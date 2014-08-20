2014年8月20日黄金外汇行情解读

博客时间：7:45:15（本文价格不含点差，请自己操作时计算点差）

本文观点:从周一和周二的结构来看，今天还要跌让我们耐心等待。

市场分析：【俄罗斯称正制定更多报复措施应对西方新制裁】俄罗斯总统普京的发言人德米特里-佩斯科夫（Dmitry Peskov）周二表示，俄罗斯正在制定更多的报复措施，以应对西方国家可能实施的新的制裁。

【外媒：投资者正为俄罗斯局势恶化做准备】媒体周二分析文章指出，由于在乌克兰的战斗仍在继续，使得本已脆弱的市场遭受进一步扰动，投资者们正在绞尽脑汁减少在可能的俄罗斯经济崩溃中的风险敞口。

【中日贸易有望出现三年来首次增长】外媒周二分析文章引述数据称，中国和日本之间的贸易额有望在2014年出现三年以来的首次增长走势。

【花旗集团称其阿根廷银行牌照可能会被吊销】花旗集团周二告知负责审理阿根廷与拒绝接受债务重组的一批对冲基金之间纠纷的美国上诉庭，该行在阿根廷的银行牌照可能因为双方的对峙而被吊销。

操作思路：上方阻力位在1317.9、1309.55、1303.06下方支撑1295、1292、1284.98

1. 黄金1295做空，止损11297.43看1284.

2. 黄金不破1285.34做多，止损1281.14看1294、1306

3. 白银19.5附近做空，止损19.78看18.6。

4. 美加1.933做多，止损1.0920看1.0971。

5. 美日102.8做多，止损102.64看103.08、104.12

6. 澳元0.9306做空，止损0.9336看0.9277、0.9241。

7. 欧元1.3330做空，止损1.3350看1.3314、1.3294。

8. 英镑1.6723做空，止损1.6750看1.6623.

9. 美瑞0.9079做多，止损0.9063看0.9104

10. .美元兑人民币6.14做多，止损6.13看6.16

11. 美指81.9做多，止损81.77看82.7