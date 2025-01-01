文档部分
MQL5参考标准程序库通用数据集ISet<T> 

ISet<T>

ISet<T>是实施通用数据集的接口。

描述

ISet 接口定义了处理集合的基本方法，例如：集合的联合和交集，严格和非严格子集的定义等。

声明

   template<typename T>
   interface ISet : public ICollection<T>

标题

   #include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>

继承体系

  ICollection

      ISet

直接分支

CHashSet, CSortedSet

类方法

方法

描述

ExceptWith

产生当前集合和过去集合之间的操作差异（数组）

IntersectWith

产生当前集合和过去集合的操作交集（数组）

SymmetricExceptWith

产生当前集合和过去集合之间的操作对称差（数组）

UnionWith

产生当前集合和过去集合的结合（数组）

IsProperSubsetOf

确定当前集合是否为指定集合或数组的适当子集

IsProperSupersetOf

确定当前集合是否为指定集合或数组的适当超集合

IsSubsetOf

确定当前集合是否为指定集合或数组的子集

IsSupersetOf

确定当前集合是否为指定集合或数组的超集合

Overlaps

确定当前集合是否与指定集合或数组重复

SetEquals

确定当前集合是否包含指定集合或数组的所有元素