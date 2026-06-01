Intradaysoft CORE (May 25 – May 31)
我的交易

Intradaysoft CORE (May 25 – May 31)

1 六月 2026, 14:27
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
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又一周过去了，又创下新高。

当一些交易员仍在寻找圣杯级的EA交易系统时，我的核心指数刚刚达到了一个新的高峰： 110.07

🔥 一人军团 DS：+3.86%
🔥 豺狼系统：+2.74%
🔥 科尼利厄斯：+1.60%


交易最有趣的地方在于：这周负责投资组合的机器人，下周可能就休息了。所以我不会把赌注押在单个机器人上——我会组建团队。

  • 不使用马丁格尔策略。
  • 无网格。
  • 没有账户爆炸事件。
  • 只是一群多元化的交易机器人，每周都在赚取点数。

想看看真正的投资组合是什么样子吗？

👉 https://intradaysoft.com/intradaysoft-core-may-25-may-31/

别再寻找完美的EA了。构建一个能够经受住市场低迷期并抓住市场繁荣期的投资组合。🚀📈

纳入 Intradaysoft CORE INDEX 指数的交易机器人：

Trading bot

Signal page

Sales page

One Man Army MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Scopoli EA MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Shark FX MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Investor Superstar MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Flash Scalper MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Scalping Station MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Prometheus Scalper MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Jackal System MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Vertigo EA MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Cornelius EA MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Grabber Bot MQL5 SIGNAL  SALES PAGE 



#, CORE, Intradaysoft, (May, May, 25, 31)