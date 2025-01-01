CSortedMap<TKey, TValue>
CSortedMap<TKey,TValue>是实施IMap<TKey,TValue>接口的通用类。
描述
CSortedMap<TKey,TValue>类可以实施动态散列表，考虑到键的唯一性的要求，其中数据存储为按键排序的键/值对。这个类提供了基本的处理散列表方法，例如访问键值，搜索和删除键/值对等。
声明
template<typename TKey, typename TValue>
标题
#include <Generic\SortedMap.mqh>
继承体系
CSortedMap
类方法
方法
描述
添加键/值对到散列表
返回已排序散列表中的元素数量
确定已排序散列表是否包含指定键/值表
确定已排序散列表是否包含指定键的键/值表
确定已排序散列表是否包含指定值的键/值表
返回IComparer<T>接口指针，用于组织已排序的散列表
从指定索引开始，复制来自已排序的散列表的所有键/值对到指定数组
移除已排序的散列表的所有元素
移除已排序的散列表中第一次出现的键/值对
获得已排序的散列表中指定键的元素
获得已排序的散列表中指定键的键/值对