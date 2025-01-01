CHashSet<T>

CHashSet<T>是实施 ISet<T>接口的通用类。

描述

CHashSet<T>类是实施类型T的无序动态数据集， 每个值都是独一无二的。这个类提供了处理集合和相关操作的基本方法，例如：集合的联合和交集，严格和非严格子集的定义等。

声明

template<typename T>

class CHashSet : public ISet<T>

标题

#include <Generic\HashSet.mqh>

继承体系 ICollection ISet CHashSet

类方法