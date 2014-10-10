2014年10月10日黄金外汇行情解读

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本文观点:事实上确实如此，尽管昨天冲高1233，但最后收盘还是在1227下方的1223.3，这就充分说明了1227阻力的有效性，今天周末收盘对于下一周的走势影响是很大的，个人建议高空。

市场分析：【美联储多位高官预期明年中期前后开始加息】包括美联储副主席费希尔在内的两名美联储高官周四称，该行很可能将在明年中期前后开始加息，但两人都表示确切时间将视经济状况而定。纽约联储主席达德利也在本周早些时候表示，首次加息的时间很可能是在2015年中期。

【IMF总裁拉加德呼吁欧洲联合对抗经济衰退风险】国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯蒂娜-拉加德周四表示，无论是像德国一样的贸易顺差国家还是像法国一样的贸易逆差国家都应该放弃偏见，联合起来对抗欧洲严重的经济衰退风险。

【世行行长金镛：全球各国对埃博拉危机反应滞后】世界银行行长金镛（Jim Yong Kim）周四称，全球各国对埃博拉病毒所引发的危机所作的反应“严重滞后”。在此以前，三个受到埃博拉病毒影响的非洲国家呼吁世界各国向其提供财务援助，并加快援助的速度。

【英国将发行全球首支外国主权级离岸人民币债券】英国政府周四表示，即将发行首批人民币债券，成为中国之外第一个发行人民币计价国债的国家。

【消息称中欧达成临时协议了结电信设备关税争端】据熟知内情的消息人士透露，欧盟和中国已经达成了一项初步协议，这项协议可令华为和中兴通讯不再面临被征收惩罚性进口关税的威胁。

盘面分析：昨日收长上影的倒垂阳线，ma6与ma26靠近，macd升高，dif与dea升高，成交量却在下降，四小时大阴后带小阴，挂在ma6的下方，macd下降呈阴性，dif下穿dea所以今天亚盘继续看空欧盘看多美盘看震荡。

操作思路：上方阻力1227.79、1233下方支撑1216.02、1204.08。

1. 亚盘回踩1223做空，止损1227，看1219。

2. 亚盘盘不破1216做多，止损1212看1219、1223、1227.

3. 欧美不破1227做空，止损1232看1217、1205，

4. 白银17.41附近做空，止损17.57看17.09、17.06、16.73

5. 美加1.1195做空，止损1.1209，看1.1094、1.1101。

6. 美日107.94做空，止损108.42看103.55。

7. 澳元0.8788做空，止损0.8835看0.8724。

8. 欧元1.2759做空，止损1.2819看1.2632、1.2539。

9. 英镑1.6133做空 ，止损1.6194，看1.6014.

10. 美瑞0.9509做多，止损0.9488看0.9601、0.9686。

11. 美元兑人民币6.135做多，止损6.12看6.14。

12. 美指85.56做多，止损84.00看85.8、86.18。