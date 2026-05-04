Intradaysoft CORE (April 27 – May 3)

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朋友們，上週我的指數迎來了一波新的成長！幾乎所有的交易機器人都表現優異，因此，目前由 11 個交易機器人組成的 CORE INDEX 增長了超過 1%！ 這是一項極佳的交易成果，最重要的是，它比單獨使用一個交易機器人安全 11 倍。這正是超級分散投資的優勢！即使面對市場波動或其他不可控因素，我的指數依然持續成長。
因此，我將家中的電腦轉變為一個小型投資基金，以下是它的運作方式：
Trading bots included in the Intradaysoft CORE INDEX:
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Trading bot
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Signal page
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Sales page
|One Man Army
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Scopoli EA
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Shark FX
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Investor Superstar
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Flash Scalper
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Scalping Station
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Prometheus Scalper
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Jackal System
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Vertigo EA
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Cornelius EA
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
|Grabber Bot
|MQL5 SIGNAL
|SALES PAGE
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