ISet<T>

ISet<T>是实施通用数据集的接口。

描述

ISet 接口定义了处理集合的基本方法，例如：集合的联合和交集，严格和非严格子集的定义等。

声明

template<typename T>

interface ISet : public ICollection<T>

标题

#include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>

继承体系 ICollection ISet 直接分支 CHashSet, CSortedSet

类方法