素并从队列中移除

Peek

返回开始元素但不从队列中移除
