CORE INDEX Report (April 13 – April 19)
我的交易

CORE INDEX Report (April 13 – April 19)

23 四月 2026, 08:38
Ihor Otkydach
Ihor Otkydach
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過去一週的交易中，CORE 投資組合表現參差不齊，各系統間的表現差異顯著。 市場狀況依然不穩定，未出現明顯的主導結構。因此，部分策略獲得了可觀的收益，而其他策略則面臨了明顯的回撤。 與此同時，投資組合進行了一項重要的結構性調整。

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Scalping Station MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Prometheus Scalper MQL5 SIGNAL
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Jackal System MQL5 SIGNAL
 SALES PAGE
Vertigo EA MQL5 SIGNAL
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