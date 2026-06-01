又一周过去了，又创下新高。

当一些交易员仍在寻找圣杯级的EA交易系统时，我的核心指数刚刚达到了一个新的高峰： 110.07 。

🔥 一人军团 DS：+3.86%

🔥 豺狼系统：+2.74%

🔥 科尼利厄斯：+1.60%





交易最有趣的地方在于：这周负责投资组合的机器人，下周可能就休息了。所以我不会把赌注押在单个机器人上——我会组建团队。

不使用马丁格尔策略。

无网格。

没有账户爆炸事件。

只是一群多元化的交易机器人，每周都在赚取点数。

纳入 Intradaysoft CORE INDEX 指数的交易机器人：







