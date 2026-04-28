Intradaysoft CORE（4月20日至4月26日）
我的交易

Intradaysoft CORE（4月20日至4月26日）

28 四月 2026, 08:46
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
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過去一週的交易表現顯示，CORE 投資組合正處於穩定且充滿信心的復甦階段。市場環境趨於明朗，使多數交易系統得以在最佳環境下運作。 與此同時，本週不僅在績效表現方面至關重要，更因積極進行了投資組合調整而備受矚目。 您可透過我的線上商店購買 CORE INDEX 中的所有交易機器人。



Trading bots included in the Intradaysoft CORE INDEX:

Trading bot

Signal page

Sales page

One Man Army MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Scopoli EA MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Shark FX MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Investor Superstar MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Flash Scalper MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Scalping Station MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Prometheus Scalper MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Jackal System MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Vertigo EA MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Cornelius EA MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Grabber Bot MQL5 SIGNAL  SALES PAGE 

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#CORE, Intradaysoft