CLinkedList<T>
CLinkedList<T>是实施ICollection<T>接口的通用类。
描述
CLinkedList<T>类是实施T类型的动态双链接数据列表。这个类提供了处理双链接列表的基本方法，例如添加，删除，搜索元素等。
声明
|
template<typename T>
标题
|
#include <Generic\LinkedList.mqh>
|
继承体系
CLinkedList
类方法
|
方法
|
描述
|
添加元素到链接列表
|
在链接列表指定节点之后添加一个元素
|
在链接列表指定节点之前添加一个元素
|
在链接列表开始添加一个元素
|
在链接列表结尾添加一个元素
|
返回链接列表中的元素数量
|
返回链接列表第一个节点上的一个指针
|
返回链接列表第一个节点上的一个指针
|
返回链接列表最后一个节点上的一个指针
|
确定链接列表是否包含指定值的元素
|
从指定索引开始复制链接列表的所有元素到指定数组
|
移除链接列表的所有元素
|
移除链接列表中第一次出现的指定元素
|
移除链接列表的第一个元素
|
移除链接列表的最后一个元素
|
搜索链接列表中第一次出现的指定值
|
搜索链接列表中最后出现的指定值