ISet<T>
ISet<T>是实施通用数据集的接口。
描述
ISet 接口定义了处理集合的基本方法，例如：集合的联合和交集，严格和非严格子集的定义等。
声明
template<typename T>
标题
#include <Generic\Interfaces\ISet.mqh>
继承体系
ISet
直接分支
类方法
方法
描述
产生当前集合和过去集合之间的操作差异（数组）
产生当前集合和过去集合的操作交集（数组）
产生当前集合和过去集合之间的操作对称差（数组）
产生当前集合和过去集合的结合（数组）
确定当前集合是否为指定集合或数组的适当子集
确定当前集合是否为指定集合或数组的适当超集合
确定当前集合是否为指定集合或数组的子集
确定当前集合是否为指定集合或数组的超集合
确定当前集合是否与指定集合或数组重复
确定当前集合是否包含指定集合或数组的所有元素