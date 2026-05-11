CORE INDEX REPORT (May 4 – May 10)

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嗨，大家好！
又一个交易周过去了，我在此发布关于 5 月 4 日至 5 月 10 日期间 Intradaysoft CORE 指数的最新报告。
经过上周的强劲上涨后，我的核心指数进入了回调阶段。交易回撤为0.6%。这完全正常，指数周末出现负值时，我早已习以为常。在交易中，上涨期总是与回撤期交替出现。当然，分析交易动态并及时做出交易决策始终至关重要。对我而言，触发回撤的阈值是最大回撤的5%。因此，目前指数曲线0.6%的下跌对我来说并不构成问题。
以下是当前日内软核心指数的走势：
关于我的核心指数的详细视频：
纳入 Intradaysoft CORE INDEX 指数的交易机器人：
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Trading bot
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Signal page
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Sales page
|One Man Army
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Scopoli EA
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Shark FX
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Investor Superstar
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Flash Scalper
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Scalping Station
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Prometheus Scalper
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Jackal System
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Vertigo EA
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Cornelius EA
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Grabber Bot
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
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