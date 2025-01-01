文档部分
CLinkedList<T>是实施ICollection<T>接口的通用类。

描述

CLinkedList<T>类是实施T类型的动态双链接数据列表。这个类提供了处理双链接列表的基本方法，例如添加，删除，搜索元素等。

声明

   template<typename T>
   class CLinkedList : public ICollection<T>

标题

   #include <Generic\LinkedList.mqh>

继承体系

  ICollection

      CLinkedList

类方法

方法

描述

Add

添加元素到链接列表

AddAfter

在链接列表指定节点之后添加一个元素

AddBefore

在链接列表指定节点之前添加一个元素

AddFirst

在链接列表开始添加一个元素

AddLast

在链接列表结尾添加一个元素

Count

返回链接列表中的元素数量

Head

返回链接列表第一个节点上的一个指针

First

返回链接列表第一个节点上的一个指针

Last

返回链接列表最后一个节点上的一个指针

Contains

确定链接列表是否包含指定值的元素

CopyTo

从指定索引开始复制链接列表的所有元素到指定数组

Clear

移除链接列表的所有元素

Remove

移除链接列表中第一次出现的指定元素

RemoveFirst

移除链接列表的第一个元素

RemoveLast

移除链接列表的最后一个元素

Find

搜索链接列表中第一次出现的指定值

FindLast

搜索链接列表中最后出现的指定值
Add