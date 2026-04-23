CORE INDEX Report (April 13 – April 19)

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過去一週的交易中，CORE 投資組合表現參差不齊，各系統間的表現差異顯著。 市場狀況依然不穩定，未出現明顯的主導結構。因此，部分策略獲得了可觀的收益，而其他策略則面臨了明顯的回撤。 與此同時，投資組合進行了一項重要的結構性調整。
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