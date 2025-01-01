- Add
CHashSet<T>
CHashSet<T>是实施 ISet<T>接口的通用类。
描述
CHashSet<T>类是实施类型T的无序动态数据集， 每个值都是独一无二的。这个类提供了处理集合和相关操作的基本方法，例如：集合的联合和交集，严格和非严格子集的定义等。
声明
|
template<typename T>
标题
|
#include <Generic\HashSet.mqh>
|
继承体系
CHashSet
类方法
|
方法
|
描述
|
添加元素到集合
|
返回集合中的元素数量
|
确定集合是否包含指定值的元素
|
返回IEqualityComparer<T>接口指针，用于组织一个集合
|
设置集合容量为元素的实际数量，从而释放未使用的内存
|
从指定索引开始复制集合的所有元素到指定数组
|
移除集合的所有元素
|
移除集合的指定元素
|
产生当前集合和过去集合之间的操作差异（数组）
|
产生当前集合和过去集合的操作交集（数组）
|
产生当前集合和过去集合之间的操作对称差（数组）
|
产生当前集合和过去集合的结合（数组）
|
确定当前集合是否为指定集合或数组的适当子集
|
确定当前集合是否为指定集合或数组的适当超集合
|
确定当前集合是否为指定集合或数组的子集
|
确定当前集合是否为指定集合或数组的超集合
|
确定当前集合是否与指定集合或数组重复
|
确定当前集合是否包含指定集合或数组的所有元素