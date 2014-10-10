全球经济成长前景蒙阴 美元多头热情暂时降温

10月10日 - 各国财长与央行总裁本周聚首华盛顿，参加国际货币基金组织 （ IMF)和世界银行]会议。此外20国集团(G20)也举行了会议。

决策者在会中点出全球经济成长前景的隐忧。IMF调降全球经济成长预估，是今年第三度下调，并警告欧元区、日本等地增长风险。这记经济成长的警钟，敲醒了美元多头的美梦。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)上月政策会议的会议记录显示，联储官员们对全球成长放缓以及强势美元愈发忧心。该记录显示，与会者更希望将指引与经济数据挂钩。不过，市场对升息步调的预期似乎与决策者不合拍，而联储官员之间看法也互异，前瞻性指引该如何调整，才能产生所期待的效果？

展望下周，中国、德国、英国、加拿大将公布9月CPI，韩国央行及欧洲央行将举行会议。而在临近周末时，有包括美联储主席耶伦在内的多位重量级官员发表演说，让我们屏息以待。

**美元多头热情暂时降温**

最近美国公布的一系列乐观经济数据，都让美元多头相信，美联储可能提早而不是推迟加息。

但在本周的国际货币基金组织(IMF)和世界银行2014年会上，与会官员点出全球经济成长前景的隐忧。IMF今年第三度下调全球经济成长预估，并警告欧元区、日本等地增长风险。这记警钟对市场如雷贯耳，风险偏好为之收敛，日元走扬，美元兑日元(107.72, -0.0900, -0.08%)跌至三周低点，进一步远离一周前触及的六年高点110.09。

美联储公布最新货币政策会议记录，聚焦美国经济的下滑风险，显示美联储在升息方面可能保持耐心。最近表现强劲的美元在会议记录之后明显降温。

不过，许多人认为，美元会重拾涨势，因为美国经济仍行进在稳健增长的道路上。

“美联储会议记录为市场提供理由，对美元过去三周的涨势获利了结。但美元将会恢复升势，”U.S. Forex高级企业交易员Ken Wills说。

“你只要看看全球情况，欧洲、日本和新兴市场都令人忧虑。这些地区的经济都在放缓，且人们对股市有所保留，所以有很多资金流入美国债市，”他说。

确实，欧元区经济龙头--德国本周公布的经济数据连串黯淡，8月出口降幅为2009年1月来最大，工业订单和工业生产也骤降。市场预期欧洲央行终将必须扩大注入刺激，而该行月报中也重申刺激政策选项。这使得欧元前景面临的压力越来越沉重。

**欧元下跌，企业获利上升**

欧元虽因美联储会议记录释出的讯息温和而摆脱低位，无奈欧洲数据面黯淡，欧元兑美元(1.2662,-0.0027, -0.21%)触及两周半高位1.2791美元后，匆忙回撤到1.2691。

法国兴业银行分析师Kit Juckes在一份标题为“不要买进美元，只管抛售欧元”的报告中，称欧洲经济前景变得更差，近期数据证实，乌克兰危机以及制裁俄罗斯都在伤害德国经济增长。

“或许现在外汇市场应该停止继续推高美元，而将注意力放在欧元进一步走弱的可能性上了，”他说。

然而，分析师和基金经理也认为，如果欧元下跌10%，将转化成欧洲企业获利3-6%的增幅。亨德森全球投资基金经理Tim Stevenson表示，“欧元正从巨大阻力变为助力，不可低估这对欧洲公司的利好。” 意大利裕信银行分析师Christian Stocker称，“汇率影响将是第四季的重要主题。”

**亚洲新兴货币人气偏空**

路透调查显示，亚洲多数新兴货币人气在过去两周进一步恶化，韩元空仓部位触及近两年半高位。此次调查于周四结束时，投资者对多数新兴亚币进行部分空头回补，因美联储最新政策会议记录令加息预期降温。

根据周二至周四路透对17名外汇分析师所做的调查，韩元空仓升至2012年5月以来最高。韩元在周一时触及逾六个月低点，因市场预期韩国央行可能在10月15日下调利率。

而随着人民币中间价上升，人民币兑美元(6.1307, 0.0009, 0.01%)的人气仍然偏多。不过人民币净多仓水准已降至7月中旬以来最低。一些分析师和交易商预计，亚洲货币将反弹，称近期这些货币的跌势过度。(完)

(文章来源：路透中文网)