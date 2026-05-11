CORE INDEX REPORT (May 4 – May 10)
我的交易

CORE INDEX REPORT (May 4 – May 10)

11 五月 2026, 15:48
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
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嗨，大家好！

又一个交易周过去了，我在此发布关于 5 月 4 日至 5 月 10 日期间 Intradaysoft CORE 指数的最新报告。

经过上周的强劲上涨后，我的核心指数进入了回调阶段。交易回撤为0.6%。这完全正常，指数周末出现负值时，我早已习以为常。在交易中，上涨期总是与回撤期交替出现。当然，分析交易动态并及时做出交易决策始终至关重要。对我而言，触发回撤的阈值是最大回撤的5%。因此，目前指数曲线0.6%的下跌对我来说并不构成问题。

以下是当前日内软核心指数的走势：

关于我的核心指数的详细视频：



纳入 Intradaysoft CORE INDEX 指数的交易机器人：

Trading bot

Signal page

Sales page

One Man Army MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Scopoli EA MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Shark FX MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Investor Superstar MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Flash Scalper MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Scalping Station MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Prometheus Scalper MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Jackal System MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Vertigo EA MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Cornelius EA MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Grabber Bot MQL5 SIGNAL  SALES PAGE 

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