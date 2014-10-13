对冲基金大佬详解FOF的优势





”上述人士称。 在海外对冲基金大佬看来，当前以第三方机构为主力的国内FOF市场，“很多都是在替PE公司做融资。”另一种FOF以“基金超市”的形式存在。“公募基金进军FOF值得期待。”春山资本执行合伙人、春山蓝基金创始合伙人辛威廉称。 FOF关键词：低相关 “从超过5000个接受投资的对冲基金中，选取20~25只不同行业、地域和金融产品的基金，建立多元化投资组合。”这是辛威廉介绍的春山蓝基金这只FOF的选取标的范围。而“相关性”成为其频频提及的关键词。 最基础的是6~8只大盘基金。特点是回报率虽然不高，但很稳定，占比大约30%；中间一层是15~16只中小盘基金，规模较小，但成长性好，占比大约40%；此外是事件性驱动的特殊情况基金，在下跌时能够保本的做空机制基金，投资占比约30%。 “选取基金标的时，会与我们已经选取的其他基金进行对比和回归分析，查出相关性数据。在相关性很低的时候，才会接纳它。”辛威廉称。 对比来看，国内市场风靡的第三方机构FOF，还显得过于“简单直接”。“以客户的风险偏好为出发点，选购几只基金分散开来再打包出售，并不是以一只基金的形式来运作。”一位券商衍生品研究员告诉记者。 辛威廉称，FOF的运作难度高于普通投向于二级市场的基金产品。如海外对冲基金封闭期1年~2年不等，少数甚至要封闭3年。母基金的资金100%投出去，如何应对客户赎回就需要技巧。“有经验的母基金可能会跟银行谈好一个信用额度。” 辛威廉介绍，国内目前流行的FOF，绝大多数是私募股权母基金。“一只FOF，投10~15只私募股权基金，这些基金表现不一，且期限从10年到15年不等。每一只基金投很多公司，对公司的影响力就很弱，母基金的影响力就更加有限。业绩很难保障，最终沦为PE机构的募资工具。”他称。 财富全球配置 事实上，当国内FOF积极酝酿，海外市场成熟的FOF已经瞄上了日益庞大的中国市场。其逻辑是着眼于全球的财富配置。 “中国经济过去二十年高歌猛进，粗犷式的发展已经到了一个‘瓶颈期’。在转型期重资产型企业需要变现，转向轻资产型，以流动性抵御风险，就需要资产全球配置，如到海外买矿、买房。另一个选择是境外进行理财投资。”辛威廉称。 复兴资本CEO李斌表示，人民币兑美元汇率上涨趋势已经结束，专家们预测人民币将进入长期走弱的趋势，配置海外投资产品能够降低风险、增加收益。 而国内机构进行海外理财投资时，不约而同选择中概股。“中概股企业还是在国内，便于调研考察，也更容易使投资者理解。”上海一位阳光私募基金经理表示。 而在辛威廉看来，投向中概股仍然无法起到分散风险的目的。“到境外投资，如果还是为了赚更多的钱，其实在国内也有各种各样的机会。从相关性角度来看，要分散风险还是要选择相关性更低的投资标的。” “境外的这块安全资产，在总资产中配在30%我认为是合理的。”辛威廉补充道。 目前来看，如雨后春笋般兴起的FOF，优先级和劣后级资金配比约为3：1，与银行协议的优先级资金并不困难，劣后级资金的募集却难倒一众英雄。 “FOF的形式决定了母基金需要庞大的资金支持，在国内通行的基金分级设置下，劣后级资金即使有更高的收益预期，这笔‘巨款’能否募集到位仍然是FOF成立的关键。”上述阳光私募基金经理表示。

《公开募集证券投资基金运作管理办法》8月8日实施以来，正式纳入管理办法的FOF正在成为公募基金的新宠。“几家公募基金都在筹备FOF产品。”有业内人士向《第一财经日报》记者透露。 公募“正规军”抢滩，使得此前曾经一度鱼龙混杂的FOF市场即将迎来一轮“洗牌”。“此前能够直接发行FOF产品的只有券商集合资管，以阳光私募作为投资标的的一些产品，只能借助信托的通道发行TOT(TrustofTrust)。