2014年10月13日黄金外汇行情解读

博客时间：7:51:48（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:西方国家与俄罗斯的角逐，最终失败的的是西方国家，美元将失去以往的魅力，人民币渐渐的将发放自身的光彩，早间黄金开盘跳高10美金，有可能是冲高1261的信号。

市场分析：【美国呼吁各国促进经济需求 避免货币竞争性贬值】美国政府周五强烈呼吁世界各国领导人采取措施促进全球经济的需求，要求那些经济和预算状况强壮的国家出更多力来帮助增长。

【美联储费舍尔：加息应该尽快进行】达拉斯联储主席理查德-费舍尔周五表示，美联储的刺激措施可能有些过度，并重申，他认为加息应该尽快进行。

【标普下调法国主权信用评级前景至负面】信用评级服务机构标准普尔周五发布报告，确认法国的主权信用评级为“AA/A-1+”，但同时将其评级前景从“稳定”下调至“负面”，原因是对该国经济复苏进程的强度感到担心。

【欧盟敦促意法两国修改预算草案以免被驳回】有欧盟内部的消息人士透露，欧盟官员正在进行最后的尝试，希望说服法国和意大利政府对其2015年预算草案作出修改，随后再于下周将其提交给欧盟委员会，以避免这些草案很可能被驳回的命运。

【欧央行考虑购买人民币作为外汇储备】媒体周五引述知情人士说法报道，欧洲央行会在下周讨论是否开始做好将人民币作为其外汇储备组成部分的准备工作。

【中俄天然气协议将鼓励用本国货币结算】俄罗斯政府周五宣布，已经批准与中国之间的一项协议，将通过俄罗斯东部的西伯利亚力量管线向中国输送天然气。俄罗斯政府在其网站上发布公告称，俄罗斯与中国政府将把今年5月签署的天然气大单的时间继续延长至少5年，并鼓励用各自本币支付。

盘面分析：上周收盘1222.66，呈中阳线，金价企稳1200，收盘于ma6下方,今早开盘ma6ma6上方，macd=0，dif与dea金叉，成交量放大，MFI下降趋势，能量趋势下降；日线开盘ma26线上，突破1229.14，ma6与ma26有望金叉，macd继续上升，dif与dea上升趋势良好；短期内成交量再放大，MFI上升趋势，OBV指数上升；4小时金价出击前高点1233.3，ma6与ma26趋势看涨，macd转为阳线，dif与dea金叉MFI下降和趋势，OBV指数上升。

操作思路：上方阻力1227.79、1233、1261.67、1277.54下方支撑1229.6、1218。

1. 亚盘盘回踩1219做多，止损1216看1229、1233、1241.

2. 黄金1241 不破做空，止损1243看1233、1229、1219

3. 白银17.63附近做空，止损17.92看17.25

4. 美加1.1205做空，止损1.1229，看1.1094、1.1101。

5. 美日107.94做空，止损108.42看103.55。

6. 澳元0.8677做多，止损0.8642看0.8869。

7. 欧元1.2625做多，止损1.2500看1.2770、1.2994。

8. 英镑1.6087做多 ，止损1.5959，看1.6250.

9. 美瑞0.9578做空，止损0.9605看0.9517、0.9489。

10. 美元兑人民币6.135做空，止损6.14看6.12、6.10。

11. 美指85.85做空，止损86.00看85.12、84.87。