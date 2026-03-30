为什么 GoldZILLA AI 在黄金 (GOLD) 上高效？

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我们创建此交易算法是为了完善我们的 以资本保护为核心的风险管理系统架构。
GoldZILLA AI 是一款多策略算法，通过检测市场状态，从五种不同策略中动态选择，优化 XAUUSD 的回报，同时最小化回撤。
[ 真实信号 ] - [ MQL5专用群组 | 版本 MT5 - MT4 ]
早鸟价已开放 | 限量发售
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📌 GoldZILLA 真实表现
◾ 12周内实现+100%回报 = 完全实现资本保护
◾ 最大回撤： -12%
◾ 胜率： 61.5%
更新日期：2026年3月28日
📌 概念与真实回测
📌 回测与设置指南
- EA运行品种和时间框架： XAUUSD | M30
- 策略时间框架： M5, M15, M30, H1
- 回测历史： 高质量分笔数据
- 测试周期： 2017-2026年，每一笔分笔
- 样本外周期： 自2023年起
- 最小/推荐入金： 500美元 / 2000美元
- 首选经纪商： ICMarkets
📌 动态多策略方法
- 先进的市场状态检测，实现最优策略选择
- 五种针对这些市场状态的独特交易策略
- 适用于买入和卖出信号的对称算法规则
📌 风险分散
- 多时间框架分析（M5 到 H1）
- 五种低相关性策略，降低整体投资组合风险
- 根据市场状况动态调整风险
- 所有头寸均设止损保护
🔹 策略相关性
🔹 低相关性策略的优化权重
📌 高级AI风险管理
- 由 Grok 大语言模型提供支持，支持实时网络搜索
- 实时宏观分析与新闻事件监控
- 每日趋势预测及详细推理
📌 针对黄金优化的表现
- 专为 XAUUSD CFD 交易设计
- 利用黄金独特的波动性特征
- 多种策略针对黄金价格行为量身定制
📌 贴身持续支持
- 无论您的专业水平如何，我们都将支持您立即使用我们的EA进入市场
- 加入 GoldZILLA 公开群组
📌 自营交易公司支持
购买前，请确认您自营交易公司的规则和挑战限制，其中可能包括：
- 持仓过夜
- 同时交易
- 新闻期间交易
- 高频交易
- ...
📌 最高道德标准的回测与可信的真实表现
- 100% 定性数据，无遗漏
- 零操纵历史止损或止盈
- 无过度拟合
- 定期将真实信号与回测进行比较，以检查其一致性
📌 风险警告
- 购买此专家顾问前请知悉相关风险
- 过往表现不保证未来盈利能力
- 没有任何交易系统能100%盈利
- 查看下方我们的教育文章 购买算法时如何避免上当 ...
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交易是一段漫长而美丽的旅程，但也充满了陷阱。安全交易。
📍 已验证的真实信号：我们将在 Myfxbook 或 Mql5 真实信号上提供第三方信号，客户可以透明地查看表现和净值曲线。
📍 已验证的回测：我们检查真实信号是否与回测一致，以保持其指标的监控可靠性。
📍 向前测试：我们将展示我们的EA不仅在历史数据上的表现，而且在未来市场条件下的表现。
📍 完全透明：我们将对系统任何潜在的弱点保持透明，例如已知的表现不佳时期、回撤或可能导致损失的具体市场条件。
📍 包含真实成本：我们已确保我们的回测考虑了滑点、点差、佣金和其他真实交易成本。
MetaSignalsPro 团队
让交易更简单、更快速、更安全
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