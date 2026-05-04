Intradaysoft CORE (April 27 – May 3)
我的交易

Intradaysoft CORE (April 27 – May 3)

4 五月 2026, 15:29
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
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朋友們，上週我的指數迎來了一波新的成長！幾乎所有的交易機器人都表現優異，因此，目前由 11 個交易機器人組成的 CORE INDEX 增長了超過 1%！ 這是一項極佳的交易成果，最重要的是，它比單獨使用一個交易機器人安全 11 倍。這正是超級分散投資的優勢！即使面對市場波動或其他不可控因素，我的指數依然持續成長。

因此，我將家中的電腦轉變為一個小型投資基金，以下是它的運作方式：


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Trading bots included in the Intradaysoft CORE INDEX:

Trading bot

Signal page

Sales page

One Man Army MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Scopoli EA MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Shark FX MQL5 SIGNAL SALES PAGE
Investor Superstar MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Flash Scalper MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Scalping Station MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Prometheus Scalper MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Jackal System MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Vertigo EA MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Cornelius EA MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Grabber Bot MQL5 SIGNAL  SALES PAGE 

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#CORE, Intradaysoft