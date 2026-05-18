Intradaysoft CORE (May 11 – May 17)
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Intradaysoft CORE (May 11 – May 17)

18 五月 2026, 15:43
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
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大家好！

多元化投资再次让我的资金免受市场下跌的影响。虽然一些交易机器人遭受了损失，但另一些却实现了盈利。因此，尽管在唐纳德·特朗普访华后，金融市场在上周五暴跌，但INTRADAYSOFT CORE指数上周仍然持续上涨。简而言之，如果你分散投资，你几乎不会受到市场波动的影响。多元化投资的神奇力量保护着你！当然，前提是我的专业顾问团队在帮你管理交易账户！

以下是我的主要 INTRADAYSOFT 指数今天的走势：


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Scopoli EA MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Shark FX MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Investor Superstar MQL5 SIGNAL
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Flash Scalper MQL5 SIGNAL
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Scalping Station MQL5 SIGNAL
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Prometheus Scalper MQL5 SIGNAL
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Jackal System MQL5 SIGNAL
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Vertigo EA MQL5 SIGNAL
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Cornelius EA MQL5 SIGNAL
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Grabber Bot MQL5 SIGNAL  SALES PAGE 




#, CORE, Intradaysoft, (May, 11, May, 17)