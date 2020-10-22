全部博客 / 我的交易 / 交易策略 全部博客 分析与预测每周趋势预测交易系统我的交易图表交易策略统计交易想法倒卖神经网络波数市场新闻货币金属原油公司新闻事件银行交易商法律/法规其他 规则 交易策略 2020年10月22日交易策略 22 十月 2020, 10:42 Dafu Sun 0 233 #原油, 镑美, 镑纽, 镑加, 欧镑 要添加评论，请登录或注册 原油价格创六年半新低 石化业亏损压力将蔓延 原油 4316 0 黄金上涨难持久而原油存反弹契机 金属 2953 0 四天狂泻逾700点！离岸人民币掀贬值风暴 原油反弹还看EIA脸色 每周趋势 1076 1 油价跌至“无人之地”？空头长驱急进仍有雄关要隘待攻破 原油 766 0 “油神”逆势做多亏惨 “死多头”紧抱钻石底遇重创 原油 1063 0 大宗商品遭遇凛冽寒冬商品货币齐跳水 春天到底还有多远？ 每周趋势 643 0 耶伦面临加息绝好境地 油市乌云密布油价“飞流直下” 原油 920 0 沉沦的油价究竟何处是底？专家指明年到20美元不是没可能 原油 647 0 美原油或进一步下跌约11% 推动美/加走高 原油 634 0 国际原油市场掀抢购潮 中国原油储备采购明年翻番？ 原油 541 0 Extra Report Pad - 专业的交易账户分析解决方案 统计 7 0 TESTERPAD — 在策略测试器中测试您的交易策略和指标 我的交易 7 0 SUPERHERO — 輕鬆獲利！ 我的交易 10 0 如何为订单或仓位设置额外的止盈和止损级别 我的交易 27 0 1 SUPERHERO — 今天正式開賣！🚀 我的交易 33 0 DIVERGENCE BOMBER — 新的交易機會與新的獲利 我的交易 32 0 DIVERGENCE BOMBER 交易 我的交易 34 0 我的「BOMBER」風格手動交易 我的交易 33 0 新的一天——新的利潤 我的交易 30 0 交易面板 - 风险经理 其他 6 0 1 同一个EA、同样的日期、两家经纪商:一个数据源盈利,另一个亏损 交易系统 7 0 余额回撤与净值回撤:决定你的账户能否活下来的那个数字 交易系统 8 0 BOMBER TRADING - 交易訊號與穩定獲利 交易系统 7 0 BOMBER 購物——盡情享受這份樂趣吧！ 交易系统 14 0 59 2026年8月10日至14日外汇与加密货币预测 6 交易面板 - 风险经理 27 如何为订单或仓位设置额外的止盈和止损级别 市场 经济 黄金 货币 原油 黄金外汇 分析 股市 投资 交易 美元 汇率 美联储 油价 银行 外汇 白银 预测 汇市 操盘日记 欧元 加息 人民币 金价 汇价 李凝桦V信lnh673 欧美 希腊 程炜彤 镑美