MQL5参考标准程序库通用数据集CSortedMap<TKey, TValue> 

CSortedMap<TKey, TValue>

CSortedMap<TKey,TValue>是实施IMap<TKey,TValue>接口的通用类。

描述

CSortedMap<TKey,TValue>类可以实施动态散列表，考虑到键的唯一性的要求，其中数据存储为按键排序的键/值对。这个类提供了基本的处理散列表方法，例如访问键值，搜索和删除键/值对等。

声明

   template<typename TKey, typename TValue>
   class CSortedMap : public IMap<TKey, TValue>

标题

   #include <Generic\SortedMap.mqh>

继承体系

  ICollection

      IMap

          CSortedMap

类方法

方法

描述

Add

添加键/值对到散列表

Count

返回已排序散列表中的元素数量

Contains

确定已排序散列表是否包含指定键/值表

ContainsKey

确定已排序散列表是否包含指定键的键/值表

ContainsValue

确定已排序散列表是否包含指定值的键/值表

Comparer

返回IComparer<T>接口指针，用于组织已排序的散列表

CopyTo

从指定索引开始，复制来自已排序的散列表的所有键/值对到指定数组

Clear

移除已排序的散列表的所有元素

Remove

移除已排序的散列表中第一次出现的键/值对

TryGetValue

获得已排序的散列表中指定键的元素

TrySetValue

获得已排序的散列表中指定键的键/值对
Add