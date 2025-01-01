文档部分
MQL5参考标准程序库通用数据集CHashSet<T> 

CHashSet<T>

CHashSet<T>是实施 ISet<T>接口的通用类。

描述

CHashSet<T>类是实施类型T的无序动态数据集， 每个值都是独一无二的。这个类提供了处理集合和相关操作的基本方法，例如：集合的联合和交集，严格和非严格子集的定义等。

声明

   template<typename T>
   class CHashSet : public ISet<T>

标题

   #include <Generic\HashSet.mqh>

继承体系

  ICollection

      ISet

          CHashSet

类方法

方法

描述

Add

添加元素到集合

Count

返回集合中的元素数量

Comparer

确定集合是否包含指定值的元素

Contains

返回IEqualityComparer<T>接口指针，用于组织一个集合

TrimExcess

设置集合容量为元素的实际数量，从而释放未使用的内存

CopyTo

从指定索引开始复制集合的所有元素到指定数组

Clear

移除集合的所有元素

Remove

移除集合的指定元素

ExceptWith

产生当前集合和过去集合之间的操作差异（数组）

IntersectWith

产生当前集合和过去集合的操作交集（数组）

SymmetricExceptWith

产生当前集合和过去集合之间的操作对称差（数组）

UnionWith

产生当前集合和过去集合的结合（数组）

IsProperSubsetOf

确定当前集合是否为指定集合或数组的适当子集

IsProperSupersetOf

确定当前集合是否为指定集合或数组的适当超集合

IsSubsetOf

确定当前集合是否为指定集合或数组的子集

IsSupersetOf

确定当前集合是否为指定集合或数组的超集合

Overlaps

确定当前集合是否与指定集合或数组重复

SetEquals

确定当前集合是否包含指定集合或数组的所有元素
Add