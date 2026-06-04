ITL-001 周二\EURUSD，XAUUSD，SP500-结果不同，没有普遍效应

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测试 Turnaround Tuesday（周二反转）效应：如果周一日线收阳，则在周二开盘做空；如果周一日线收阴，则在周二开盘做多。基础版本在周二开盘入场，并在当天交易结束前平仓，不设置止损和止盈。

这一假说在美国股指交易者中颇受欢迎，因此我想验证它是否同样适用于外汇和黄金市场。

测试条件



交易品种：EURUSD、XAUUSD、SP500

测试周期：2016–2026

入场规则：周二开盘，逆向于周一走势开仓

基础平仓规则：周二收盘平仓

额外测试内容：

ATR 过滤器



基于 ATR 的止损



基于风险收益比（Risk/Reward）的止盈





测试结果



品种 版本 交易次数 收益率 PF 最大回撤 恢复因子 EURUSD 基础版 518 -1.34% 0.87 1.55% -0.84 带过滤器 470 -8.23% 0.92 12.00% -0.66 XAUUSD 基础版 496 -2.31% 0.93 7.32% -0.29 带过滤器 470 +38.03% 1.08 26.44% 1.11 SP500 基础版 413 +0.03% 1.06 0.05% 0.55 带过滤器 413 +40.39% 1.38 11.02% 2.11





观察结果



在没有额外过滤条件的情况下，该效应在所有测试品种上几乎不存在。

EURUSD 无论是基础版本还是优化后的版本都呈现负收益。ATR 过滤器、止损和止盈的加入并未带来正向期望值。





XAUUSD 在基础版本中同样表现不佳。然而，在加入波动率过滤和仓位管理后，结果转为正收益。不过其最大回撤超过 26%，因此该优势是否具有稳定性仍需进一步验证。





SP500 的表现最为突出。基础版本基本持平，而加入过滤条件后的版本实现了 +40.39% 的收益率，最大回撤为 11.02%。然而，这一结果并不能被视为稳定优势，因为大部分收益都来自测试周期的前半段，而后半段基本处于横盘状态。





一个有趣的现象是：基础版本在三个品种上都没有表现出明显优势。正收益仅在加入额外交易筛选条件和风险管理规则之后才出现。



结论



原始的 Turnaround Tuesday 假说并不能被视为一种普遍适用的市场规律。

EURUSD 无论在基础版本还是优化版本中均未实现盈利。

XAUUSD 和 SP500 只有在加入波动率过滤和仓位管理规则后才表现出正收益。

现阶段最重要的问题并非收益率本身，而是优化参数是否具备稳定性和可持续性。

这些正向结果是在历史数据上完成参数筛选后获得的。下一步必须进行独立样本（Out-of-Sample）测试，否则无法可靠地区分真实统计优势与历史数据拟合（Curve Fitting）。





欢迎修改代码、添加新的过滤条件并测试自己的想法——源代码已在 CodeBase 中公开。



