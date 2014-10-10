美元引力暂缓 非美将走自身

虽然美国非农报告显示了美国就业市场进一步改善且失业率自2008年7月来首次降至6%下方，但美国的小时工资仍较疲弱。美联储对就业市场“仍有大量劳动力未使用”的评价仍适用。美联储对全球性的经济及通缩风险仍有一定程度的担忧。

因隔夜美股暴跌，令市场风险厌恶情绪升温，此外，欧洲央行[微博]行长德拉基再度发表鸽派言论，欧元四个交易日来首次下跌，而美联储官员的鹰派言论却帮助美元再度“发威”。

策略建议：

德国数据表现黯淡，强化了欧洲央行(ECB)终将必需扩大注入刺激的预期。反之，两名美联储(FED)高级官员表示，联储可能在明年年中开始加息，凸显出美国和多数发达经济体的政策方向分歧。因美元依旧是当前市场的主要受益者，这为高收益货币、商品货币以及欧元的进一步承压下跌找到理由。本交易日缺乏重要数据面指引，欧元更有可能延续着自身的走势。

欧元/美元再次站下1.2715下方，亚市早盘亦在此位受到压制。若欧元再次回到1.2630下方，则重归下行通道，此前的跌势将得到延续。日内以做空为主。

虽然上一交易日英镑/美元以阴线收跌，但远高于前一交易日低点，并刷新周线高点1.6225。

本周四英国央行(BOE)利率决议波澜不惊，维持当前货币政策不变，接下来聚焦于2周以后将公布的货币政策会议纪要。

短期来看，英镑/美元维持看跌基调，若英镑/美元进一步下行并跌破1.6080，则接下来将稳步下跌，目标进一步指向1.60关口。日内阻力位于1.6135。

美联储会议纪要显现出比过去几次会议更偏鸽派的倾向，这对美元形成了压力，黄金(1222.40, -2.90, -0.24%)则出现了空头回补，还有一些因金价跌到低水平而出现的逢低买入。全球各地的地缘政治问题和低利率也仍然在为金价提供支撑。十一黄金周中，中国市场的实物黄金买入也终于回归。本周一金价一度跌至1183美元/盎司的水平，这意味着支撑水平仍然维持在去年6月和12月双底的水平附近。但总体上，笔者仍然认为黄金会下跌。

黄金昨日冲高回落，日线图的长上影预示着一个明显的做空机会。对于相对保守的投资者，可以等待本交易日收低以确认转势下行后再追空。技术面上看，4小时图中金价已经形成上升通道，自1183以来的反弹延续，下轨支撑在1215附近；日图上看，金价冲高回落，隔夜受制于1391(今年3月高点)至1183跌势的23.6%回撤位阻力。而上行方面，金价可能需要在1200-1220区域有更多巩固，才能对上方阻力进一步发起冲击。

日本央行周五公布的9月3-4日会议记录显示，部分央行委员担心，对不同国家经济表现和货币政策的预期不同，可能导致市场波动加剧。多数委员称只要有必要，日本央行应继续推进量化宽松政策(QE)以实现2%的物价稳定目标，不过一位委员称若市场认为财政整固有所软化，货币宽松措施的作用将因风险溢价升高而受阻。

日本就业市场将继续改善，薪资将逐步上升，而随着就业市场和薪资水平改善，经济可望继续温和复苏趋势。出口料将温和上升，主要因为海外经济体复苏；民间消费趋势也呈现韧性。物价方面，随着产出缺口情况改善，下半年通胀可能加快。尽管家庭支出呈现一些疲弱迹象，但日本央行在9月会议上仍维持量化宽松政策不变。央行在本周举行的会议上再次维持政策不变，还下调对工业生产的评估。美联储9月FOMC会议纪要鸽派基调和美国国债收益率下跌继续打压美元/日元。

目前美元/日元在小时图上企稳在108下方，日内上行若突破108短线关键阻力，则将进一步上行。而整体来讲，美元/日元目前处于箱形整理中，下轨位于107.60。日内再次测试107.6不破或可考虑做多。