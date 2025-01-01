文档部分
MQL5参考预定义变量_AppliedTo 

int _AppliedTo

_AppliedTo变量可以找出用于指标计算的数据类型：

数据类型

含义

用于指标计算的数据描述。

0

这个指标使用第二个OnCalculate()调用表格 - 计算的数据不由某个缓冲区或数据数组指定

关闭

1

收盘价

打开

2

开盘价

高级别

3

最高价

低级别

4

最低价

中间价(HL/2)

5

中间价 = (High+Low)/2

典型价格(HLC/3)

6

典型价格 = (High+Low+Close)/3

加权价格(HLCC/4)

7

加权价格= (Open+High+Low+Close)/4

之前指标数据

8

该指标之前，图表上启用的指标数据。

第一个指标数据

9

图表上最先启用的指标数据

指标句柄

10+

使用指标句柄传递到iCustom()函数的指标数据。_AppliedTo值包含指标句柄

 

例如：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 自定义指标初始化函数                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 指标缓冲映射
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA);
// 获得用于指标计算的数据类型
   Print("_AppliedTo=",_AppliedTo);
   Print(getIndicatorDataDescription(_AppliedTo));
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 用于指标计算的数据描述                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
string getIndicatorDataDescription(int data_id)
  {
   string descr="";
   switch(data_id)
     {
      case(0):descr="It's first type of OnCalculate() - no data buffer";
         break;
      case(1):descr="Indicator calculates on Close price";
         break;
      case(2):descr="Indicator calculates on Open price";
         break;
      case(3):descr="Indicator calculates on High price";
         break;
      case(4):descr="Indicator calculates on Low price";
         break;
      case(5):descr="Indicator calculates on Median Price (HL/2)";
         break;
      case(6):descr="Indicator calculates on Typical Price (HLC/3)";
         break;
      case(7):descr="Indicator calculates on Weighted Price (HLCC/4)";
         break;
      case(8):descr="Indicator calculates Previous Indicator's data";
         break;
      case(9):descr="Indicator calculates on First Indicator's data";
         break;
      default: descr="Indicator calculates on data of indicator with handle="+string(data_id);
         break;
     }
//---
   return descr;
  }

另见

ENUM_APPLIED_PRICE