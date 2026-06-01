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又一周过去了，又创下新高。
当一些交易员仍在寻找圣杯级的EA交易系统时，我的核心指数刚刚达到了一个新的高峰： 110.07 。
🔥 一人军团 DS：+3.86%
🔥 豺狼系统：+2.74%
🔥 科尼利厄斯：+1.60%
交易最有趣的地方在于：这周负责投资组合的机器人，下周可能就休息了。所以我不会把赌注押在单个机器人上——我会组建团队。
- 不使用马丁格尔策略。
- 无网格。
- 没有账户爆炸事件。
- 只是一群多元化的交易机器人，每周都在赚取点数。
想看看真正的投资组合是什么样子吗？
👉 https://intradaysoft.com/intradaysoft-core-may-25-may-31/
别再寻找完美的EA了。构建一个能够经受住市场低迷期并抓住市场繁荣期的投资组合。🚀📈
纳入 Intradaysoft CORE INDEX 指数的交易机器人：
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Trading bot
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Signal page
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Sales page
|One Man Army
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Scopoli EA
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Shark FX
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Investor Superstar
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Flash Scalper
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Scalping Station
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Prometheus Scalper
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Jackal System
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Vertigo EA
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Cornelius EA
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Grabber Bot
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE