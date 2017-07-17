参数变量高度智能自动化无人机交易系统设置理念

在下单模式中除了现价单外，同向单、反向单都存在下单距离问题，之前版本均为人为设置固定参数，当行情波动变化时，这个固定的数值就显得不符行情而愈发“没道理”了！同样跟单时间也是固定值，这个时间其实很重要，设置不合理往往当快成交时，换单了！

成交后的止盈、止损、起追、追距也是同样的道理，经验值只能适用于与过往历史行情相似的情况，一旦超出过往相似值后，众多变数中的一项参数不合理，均会导致交易失败亏损！

将各项变化参数市场行情化，是研发组主攻理念！战略上我们将波动相对温和的亚欧盘与波动剧烈的美盘分开，这使得参数设置更加接近当前行情的走势特点，从而也避免了两个行情波动大小有异使得我们的设置的参数变得掣肘、矛盾！比如，亚欧盘波动小，止盈、止损，追踪距离与波动大的美盘是不能一样设置的，作过交易的自当明白。

不同走势特点的行情分而治之，使得“ 一机两制 ”下的无人机系统，更加与当前时段的行情更加协调，更能充分体现市场为王量身定制的主旨！

市场时段加装定时器管控开工起止时间，彻底将不同特点的“矛盾”行情分开跟踪。同时，黄金外汇交易时段是全球循环传递，从而实现全天候24小时交易的特点，一机两制后在多空趋势研判上更加得心应手，经过亚欧盘来回拉锯的演绎，到了美盘行情走势在一天中已然量化明朗，使得我们对应美盘的设置针锋相对成为可能；美盘大起大落，到了尾盘激情已然烟消，归于平静，从而奠定了接力的亚欧盘参数设置基础！

参数变量的高度智能市场行情化，无人机实战系统实现相机而动，与情为本，彻底还情于当下，让无人机的主人轻松在消夏、度假、旅行中财富自发增长！

财富增长，这是无人机爱好者的梦想，是所有投资人的梦想，何止投资人，应该是所有正常活人的梦想！这是个快节奏、充满无数变革、一切都有可能的时代！更是一个四处泛滥、贩卖想象、梦想的时代！

梦想是动力，是努力的方向、目标，让福光普照无人机系统为我们的财富梦想插上翅膀！

模式化智能交易，路很长，期待同道的行者相携作伴，同路同行，准备上路或者已然在路途的记得联系我：QQ329554379；微信：fgpzmlsr;微信公众号：fgpzjxry.

青春易逝、岁月难留，闲聊的请绕道飘过，我们只结交那些同道中人，您懂滴。。。。。。

我们一直致力研发一款高度智能自动化的无人机系统，人为的经验值在波动变化的行情中总是伴随着一次次的失败教训！无论策略多么完备、构思多么缜密，过往的经验、可参考的前值在动态实战中总显滞后！这就要求我们将人为界定的参数设置与行情波动紧密结合，让我们的无人机真正做到适时“随波逐流”全自动的紧密跟随行情变化而自动调整相应参数变量！