CSortedMap<TKey, TValue>

CSortedMap<TKey,TValue>是实施IMap<TKey,TValue>接口的通用类。

描述

CSortedMap<TKey,TValue>类可以实施动态散列表，考虑到键的唯一性的要求，其中数据存储为按键排序的键/值对。这个类提供了基本的处理散列表方法，例如访问键值，搜索和删除键/值对等。

声明

template<typename TKey, typename TValue>

class CSortedMap : public IMap<TKey, TValue>

标题

#include <Generic\SortedMap.mqh>

继承体系 ICollection IMap CSortedMap

类方法