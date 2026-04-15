CORE INDEX REPORT (April 6 – April 12)

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這是 Intradaysoft CORE INDEX 針對 4 月 6 日至 4 月 12
日期間的報告 相較於先前地緣政治壓力高漲的時期，過去這一交易週的市場表現已顯著改善。 儘管全球不確定性依然存在，但市場結構已部分趨於穩定，使若干演算法策略得以更有效地運作。 本週尤為重要，因其將反映更新後的 CORE 投資組合結構在近期調整及移除不穩定系統後，其運作表現如何。
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